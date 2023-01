Le “Spare” du prince Harry bat le record du monde Guinness

Le prince Harry peut ajouter un autre record du monde Guinness à ses distinctions après que son livre a été déclaré le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps.

Les mémoires controversées de Harry “Spare” ont battu le record de ventes d’un jour pour un livre de non-fiction avec 1,43 million d’exemplaires vendus lors de sa sortie officielle mardi.

“Le premier jour complet de ventes de Spare représente le plus grand total de ventes du premier jour pour un livre de non-fiction jamais publié par Penguin Random House”, a confirmé l’éditeur du livre au Guinness World Records.

Selon les détenteurs du record, le livre de Harry a volé le record à l’ancien président américain Barack Obama, dont le livre “A Promised Land” s’est vendu à 887 000 exemplaires à sa date de sortie en 2020.

Les chiffres de vente de “Spare” incluent les éditions à couverture rigide, de livres audio et de livres électroniques vendues aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Ce n’est pas le premier cran d’Harry dans le Guinness Word Records. Le compte Instagram officiel de Harry et Meghan est devenu le plus rapide à atteindre un million d’abonnés sur la plateforme de médias sociaux. Le compte a atteint le cap en seulement cinq heures et 45 minutes, selon Guinness Word Records.

Le compte, sussexroyal, a été lancé le 2 avril 2019.

“Bienvenue sur notre Instagram officiel ; nous sommes impatients de partager le travail qui nous motive, les causes que nous soutenons, les annonces importantes et l’opportunité de mettre en lumière les problèmes clés”, indique le message. “Nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons la bienvenue à @sussexroyal.”- Harry & Meghan.”

Le record Instagram de Harry et Meghan a ensuite été dépassé par l’actrice Jennifer Aniston dont le compte a atteint le cap en seulement cinq heures et 16 minutes plus tard cette année-là.

–avec un fichier de l’Associated Press