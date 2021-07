Le SPAC de l’ancien président de la NYSE, Tom Farley, fusionnera avec Bullish pour rendre public l’échange de crypto prévu

La startup de cryptographie Bullish prévoit de devenir publique dans le cadre d’une fusion inversée avec la société d’acquisition à vocation spéciale soutenue par Tom Farley, l’ancien président de la Bourse de New York.

Farley’s Far Peak Acquisition Corporation SPAC a bondi d’environ 4% dans le pré-marché sur les nouvelles.

L’accord, annoncé vendredi, devrait être conclu d’ici la fin de 2021 – et Farley, qui a supervisé le NYSE de 2014 à 2018, deviendra PDG de Bullish lorsque cela se produira.

Bullish s’attend à recevoir environ 600 millions de dollars de produits de Far Peak, plus 300 millions de dollars supplémentaires via un PIPE ou un investissement privé dans des actions publiques. Une multitude d’investisseurs de renom participent au PIPE, dont BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, et Galaxy Digital, la société de services financiers axée sur la cryptographie de Mike Novogratz.

La fusion entre Far Peak et Bullish implique une valeur nette pro forma d’environ 9 milliards de dollars, selon un communiqué de presse.

Bullish a l’intention de lancer « un échange de crypto-monnaie révolutionnaire et réglementé » plus tard cette année, avec un programme pilote privé commençant dans les semaines à venir, selon le communiqué de presse. L’échange offrira « une liquidité profonde et prévisible avec une technologie qui permet aux investisseurs particuliers et institutionnels de générer un rendement à partir de leurs actifs numériques », indique le communiqué.

Haussier commencé en mai en tant que filiale de Block.one, une société de blockchain avec le soutien d’investisseurs bien connus, dont Peter Thiel, le co-fondateur de PayPal et éminent capital-risqueur.

Les sociétés de Thiel, Thiel Capital et Founders Fund, ont participé à l’augmentation de capital de Bullish en mai. Parmi les autres investisseurs dans Bullish figurent le gestionnaire de fonds spéculatifs britannique Alan Howard, Galaxy Digital et Richard Li, un homme d’affaires milliardaire de Hong Kong.

L’adoption institutionnelle du bitcoin et d’autres crypto-monnaies a été un grand sujet l’année dernière. Des entreprises telles que Tesla et Square ont investi dans le bitcoin pour conserver leur bilan, et les principales banques de Wall Street ont pris des mesures pour offrir aux clients de la gestion de patrimoine une exposition aux actifs numériques.

En avril, l’échange de crypto-monnaies américain le plus populaire, Coinbase, a été rendu public par le biais d’une cotation directe sur le Nasdaq, un développement qui a été annoncé comme un tournant pour l’industrie naissante mais ascendante.

Les débuts de Coinbase sur le marché public ont coïncidé avec le record actuel de Bitcoin, près de 65 000 $ par unité. Cependant, la plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande a connu des difficultés depuis lors en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment le gouvernement chinois intensifiant sa répression contre les crypto. Le bitcoin s’est échangé en dessous de 33 000 $ vendredi matin. Le mois dernier, il a plongé brièvement sous les 29 000 $ là où il a commencé l’année.

Bitcoin et d’autres crypto-monnaies telles que l’éther fonctionnent sur des registres numériques décentralisés appelés blockchains. Alors que l’industrie des actifs numériques a ses critiques féroces, ses partisans voient le potentiel de perturber la finance traditionnelle avec l’utilisation de soi-disant contrats intelligents et d’autres innovations liées à la blockchain.

Dans un Entretien CNBC en avril, Farley a déclaré qu’il pensait que l’espace cryptographique était « le secret le mieux gardé au monde et peut-être l’histoire des marchés financiers ». Il a ajouté : « Je pense que c’est fascinant. Je pense que c’est là pour rester. Nous avons dépassé le point de non-retour. »

En 2015, alors que Farley était encore président, la Bourse de New York fait un investissement minoritaire dans Coinbase.