Le spécial Netflix d’Ellen DeGeneres tourne autour de son annulation

Pendant une minute entière dans le nouveau spécial Netflix d’Ellen DeGeneres, DeGeneres reçoit une ovation debout pour avoir déclaré: « Je suis une femme forte ».

DeGeneres s’imprègne des applaudissements, regardant les chevrons du théâtre Orpheum de Minneapolis comme si elle était témoin d’un saint miracle, et tout le public se lève. C’est l’une des choses les plus absurdes qui se produisent dans Pour votre approbationune soirée de comédie enregistrée dont DeGeneres et Netflix ont fait la promotion comme la réponse du comédien au fait d’être « expulsé d’Hollywood. » Attraper une comédie spéciale sur l’une des plus grandes plateformes de divertissement de la planète devrait probablement empêcher quiconque de dire qu’il a été « expulsé d’Hollywood », mais nous ne vivons pas dans un monde où les phrases ont un sens. (Netflix aurait payé DeGeneres 20 millions de dollars pour son set 2018 Relatable.) Au lieu de cela, nous avons un spectacle rempli à craquer d’un prétendu paria d’Hollywood filmé pour Netflix, avec un public huant et criant pour une platitude de girlboss de 2016.

Ce que l’ancienne animatrice de talk-show entend réellement par « expulsée d’Hollywood », c’est que sa marque en a pris un coup. DeGeneres, qui a été mis sur liste noire et rejeté dans l’industrie après son coming-out dans les années 90, devrait connaître la différence entre ces choses mieux que quiconque.

La gravité de la deuxième « annulation » de DeGeneres est discutable. En 2019, DeGeneres avait l’actrice Dakota Johnson dans son émission éponyme et cette interview s’est rapidement transformée en mème. L’animateur a interrogé l’actrice à propos de sa récente fête de 30 ans, affirmant qu’elle n’avait pas été invitée, ce qui a incité Johnson à répondre: « En fait, non, ce n’est pas la vérité, Ellen » – disant en fait que DeGeneres avait sauté les festivités. (On a découvert plus tard que DeGeneres traînait avec George W. Bush lors d’un match des Cowboys de Dallas.) Les allers-retours sont devenus viraux, incitant à un examen semi-ludique pour savoir si DeGeneres était réellement une personne gentille, qui a donné lieu à des rapports plus sérieux sur un travail toxique environnement à Le spectacle Ellenavec des accusations de racisme et sexisme. Finalement, Le spectacle Ellen a été littéralement annulé en mai 2022.

Ellen DeGeneres admet qu’elle n’est pas gentille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que personne n’est gentil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wilson Webb/Netflix

DeGeneres n’entre pas dans ces détails dans la spéciale. Pour son public prêt à applaudir (à un moment donné, ils applaudissent lorsque DeGeneres nomme un producteur nommé « Andy »), elle passe sous silence les parties les plus graves des retombées, disant simplement que la raison pour laquelle elle a été expulsée de l’industrie était parce que les gens Je n’avais pas réalisé que sa gentillesse faisait partie de l’acte.

« Vous ne pouvez pas être méchant et faire partie du show business », dit DeGeneres, pince-sans-rire. « Il n’y a pas de gens méchants dans le show business. »

DeGeneres se décrit comme une personne moins gentille que la Hélène nous voyons à la télévision, racontant les plaintes de sa femme Portia sur son impatience comique. Elle admet qu’elle est impolie lors des fêtes, affirmant que son talk-show l’a entraînée à ne prêter attention que par segments.

En ce qui concerne les allégations toxiques sur le lieu de travail, elle explique qu’elle ne savait pas vraiment comment être une patronne, ce qu’elle attribue à son amour pour faire des farces aux producteurs. Elle explique également à quel point elle est compliquée – avoir reçu un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif et de trouble déficitaire de l’attention – et comment cela peut se manifester par le fait d’être un mauvais gestionnaire.

