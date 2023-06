Le S&P grimpe en territoire de marché haussier, avec la Fed au centre de l’attention la semaine prochaine

La semaine dernière s’est avérée être une autre victoire pour les haussiers, alors que le rallye du marché s’est élargi au-delà des grands acteurs du secteur technologique. Le S&P 500 est officiellement en territoire de marché haussier, clôturant de plus de 20 % par rapport à son plus bas d’octobre 2022. La semaine prochaine apportera plusieurs mises à jour sur l’état de l’inflation aux États-Unis, avec l’indice des prix à la consommation (IPC) et l’indice des prix à la production (PPI) mardi et mercredi, respectivement. La Réserve fédérale, quant à elle, entame mardi sa réunion de juin de deux jours, les investisseurs s’attendant largement à ce que la banque centrale suspende les hausses de taux d’intérêt . Bien sûr, cela pourrait changer en fonction des données de l’IPC et de l’IPP. Quoi qu’il en soit, les investisseurs s’attendent à ce que le commentaire de la Fed reste quelque peu belliciste, guidant les futures hausses de taux sur toute la ligne. Le marché s’attend actuellement à ce que la banque relève son taux directeur en juillet. Parallèlement, le Club tiendra mercredi son assemblée mensuelle de juin. Comme toujours, nous accueillons les questions des membres. Jeudi, nous reviendrons sur l’état du consommateur lorsque le gouvernement publiera son rapport mensuel sur les ventes au détail pour le mois de mai. Simultanément, la Fed publiera jeudi son rapport sur la production et la capacité industrielles pour le mois dernier, mettant en évidence l’état de l’industrie manufacturière américaine. Voici le récapitulatif complet des principales données économiques à surveiller au cours de la semaine à venir : Lundi 12 juin Après la cloche : Oracle (ORCL) Mardi 13 juin 8 h 30 HE : IPC Mercredi 14 juin 8 h 30 HE : PPI 14 h 00 HE : réunion du Federal Open Market Committee Après la cloche : Lennar (LEN) jeudi 15 juin 8 h 30 HE : demandes hebdomadaires initiales d’assurance-chômage 8 h 30 HE : ventes au détail 9 h 15 HE : utilisation des capacités & production industrielle Avant la cloche : Kroger (KR), Jabil (JBL) Après la cloche : Adobe (ADBE) Rétrospective Les commandes d’usine pour avril et l’indice ISM des directeurs d’achats de services de mai ont tous deux été inférieurs aux attentes la semaine dernière. Jeudi, les inscriptions initiales au chômage ont augmenté de 28 000 pour la semaine se terminant le 3 juin, à 261 000, bien au-dessus des 235 000 attendus par le marché. Transactions de la semaine du 5 juin Mardi Nous avons vendu 25 actions d’Advanced Micro Devices (AMD). Le Jim Cramer’s Charitable Trust détient désormais 265 actions d’AMD, réduisant sa pondération dans le portefeuille à 1,25 %. Depuis le règlement de vendredi, l’indice du dollar américain se négocie autour du niveau 103. L’or reste autour de 1 970 $ l’once. Le brut West Texas Intermediate oscille autour de la région des 70 $ le baril. Le rendement du Trésor à 10 ans se maintient autour de 3,7 %. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Des gens marchent devant Wall Street Bull dans le quartier financier le 07 mars 2023 à New York. Spencer Platt | Getty Images