Malgré la pandémie de coronavirus et un 2020 horrible dans l’ensemble, Carey a réussi à réussir la spéciale, remplie d’elfes, de paillettes, d’ornements monogrammés, d’un excellent éclairage et de ses adorables enfants.

Il s’ouvre à l’intérieur de la grande salle de « Mariah’s Apartment, New York City », où il y a des bas blancs suspendus au-dessus de la cheminée et un arbre qui touche pratiquement le plafond. Carey, qui arrive sur les lieux en pyjama en tricot rouge à paillettes, essaie de faire accrocher à sa fille « Mimi » un papillon or monogrammé sur l’arbre, mais elle est trop triste pour 2020 pour le faire.

Que faire quand vous êtes Mariah Carey et que votre enfant est triste? Chantez, évidemment.

Carey sort « Sleigh Ride », puis reçoit un appel sur un iPhone à paillettes rouges, caché dans une fausse boîte de chocolats. Devine qui? L’elfe numéro un du Père Noël, Billy Eichner, qui dit à Carey qu’elle doit se rendre au pôle Nord pour faire un spectacle parce que le monde entier est bouleversé par Covid-19.

Carey saute dans son traîneau (une voiture décapotable rouge avec des skis en bas, bien sûr) et arrive en moins d’une minute. Elle chante en chemin et est accueillie par une soirée dansante chorégraphiée et portée par deux soldats de Noël.

Une fois qu’ils l’ont posée, elle est chargée d’organiser un concert le soir même pour égayer le monde. Carey donne à l’elfe du Père Noël son cavalier (quatre éoliennes et des seaux de paillettes) puis apparaît dans une robe à paillettes d’or pour chanter. (Je vous garantis que vous n’avez jamais entendu un « Jingle Bells » aussi bon de votre vie.)

Ensuite, Carey est censée être dans sa chambre d’hôtel, mais elle se faufile à l’usine de jouets pour effectuer « un pré-spectacle pour remplir de joie les fabricants de jouets ». Jennifer Hudson et Ariana Grande font une apparition en tant que chanteuses suppléantes. Snoop, habillé en Père Noël, et Jermaine Dupri la rejoignent ensuite pour un autre numéro.

La ballerine Misty Copeland obtient un solo en tant que fée de la prune à sucre, tandis que Carey se perd dans une forêt. Lorsqu’elle tombe sur une chorale gospel et un piano à queue, elle profite de sa bonne chance et chante « Oh Holy Night ».

Carey se réveille à la maison en plein glamour en pensant que tout était un rêve, mais Eichner réapparaît dans son salon pour lui dire d’aller au spectacle. Elle est ensuite vêtue d’une robe de mariée pour chanter «Joy To the World», tandis que ses enfants et une troupe de danse dansent autour d’elle.

Pendant ce temps, ce n’était qu’une histoire que Tiffany Haddish nous lisait alors qu’elle était assise dans une cabine confortable, bien que Carey ferme toujours le spectacle. Après que Haddish ait appelé à un rappel, Carey apparaît dans une mini-robe casse-noisette en velours rouge pour chanter «All I Want for Christmas».

Spectaculaire en effet.

« Mariah Carey Magical Christmas Special » est maintenant en streaming sur Apple +.