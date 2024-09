Le Specialized Stumpjumper 15 est désormais plus abordable grâce à un nouveau cadre en alliage

Specialized a dévoilé une version en aluminium du Stumpjumper 15, qu’il a lancé plus tôt cette année.

Le nouveau vélo de trail est doté du même réglage de géométrie et du même amortisseur Genie développé par Fox que ceux des modèles en carbone, mais est fabriqué à partir de l’alliage M5 de la marque.

Le nouveau Stumpjumper 15 Alloy sera disponible en trois modèles, avec des prix à partir de 2 750 £ / 3 000 $ / 3 250 € / 4 900 AU $ pour le Stumpjumper 15 Alloy et le Stumpjumper Fox Coil Alloy équipé d’amortisseurs à ressort en tête de gamme à 5 000 £ / 5 500 $ / 6 200 € / 8 500 AU $.

Vous pouvez également choisir une option cadre uniquement dans certains territoires, au prix de 2 300 $ / 2 600 € / 3 900 AU$.

Vélo tout terrain en aluminium

Le cadre a un contour similaire au modèle en carbone. – Spécialisé

Specialized n’avait jusqu’à présent proposé le nouveau Stumpjumper qu’avec une construction en carbone, ce nouveau modèle suivant la tendance de la marque d’ajouter des options en aluminium après la sortie d’un modèle initial.

Nous l’avons vu avec le Specialized Epic 8, qui a été suivi par le nouveau Chisel FS plus tôt cette année.

Le nouveau vélo est fabriqué à partir du même alliage M5 que le Chisel FS, mais bénéficie d’un formage de tube plus traditionnel, sans la technologie D’Aluisio Smartweld de la marque.

La liaison est en aluminium, comme sur la plupart des variantes en carbone. – Spécialisé

Specialized a doté le nouveau Stumpjumper d’un débattement de suspension arrière de 145 mm, articulé via une liaison Horst.

Suspension Genie

Deux chambres à air positives sont connectées pour augmenter le volume d’air global, bien qu’à mesure que le vélo se déplace, la plus grande des deux soit coupée, garantissant une progression suffisante pour faire face aux impacts plus importants. – Spécialisé

La marque américaine a co-développé avec Fox un amortisseur arrière baptisé Genie, qui est censé offrir au vélo une gestion des chocs 16,3 % meilleure qu’un amortisseur à suspension pneumatique traditionnel.

Specialized affirme que ce nouvel amortisseur confère au vélo une sensation de long débattement, tout en conservant le dynamisme généralement associé aux vélos de trail.

Specialized a intégré son espace de rangement de cadre SWAT dans le tube diagonal. – Spécialisé

Essentiellement, le nouvel amortisseur est doté d’un ressort pneumatique réglable à deux étages qui est censé améliorer la traction sans sacrifier le contrôle des gros chocs plus en profondeur dans le débattement.

Deux chambres à air positives connectées augmentent le volume global du ressort et restent ouvertes jusqu’aux 30 derniers pour cent de la course où la bande Genie les obture, réduisant ainsi le volume du ressort et augmentant la montée en puissance vers la fin de la course.

Specialized affirme que le nouveau Stumpjumper 15 Alloy utilise la même quantité de débattement que son Specialized Enduro 170 mm pour absorber une force de choc de 1080 N.

Six réglages de géométrie

Le Stumpjumper dispose de niveaux élevés de réglage de géométrie. – Spécialisé

Comme le Stumpjumper 15 en fibre de carbone, le cadre est doté d’un réglage de géométrie qui permet six réglages distincts.

Cela se fait en partie via trois angles différents de cuvettes de casque, chacun offrant une augmentation ou une diminution d’un degré, avec le réglage neutre de 64,5 degrés.

Il y a également des puces retournées dans les pivots de liaison qui vous permettent de régler la hauteur du boîtier de pédalier de 7 mm, le vélo roulant à 337 mm en position haute.

En réglant le BB sur la position la plus basse et en utilisant la coupelle de direction la plus lâche, on obtient un angle de tête de 63 degrés très lâche.

Alors que certains peuvent souhaiter un acheminement externe des câbles, beaucoup seront ravis de constater l’absence d’acheminement des câbles du casque. Spécialisé

Le vélo est doté d’un acheminement interne des câbles via le jeu de direction, d’un boîtier de pédalier fileté et d’un support de dérailleur universel SRAM, ce qui devrait faciliter l’entretien et la recherche de pièces de rechange.

Spécifications et prix du Specialized Stumpjumper 15 Alloy

Vélo de route spécialisé Stumpjumper 15 en alliage

Le Stumpjumper 15 Alloy n’est pas livré avec l’amortisseur Genie. – Spécialisé

Fourchette: RockShox Psylo Silver, débattement de 150 mm

RockShox Psylo Silver, débattement de 150 mm Choc: X-Fusion 02 Pro RL

X-Fusion 02 Pro RL Transmission : Shimano Deore

Shimano Deore Freins : Shimano BR-MT420

Shimano BR-MT420 Roues: Alliage spécialisé

Alliage spécialisé Pneus : Boucher spécialisé (f), Éliminateur spécialisé (r)

Boucher spécialisé (f), Éliminateur spécialisé (r) Prix: 2 750 £ / 3 000 $ / 3 250 € / 4 900 AU$

Vélo de route spécialisé Stumpjumper 15 Comp Alloy

Le Stumpjumper 15 Comp Alloy est le modèle le moins cher équipé de l’amortisseur Genie. – Spécialisé

Fourchette: Fox Float 36 Rhythm, débattement de 150 mm

Fox Float 36 Rhythm, débattement de 150 mm Choc: Fox Float Performance avec technologie d’amortisseur Specialized Genie

Fox Float Performance avec technologie d’amortisseur Specialized Genie Transmission : Shimano SLX

Shimano SLX Freins : TRP Trail EVO

TRP Trail EVO Roues: Alliage spécialisé

Alliage spécialisé Pneus : Boucher spécialisé (f), Éliminateur spécialisé (r)

Boucher spécialisé (f), Éliminateur spécialisé (r) Prix: 3 750 £ / 4 500 $ / 4 500 € / 6 200 AU$

Vélo de route spécialisé Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy

Le Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy dispose d’une fourche plus longue que les deux autres modèles. –