Le spa de l’hôtel a été fermé après que deux personnes aient développé la maladie du légionnaire et qu’une d’entre elles soit décédée, selon les responsables

Un bain à remous dans un hôtel du New Hampshire est fermé après que deux clients ont reçu un diagnostic de maladie du légionnaire et qu’un d’entre eux est décédé, selon les responsables de la santé.

Le la maladie est causée par une exposition à la bactérie Legionella, qui a été récemment trouvée dans le spa du Mountain View Grand Resort & Spa à Whitefield lors de tests, a confirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État à McClatchy News dans un communiqué du 19 janvier.

Les deux invités sont entrés dans le bain à remous pendant leur séjour, ce qui pourrait les rendre malades, selon l’agence.

“Le département pense que le spa pourrait avoir été la source d’exposition à la légionelle pour les deux personnes atteintes de la maladie du légionnaire identifiées en décembre, puisque les deux individus ont été exposés au spa”, indique le communiqué.

Le invité décédé était originaire du Massachusetts, a rapporté McClatchy News précédemment. L’autre invité, un résident du Rhode Island, a été hospitalisé et libéré, a déclaré la responsable de l’information publique Maddie Miller à McClatchy News le 2 janvier.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux continue d’enquêter et travaille avec le complexe.

Le spa ne représente aucune menace pour le public, selon l’agence, et aucun autre cas de légionellose lié à l’enquête n’a été identifié.

La maladie du légionnaire est un « type grave de pneumonie », selon les Centers for Disease Control and Prevention. La plupart des gens ne développeront pas la maladie du légionnaire après une exposition à la bactérie s’ils sont en bonne santé.

La bactérie se trouve dans les plans d’eau douce et peut se développer dans les réserves d’eau des bâtiments.

“Les tests initiaux n’ont détecté aucune légionelle dans le système d’eau de la station, ni aucune autre source d’exposition continue à la légionelle”, a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État.

McClatchy News a contacté la station pour commentaires et n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Dans un communiqué, la station a déclaré à WMUR9 qu ‘«il n’est pas clair pour le moment, et on ne le saura peut-être jamais, si le des traces de légionelles étaient de la même bactérie qui a conduit à la maladie de deux anciens invités.

Selon le CDC, lorsqu’une personne respire de minuscules gouttelettes d’eau contenant la bactérie Legionella, elle peut être infectée. La maladie du légionnaire ne se propage généralement pas entre les humains, mais il existe une rare possibilité.

Le CDC affirme que les personnes les plus à risque sont les adultes de 50 ans et plus, les personnes qui fument ou avaient l’habitude de fumer, celles dont le système immunitaire est plus faible et les personnes souffrant d’autres problèmes de santé, notamment une maladie pulmonaire chronique, un cancer, un diabète, une insuffisance rénale ou hépatique.

