NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’émission spéciale Netflix « Halftime » de Jennifer Lopez a été créée le 8 juin au Festival du film de Tribeca.

Pour la première, Lopez a été stupéfaite dans une robe longue noire et transparente. La chanteuse « Let’s Get Loud » portait ses cheveux en une queue de cheval lissée à mi-hauteur.

Le documentaire sera disponible pour les téléspectateurs le 14 juin sur le site de streaming.

Le film de Lopez a été nommé comme première de la soirée d’ouverture du Tribeca Film Festival en avril.

JENNIFER LOPEZ A REMERCIÉ TOUS CEUX QUI LUI ONT « MENTI » DANS LE DISCOURS DES MTV AWARDS

« » Halftime « offre un aperçu intime derrière le rideau révélant le courage et la détermination qui font de Jennifer Lopez l’icône qu’elle est, de ses performances à l’écran et sur les scènes du monde entier, à son spectacle de la mi-temps du Super Bowl, à la récente inauguration présidentielle » a déclaré un communiqué de presse du Festival du film de Tribeca.

« Le documentaire se concentre sur une superstar internationale qui a inspiré les gens pendant des décennies avec sa persévérance, son génie créatif et ses contributions culturelles. Et ce n’est que le début. »

Le documentaire donne aux fans un aperçu des coulisses de la vie de Lopez et de sa lutte pour être « pris au sérieux » en tant qu’actrice et interprète.

« Toute ma vie, je me suis battu pour être entendu, pour être vu, pour être pris au sérieux », a déclaré Lopez dans la bande-annonce de « Halftime ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Récemment, Lopez a accepté le prix de la génération aux MTV Movie & TV Awards 2022. Elle est devenue émotive en prononçant son discours d’acceptation.

La star des « Hustlers » a abordé sa liste de remerciements différemment, appelant spécifiquement les personnes qui lui ont « menti » et celles qui lui ont dit qu’elle ne pouvait pas être actrice.

« Et puisque vous ne pouvez pas créer la vérité sans l’avoir vraiment vécue, j’ai un autre type de liste de remerciements ce soir », a déclaré l’interprète de « Let’s Get Loud ». « Je veux remercier toutes les personnes qui m’ont donné cette vie. Je veux remercier les gens qui m’ont donné de la joie. Et ceux qui m’ont brisé le cœur. Ceux qui étaient vrais et ceux qui m’ont menti. Je veux remercier le véritable amour. Et je veux remercier la façon dont je me suis menti, parce que c’est comme ça que j’ai su que je devais grandir.

« Je veux remercier la déception et l’échec de m’avoir appris à être forte et mes enfants de m’avoir appris à aimer », a-t-elle écrit. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont dit en face ou quand je n’étais pas dans la pièce que je ne pouvais pas faire ça. Je ne pense vraiment pas que j’aurais pu le faire sans toi ! Et je sais que je pourrais Je ne l’aurais pas fait sans les fans. »

Lopez a fait ses débuts dans l’industrie de la musique lorsqu’elle a sorti son premier single en 1999. Elle est connue pour ses chansons à succès telles que « Jenny From The Block » et « On The Floor ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle est également devenue actrice, avec son premier rôle dans « My Little Girl » et a ensuite décroché le rôle principal dans « Selena » en 1997. Ses films les plus connus incluent « The Wedding Planner », « Second Act » et « Maid in Manhattan ». . »

Lopez récemment s’est fiancé à Ben Affleck .

La star de « Hustlers » et le réalisateur d' »Argo » ont été fiancés pendant environ deux ans avant de se séparer en 2004.

Affleck fait une apparition dans « Halftime ».