Le SPAC de Bill Ackman obtient l’accord de la SEC et il est prêt à conclure un accord : « s’il vous plaît, appelez-moi »

L’investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré vendredi que les régulateurs américains avaient approuvé sa structure unique de société d’acquisition à vocation spécifique et qu’il était prêt à rechercher un accord.

Les investisseurs de la SPAC infructueuse d’Ackman, connue sous le nom de Pershing Square Tontine Holdings, ont obtenu un droit négociable de participer à une future transaction, et maintenant cela est sur le point de devenir une réalité. La Securities and Exchange Commission a donné le feu vert à ce que le PDG de Pershing Square a appelé une SPARC – une société de droits d’acquisition à vocation spéciale – dans laquelle il informera les investisseurs de l’acquisition potentielle avant de s’engager à financer.

« Si votre grande entreprise privée en croissance souhaite entrer en bourse sans les risques et les dépenses d’une introduction en bourse typique, avec Pershing Square comme actionnaire principal, appelez-moi », a déclaré Ackman dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous promettons un oui ou un non rapide. »

Beaucoup ont déclaré que la structure SPAC traditionnelle peut être inefficace et coûteuse pour les actionnaires. Les SPAC sont des sociétés écrans cotées en bourse dans le but d’acquérir une société privée et de la rendre publique, généralement dans un délai de deux ans. Dans le SPARC d’Ackman, les investisseurs peuvent adhérer s’ils aiment l’opération et se retirer s’ils ne l’aiment pas.

Le SPARC distribuera prochainement gratuitement des droits d’acquisition à des fins spécifiques aux anciens porteurs de titres de Pershing Square Tontine. Ackman avait levé 4 milliards de dollars dans le plus grand SPAC jamais réalisé, mais il a restitué la somme aux investisseurs après avoir échoué à trouver une société cible appropriée à introduire en bourse.

Après une période chaude de la pandémie, les investisseurs des SPAC ont tourné le dos aux actions spéculatives à forte croissance avec des antécédents non prouvés après que bon nombre de ces sociétés n’ont pas réussi à respecter des prévisions exagérées. À mesure que les taux d’intérêt se stabilisent, le marché ainsi que les introductions en bourse ont montré des signes de rebond.

Pershing Square a déclaré que le SPARC commencerait immédiatement à poursuivre une fusion avec des sociétés privées en croissance de haute qualité. Il cible les entreprises qui cherchent à lever un minimum de 1,5 milliard de dollars de capitaux, a indiqué la société.

Les fonds Pershing Square d’Ackman pourraient engager un minimum de 250 millions de dollars et jusqu’à 3,5 milliards de dollars en tant qu’investisseurs principaux dans la transaction potentielle, a indiqué la société.