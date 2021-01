Le commentateur progressiste Jimmy Dore a été flambé par les libéraux après avoir demandé le pardon du fondateur de WikiLeaks Julian Assange. Son crime ne préconisait pas Assange, mais le faisait sur Fox News «Tucker Carlson Tonight».

Apparaissant dans l’émission de Carlson vendredi, Dore s’est prononcé contre le soutien de la gauche à la censure des conservateurs et des partisans de Trump par l’industrie de la technologie.

« La première personne à être déplatformée a été WikiLeaks et Julian Assange, » Dore a argumenté. «Un excellent moyen pour Donald Trump de remettre le pouce dans les yeux de ces personnes est de pardonner à Julian Assange. S’il sait ce qui est bon pour la liberté d’expression et la liberté de la presse, il devrait pardonner à Julian Assange » Dore continua.

.@jimmy_dore: "Ce serait un excellent moyen pour Donald Trump de coller le pouce dans les yeux de ces personnes, c’est de pardonner à Julian Assange. S’il sait ce qui est bon pour la liberté d’expression et la liberté de la presse, il devrait pardonner à Julian Assange." .@TuckerCarlson: "Je suis entièrement d’accord." pic.twitter.com/t4xzZwOZ3Z – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 16 janvier 2021

Carlson a accepté, affirmant que les arguments de Dore avaient contribué à changer d’avis sur Assange, qui a été accusé d’espionnage pour avoir publié des documents classifiés, dont certains exposaient les crimes de guerre américains en Irak et en Afghanistan.

Carlson a une relation étroite avec le président Donald Trump. Il aurait aidé à dissuader Trump d’attaquer l’Iran en 2019 et, de son propre aveu, a convaincu le président de prendre la pandémie de coronavirus au sérieux l’année dernière. Un argument avancé sur l’émission de Carlson a de bonnes chances d’atteindre Trump, et le plaidoyer de Dore pour le pardon d’Assange a probablement attiré l’oreille du président mieux que tous les tweets viraux ou pétitions en ligne jusqu’à présent.

Pourtant, pour les libéraux, tout argument avancé sur l’émission de Carlson est apparemment invalide au moment où il frappe les ondes. Bien qu’il présente souvent des invités de gauche et soit souvent d’accord avec leurs arguments, Carlson est vocalement de droite, et sa critique cinglante de causes libérales telles que « Black Lives Matter » a fait de lui la cible des boycotts des annonceurs et a valu à son émission le surnom. « L’heure de puissance blanche. »

Ces libéraux favorables à l’establishment ont accusé Dore d’ignorer « fascisme » et aidant Carlson à faire avancer son «Agenda d’extrême droite», selon les mots de l’expert libéral Emma Vigeland.

Tucker n’est pas un mannequin. Il sait qu’investir dans un «gauchiste» qui creuse un coin dans la gauche est bon pour son programme d’extrême droite. Cela aide aussi quand tout ce que «la gauche» fait est d’attaquer les démocrates et d’ignorer le fascisme. Invité parfait pour ses fins! pic.twitter.com/TPWXXpB1dw – Emma Vigeland (@EmmaVigeland) 16 janvier 2021

Chaque blowhard habilité qui gagne un peu de popularité à gauche finit par se plaindre de la «censure» sur Tucker. C’est comme un rite de passage. https://t.co/x4dDyjNxLe – Carlos Maza (@gaywonk) 16 janvier 2021

Carlson amène des gens comme Dore et Greenwald à se légitimer et à recruter parmi leurs fans. – Noah Berlatsky (@nberlat) 16 janvier 2021

Dore a été désignée par ces mêmes libéraux depuis qu’il a lancé une campagne le mois dernier visant à faire pression sur la superstar démocrate Alexandria Ocasio-Cortez pour qu’elle s’oppose à la proposition de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de récupérer son poste de président à moins qu’un vote sur les soins de santé universels ne soit porté au parquet. Le fondateur du réseau Young Turks, Cenk Uygur, était parmi les critiques les plus virulents du plan de Dore, et Dore ayant déjà travaillé pour TYT auparavant, ses ex-collègues – dont Viegland – se sont alignés contre lui.

Mais la controverse sur son entretien avec Carlson a attiré de nouveaux yeux sur l’argument en faveur de la liberté d’Assange.

L’apparition de Jimmy Dore à Tucker Carlson, dans laquelle il a plaidé pour une grâce Trump de Julian Assange, est maintenant à la mode sur Twitter. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que cela se produise – en particulier ceux qui s’en sont plaints. pic.twitter.com/UvjhLmSykM – Aaron Maté (@aaronjmate) 16 janvier 2021

Le segment a également rappelé aux spectateurs que les objectifs de la gauche libérale majoritaire ne sont pas toujours les mêmes que ceux de la gauche dissidente.

Jimmy a appelé à pardonner à Julian Assange sur le réseau que Trump regarde le plus. Pendant ce temps, d’autres réseaux ignorent la persécution d’Assange ou le dénigrent. Et je suis sur la gauche, et je ne vois pas Jimmy conduire un coin. Je le vois être injustement attaqué / accusé. – Aaron Maté (@aaronjmate) 16 janvier 2021

Dore ne conduit pas un salaire dans la «gauche». C’est ce que vous avez tous fait à la demande de la classe capitaliste impérialiste. La fausse inquiétude d’Emma est vraiment juste qu’elle est folle que les médias ne censurent pas universellement des voix comme Dore. Il fait comprendre aux gens que les Dems ne sont pas des amis travailleurs https://t.co/drcM22qKgx – L’enfant de Melania (SAM 2.0) (@ twnkforchrist69) 16 janvier 2021

Question simple: voulez-vous qu’Assange soit libéré ou non? Si oui, alors vous ne pouvez vraiment pas être en colère contre cette apparence. Ne perdez pas de vue l’objectif final. – Justin Jackson (@ J_ManPrime21) 16 janvier 2021

Je me connecte donc sur ce site Web pour trouver des gauchers américains affirmant que participer à une émission que Trump regarde pour faire pression pour un pardon de Julian Assange est … une mauvaise chose? C’est quoi ce bordel, les gens? Comment deviens-tu plus bête? – Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) 16 janvier 2021

Alors que la dispute se déroulait en ligne, Assange lui-même reste derrière les barreaux au Royaume-Uni. Bien qu’un juge ait rejeté la demande d’extradition du gouvernement américain plus tôt ce mois-ci pour des raisons humanitaires, Assange s’est vu refuser la libération sous caution et restera dans une prison de haute sécurité pendant que les États-Unis font appel du refus d’extradition.