Dans le même temps, DeGeneres affirme qu’elle est définitivement plus gentille et plus gentille que la personne dont nous avons entendu parler dans les journaux. Elle ne peut s’empêcher de vouloir aider les animaux perdus, dit-elle, et elle trouve la beauté dans la façon dont les chenilles se liquéfient et se transforment en papillons. Cela rejoint ce qu’elle raconte sur sa vie paisible après le talk-show : elle jardine davantage, probablement entourée de papillons, et s’occupe d’un nid de poules. DeGeneres révèle également qu’elle porte des pantalons de survêtement à la maison et qu’elle ne peut pas en être retirée une fois qu’elle les a enfilés, pas même pour « Mick » (comme dans Jagger).

«J’ai 66 ans», dit-elle au public, qui répond par des applaudissements nourris. DeGeneres poursuit cette déclaration avec une blague sur la façon dont la taille de la police des menus des restaurants la fait se sentir vieille.

Pendant tout le temps qu’elle a passé à imaginer le processus de pensée d’un papillon à peine éclos ou le schéma d’organisation apparemment stupide du tableau de bord de sa voiture ou comment la largeur des deux panneaux « en faillite » flanquant le panneau d’un million de dollars dans Roue de la Fortune est injuste, DeGeneres examine à peine la question évidente de sa « gentillesse ».

« Nice » n’était pas simplement un sous-produit du fait d’être Ellen ; DeGeneres a finalement fait de sa gentillesse l’un des plans d’affaires les plus rentables d’Hollywood. Et elle l’a fait après avoir acquis une connaissance directe de ce que signifie réellement être inscrit sur une liste noire professionnelle.

À un moment donné de la spéciale, DeGeneres compare cette période actuelle de sa carrière à la période qui a suivi sa sortie publique. L’humoriste avait annoncé qu’elle était lesbienne sur Le spectacle d’Oprah Winfrey juste avant que son personnage éponyme n’apparaisse dans sa sitcom, Hélène, cette même année. Elle est également apparue sur la couverture du magazine Time, avec la ligne de couverture disant : « Oui, je suis gay ». C’était, indéniablement, un nouveau terrain pour le pays et une courageuse revendication de soi. Après « L’épisode du chiot« , comme on l’appelait, DeGeneres dit qu’elle a eu du mal à trouver du travail – un rejet basé sur qui elle était, même si le personnage de la sitcom n’était pas exactement elle.

Au cours du tour de DeGeneres en tant qu’animatrice de talk-show, elle est devenue moins comme elle-même et plus comme un personnage de sitcom. Sa gentillesse terminale est devenue son identité. Toutes les choses mesquines et sectaires que les gens disaient sur le fait qu’elle était lesbienne n’avaient aucune incidence – elle montrait au public à travers l’Amérique qu’elle était avant tout une personne gentille, qui se trouvait justement être gay. Elle a dépassé les préjugés.

C’était une politique de respectabilité, étendue et transformée en une carrière extrêmement bénéfique.

Il a dû être difficile de faire ce qu’a fait DeGeneres, d’aplanir les contours et d’aplanir les rides de toute son identité, de s’insérer dans le moule de l’animatrice de télévision et de plaire à ceux qui l’avaient rejetée. Mais c’était son métier, un métier plus crucial que celui d’animatrice d’émissions de télévision, de producteur ou de comédien. Dans les coulisses, semble-t-il, elle a laissé tomber la balle. Après de nombreuses années à jouer gentiment, DeGeneres n’a pas été en mesure de faire son travail.

Au lieu de reconnaître cette lacune ou d’affirmer qu’il y a une différence marquée entre être désagréable de travailler et ignorer un environnement de travail toxique, en Pour votre approbation, DeGeneres parle de la façon dont la société est dure envers les femmes sur le lieu de travail – les obligeant à des doubles standards impossibles et les piégeant dans des rôles conçus pour échouer. Bien que ces facteurs aient certainement joué, il est un peu obtus – voire volontairement creux – d’utiliser ces problèmes sociétaux pour atténuer les accusations les plus graves qui ont fait couler son émission. Je ne suis pas sûr que ce genre d’excuses et d’obscurcissements soient ce que vous entendriez de la part d’une personne gentille, mais DeGeneres admettrait qu’elle n’a jamais été aussi gentille au départ.