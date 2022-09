Le SPAC lié à Trump ajourne la réunion pendant trois heures pour continuer à voter sur le retard de la fusion

Digital World Acquisition Corp., la SPAC visant à rendre publique la société de médias de l’ancien président Donald Trump, a ajourné son assemblée générale de trois heures supplémentaires pour permettre la poursuite du vote sur le report de la fusion.

La date limite pour la fusion est jeudi, et le vote pourrait décider du sort d’une injection de liquidités de 1,3 milliard de dollars provenant de l’offre publique de DWAC et de la cotation potentielle de Trump Media and Technology Group en bourse.

Digital World a précédemment averti que l’échec du vote pourrait entraîner la liquidation de la SPAC. Plus récemment, le PDG de DWAC, Patrick Orlando, a déclaré qu’il avait l’intention de lancer une extension “intégrée” avec une injection de 2,8 millions de dollars de sa société et du sponsor de DWAC, ARC Global Investments II.

Le DWAC devait annoncer les résultats du vote mardi, mais Orlando a ajourné sa réunion spéciale après seulement deux minutes pour donner plus de temps pour voter. Plus tôt dans la journée, Reuters avait rapporté que DWAC n’avait pas réussi à recueillir les votes nécessaires à l’extension, citant des sources proches du dossier.

DWAC a besoin de 65% d’actionnaires pour soutenir l’extension du délai de fusion. Alors que 20% de ces actions sont détenues par Orlando via ARC Global Investments, il dit que l’accord a attiré de nombreux investisseurs particuliers.

Orlando a rassemblé ces investisseurs pour voter sur Truth Social, qui a été fondé par l’ancien président après avoir été banni de Twitter à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Atout Médias a démenti les informations faisant état de troubles financiers qui alléguait que l’entreprise devait plus d’un million de dollars à un entrepreneur. L’ancien président a indiqué que la société n’aurait peut-être pas besoin de l’injection de liquidités de l’accord DWAC.

“De toute façon, je n’ai pas besoin de financement, ‘je suis vraiment riche !’ Entreprise privée quelqu’un ???” Trump a écrit samedi dans un article de Truth Social.

