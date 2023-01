Le spécial Saint-Valentin de «Harley Quinn» obtient une nouvelle bande-annonce épicée de HBO Max

L’amour et la luxure sont dans l’air à Gotham City.

HBO Max abandonné la bande-annonce pour Harley Quinn: Un spécial Saint-Valentin très problématique lundi, centré sur les exploits torrides et romantiques du ventre criminel de Gotham. Darkseid est amoureux. Catwoman livre des chocolats. Bane, eh bien… Bane a besoin d’aide pour une affaire personnelle. Il y a même un hommage à Ghost.

Quant à Harley, elle est ravie de ces vacances “les plus jaillissantes et les plus musclées” et de célébrer avec Poison Ivy.

“Qui est pompé pour le meilleur VD de tous les temps?” Quinn demande en voix off.

Harley Quinn, dans sa troisième saison, suit l’histoire de Quinn suite à sa rupture avec le Joker. L’animation pour adultes met en vedette les doubleurs Haley Cuoco, Lake Bell, Alan Tudyk et d’autres.

Le spécial tombe sur HBO Max le jeudi 9 février.