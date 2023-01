Le “Spare” du prince Harry n’est “rien de moins qu’une trahison” pour la famille royale, selon un expert

Le prince Harry a refusé de dire s’il assistera au couronnement du roi Charles III en mai – mais est-il trop tard pour que père et fils se rachètent ?

Dans une prochaine interview avec Tom Bradby d’ITV, le duc de Sussex a déclaré qu ‘”il y a beaucoup à discuter” avant de décider s’il assistera à l’événement historique au Royaume-Uni, son pays d’origine.

“J’espère vraiment qu’ils sont prêts à s’asseoir et à en parler”, a déclaré le royal britannique.

Les mémoires très attendues de l’homme de 38 ans, “Spare”, devraient être publiées mardi. Mais plusieurs experts royaux pensent que les dégâts ont déjà été causés par les Sussex, qui ont publiquement parlé de leurs difficultés à naviguer dans la vie royale.

LE PRINCE HARRY REVENDIQUE EN MÉMOIRE WILLIAM L’A UNE FOIS ATTAQUÉ PHYSIQUEMENT LORS D’UNE ARGUMENTATION SUR MEGHAN MARKLE: RAPPORT

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Fox News Digital que les invitations pour le couronnement n’avaient pas encore été envoyées. Cependant, il doute qu’une réconciliation se produise “dans un avenir prévisible”.

“La famille royale ne peut pas répondre à leurs plaintes point par point”, a expliqué Fitzwilliams. “Cependant, avec la bande-annonce du mois dernier, une docu-série Netflix de six heures et maintenant cela, cela devient un cirque médiatique destructeur. C’est particulièrement ironique pour un couple qui désire si publiquement la vie privée et dont les revenus dépendent du fait d’être membres de la famille royale. Ce n’est rien de moins qu’une trahison.”

Selon plusieurs rapports, le dernier révélateur de Harry contient plusieurs allégations choquantes qui pourraient secouer la monarchie.

Le Guardian, qui a affirmé avoir obtenu une copie préalable, a rapporté qu’Harry allègue que son frère, le prince William, s’en est pris une fois à lui et l’a physiquement attaqué lors d’une furieuse dispute. Séparément, Page Six a rapporté que le livre allègue que William et sa désormais épouse, Kate Middleton, ont encouragé Harry à porter un uniforme nazi lors d’une soirée costumée en 2005. Harry s’est depuis excusé et a qualifié la décision de l’une des plus grosses erreurs de sa vie. .

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les responsables de Buckingham Palace ont refusé de commenter l’une des allégations. Un porte-parole du roi Charles, 74 ans, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Un porte-parole de Kensington Palace, qui représente William et Kate, a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’avaient pas de commentaire.

Le livre est le dernier d’une série de révélations publiques et d’accusations portées par les Sussex.

Meghan Markle, une actrice américaine qui a joué dans “Suits”, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. Moins de deux ans plus tard, le couple a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Californie, citant ce qu’ils considéraient comme les médias. traitement raciste de la duchesse, qui est métisse, et manque de soutien du palais.

Depuis lors, ils ont présenté leur version de l’histoire dans une interview avec Oprah Winfrey et un documentaire Netflix en six parties publié le mois dernier. Le couple a raconté à plusieurs reprises sa relation meurtrière avec les médias britanniques et son éloignement de la famille royale. Dans la série, Harry, 38 ans, a affirmé que William, 40 ans, lui avait crié dessus lors d’une réunion de famille et a accusé les responsables du palais de mentir pour protéger son frère aîné, désormais héritier du trône. Markle, 41 ans, a parlé de vouloir mettre fin à ses jours alors qu’elle luttait pour faire face à une couverture médiatique toxique.

LE LIVRE DU PRINCE HARRY ” POURRAIT ÊTRE LE DERNIER CLOU DANS LE CERCUEIL ” ALORS QUE LE PALAIS SE PRÉPARE À L’IMPACT: EXPERTS

Maintenant, Harry a enregistré des interviews avec ITV et CBS pour promouvoir le livre. Les deux doivent être diffusés dimanche. Dans des extraits publiés à l’avance, Harry a déclaré à ITV que la maison royale l’avait qualifié, lui et Markle, de “méchants” et “n’avait montré aucune volonté de se réconcilier”. Il a également déclaré à CBS que le refus du palais de le défendre lui et sa femme contre les attaques était une “trahison”.

L’expert royal Hilary Fordwich a déclaré à Fox News Digital que même si les Sussex devaient recevoir une invitation au couronnement, l’apparition du couple pourrait causer plus de mal que de bien à la famille royale. Selon Fordwich, plus de la moitié du public britannique souhaite que les Sussex perdent leurs titres royaux.

