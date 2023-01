Le spécialiste de la NFL, Robert Griffin III, quitte une interview en direct alors que sa femme entre en travail

L’ancienne star de la NFL, Robert Griffin III, a rapidement quitté une interview télévisée en direct alors que sa femme commençait à accoucher. Il couvrait le match entre Michigan Wolverines et TCU Horned Frogs en direct sur ESPN. Griffin et ses collègues ESPN évaluaient le jeu lorsqu’il a reçu un appel téléphonique. Au grand choc de ses collègues experts, il a décroché le téléphone tout en étant en direct à la télévision. Griffin a ensuite été entendu dire: «Je dois y aller. Ma femme va accoucher ! Je vous verrai plus tard les gars !

Le moment est venu au cours du troisième quart de la demi-finale. L’ancienne star de la NFL était partie en trombe, retirant rapidement son équipement de microphone avant de se précipiter vers la sortie. Son départ a été filmé en direct alors qu’une caméra de télévision le suivait.

Robert Griffin a partagé un tweet sur l’incident avec la légende “LA FEMME EST EN TRAVAIL !!!!!!!”

Plus tard, il nous a donné une autre mise à jour sur l’incident, mentionnant qu’il avait pris un vol du sud-ouest pour rentrer chez lui. Il était suivi d’une ligne douce indiquant,

“Tiens bon bébé, papa arrive !”

Grete Griffin a également partagé une publication sur Instagram après l’incident avec une photo d’eux deux, partageant une partie de la façon dont elle aimait le geste et ne s’attendait pas à ce qu’il se mette en ligne.

“Je lui ai téléphoné alors qu’il était à la télévision en direct, m’attendant à ne pas le joindre, mais je suppose que lorsque votre femme est enceinte de 9 mois et vous appelle, vous répondez au téléphone, quoi que vous fassiez, hein ? Tout ce que j’avais à dire, c’était le mot “travail” et cet homme A ARRÊTÉ D’APPELER UN JEU DE BOL et est parti en sprintant vers la voiture pour se rendre à l’aéroport et prendre un vol de 4 heures pour rentrer chez lui.

Robert Griffin et Grette Griffin sont mariés depuis 2018. Ils partagent deux filles Gloria et Gameya. Robert est également le père d’une fille nommée Reese issue de son précédent mariage avec Rebecca Liddicoat.

Robert a fait ses débuts avec les Redskins de Washington. Il a complété 19 passes et deux touchés lors de son premier match. Cette performance lui a valu le prix du joueur offensif de la semaine. Bien qu’il ait été nommé NFL Offensive Rookie of the Year en 2012, les blessures et les incohérences qui en ont résulté ont fait dérailler sa carrière dans une certaine mesure.

