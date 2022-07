Le Spartak Moscou se moque de Ronaldo pour les tentatives de sortie ratées de Man United

Les géants russes du Spartak Moscou se sont, samedi, rendus sur les réseaux sociaux pour s’amuser aux dépens du quintuple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo.

La nouvelle que les supporters de Manchester United du monde entier redoutaient est bien sûr arrivée il y a quinze jours.

Cela a pris la forme de la confirmation que l’attaquant vedette Ronaldo avait informé les pouvoirs en place à Old Trafford de son désir de partir, si une offre appropriée pour ses services était déposée.

Le joueur de 37 ans serait désireux d’éviter une saison exerçant son métier en dehors de la Ligue des champions si tard dans son illustre carrière, ayant été naturellement déçu par les développements dans la moitié rouge de Manchester depuis son retour il y a 12 mois.

🔺 EXCLUSIF : Cristiano Ronaldo a demandé à être autorisé à quitter Manchester United si le club de Premier League recevait une offre satisfaisante dans la fenêtre de transfert https://t.co/yx8POGB5M4 – Times Sport (@TimesSport) 2 juillet 2022

Les deux semaines qui ont suivi, à leur tour, ont inévitablement été remplies de rumeurs et de rapports sur l’endroit exact où Ronaldo est susceptible d’atterrir ensuite.

À ce stade, Chelsea, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, l’AS Roma et Naples ont tous été désignés comme des points d’atterrissage potentiels pour l’attaquant vétéran.

Et pourtant, dans l’état actuel des choses, le scénario le plus probable à la fin de l’été est en fait celui qui voit Ronaldo rester à Old Trafford.

En raison d’une combinaison d’un manque d’offres appropriées et de la volonté d’Erik ten Hag de garder le fer de lance central de son équipe, la perspective que CR7 scelle un transfert au cours des semaines à venir commence à paraître de plus en plus improbable.

Et, comme mentionné ci-dessus, un club du continent qui a manifestement vu le côté amusant de la tentative de sortie jusqu’ici ratée de Ronaldo se présente sous la forme du Spartak Moscou.

S’adressant aux plateformes de médias sociaux du club samedi, les poids lourds russes ont dévoilé une capture d’écran, montrant un échange fabriqué entre l’administrateur Twitter du Spartak et l’icône portugaise.

L’insinuation est que Ronaldo fait une dernière tentative pour sceller un déménagement à Moscou, pour être rapidement repoussé.

Découvrez le post en question ci-dessous:

Douleur à nouveau. Mais pas pour nous cette fois. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts — FC Spartak Moscou (@fcsm_eng) 16 juillet 2022