“Le roi Charles en tant que père est plus susceptible de” pardonner et d’oublier “, mais il devient de moins en moins probable que le prince William soit aussi magnanime”, a-t-elle déclaré. “De plus, le palais est connu pour faire le point sur le sentiment public au Royaume-Uni et dans le monde entier. La réconciliation pourrait ne pas être bonne pour la monarchie en général, maintenant que le sentiment international se retourne également contre eux.”

L’expert royal Shannon Felton Spence a également déclaré à Fox News Digital qu’il est peu probable que Charles ne veuille pas que ses enfants et petits-enfants soient présents à l’événement le plus important de sa vie. Cependant, une réconciliation entre Harry et William est peut-être trop avancée après ces dernières bombes de vérité.

LE PRINCE HARRY, LE REPRÉSENTANT DE MEGHAN MARKLE REFUSE QUE LE COUPLE A DEMANDÉ LA « VIE PRIVÉE » : « RÉCIT DÉFORMÉ »

“Jusqu’à présent, ce que nous savons, c’est que Harry et William sont en guerre”, a-t-elle déclaré. “Ce qui se passe entre les frères a certainement un impact sur leur père, mais” les garçons “se sont réunis pour des événements familiaux importants dans un passé récent, notamment les funérailles du prince Philip et de la reine, ainsi que le dévoilement de la statue de la princesse Diana au palais de Kensington. .”

“[In this case], William et Harry ont creusé leurs talons », a poursuivi Felton Spence. « Nous n’allons pas voir ce changement de si tôt. Jusqu’à présent, la représentation du roi Charles dans l’histoire de Harry a été celle d’un père aimant qui veut que ses garçons soient heureux et que sa famille soit ensemble. … Ce qui est vraiment triste, c’est que cela a été une période si importante pour les Windsors avec la mort du patriarche et de la matriarche et maintenant l’ascension d’un nouveau monarque.”

“C’est également extrêmement important pour le Royaume-Uni”, a-t-elle ajouté. “L’apparat fourni par la monarchie est l’un des meilleurs outils diplomatiques dont dispose la Grande-Bretagne. Cela les place sur la scène mondiale. … C’est un moment où le Royaume-Uni a besoin de toute la bonne presse qu’il peut obtenir, et pourtant le scénario de Harry et Meghan et le prince et la princesse de Galles ont souligné les trois dernières années.”

Alors que William était destiné dès sa naissance à être roi, Harry, qui est cinquième sur le trône derrière son frère et les trois enfants de William, a souvent semblé se débattre avec le rôle plus ambigu de « réserve ». Il a passé une décennie dans l’armée britannique – des années qu’il a décrites comme ses plus heureuses – avant de prendre des fonctions royales à plein temps en 2015.

LA PETITE-FILLE DE NELSON MANDELA DÉFEND LE PRINCE HARRY ET L’UTILISATION PAR MEGHAN MARKLE DES CITATIONS DE LA LÉGENDE DANS DE NOUVELLES DOCUSERIES

Depuis sa séparation de la famille royale, il a lancé une nouvelle carrière avec sa femme en tant que militant caritatif américain et personnalité médiatique.

Lorsque Bradby d’ITV lui a demandé s’il jouerait un rôle dans l’avenir de la monarchie britannique, Harry a répondu : “Je ne sais pas.”

Le temps nous dira si Harry choisit d’assister au couronnement de son père ou non. Mais Fordwich soupçonnait Charles de vouloir la paix au sein de sa maison après avoir perdu ses parents.

LE PRINCE HARRY DÉCLARE QU’IL VEUT QUE SON PÈRE ET SON FRÈRE ‘RETOURNENT’, ALLÉGUANT LA PLANTATION D’HISTOIRES DANS LES INTERVIEWS À VENIR

“Des rameaux d’olivier ont été offerts à [the Sussexes] pour que le monde en soit témoin”, a-t-elle déclaré. “Tout d’abord, juste après le décès de la reine, Charles, dans son premier discours en tant que monarque, a fait une chaleureuse ouverture à Harry et à sa femme, les qualifiant de” membres très aimés du famille.’ Deuxièmement, lors des journées de deuil national, ils ont été invités par le prince William à se joindre à lui et à la princesse de Galles pour voir des fleurs. Troisièmement, ils ont été invités à Sandringham pour Noël. Enfin, mais non des moindres, cette quatrième ouverture de paix [which is expected] pour le sacre. … La balle est très certainement dans le camp de Harry.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.