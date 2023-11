Le S&P 500 vient de vivre une semaine énorme. Ce géant de la technologie en était une des principales raisons.

Un gain hebdomadaire de 1% dans le S&P500 serait généralement un motif de célébration, vous pouvez donc imaginer à quel point les investisseurs étaient excités la semaine dernière lorsque l’indice général du marché a grimpé de 5,9 %.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à la hausse de l’indice la semaine dernière, notamment de solides rapports sur les bénéfices des entreprises, des signaux de la Réserve fédérale indiquant qu’il était possible d’augmenter les taux d’intérêt et un rapport sur le chômage d’octobre qui montrait un ralentissement de la croissance de l’emploi, ce qui correspond au récit d’un atterrissage en douceur. .

Le S&P 500 est composé de 500 actions américaines à grande capitalisation. Les plus grandes entreprises ont le plus grand impact sur l’indice, et aucune n’a été plus importante la semaine dernière que Microsoft (MSFT -0,69%), qui a augmenté de 7% sur la semaine. Cela n’a pas fait de Microsoft le titre le plus gagnant de l’indice, mais comme le géant de la technologie a une capitalisation boursière de près de 3 000 milliards de dollars et que le S&P 500 pondère ses composants en fonction de la capitalisation boursière, il a obtenu la plus forte hausse de l’indice.

Voyons pourquoi Microsoft a bondi la semaine dernière et continue d’établir des records.

Microsoft devient plus puissant

Les gains de Microsoft la semaine dernière ne s’expliquent pas par une seule raison. Le géant de la technologie a bénéficié d’un grand nombre des mêmes tendances macroéconomiques qui ont stimulé l’ensemble du marché. En tant qu’éditeur de logiciels avant tout, Microsoft est sensible à bon nombre des mêmes tendances économiques que le reste du secteur technologique et a vu ses revenus ralentir pour atteindre une croissance presque stable plus tôt dans l’année alors qu’une vague de licenciements frappait le secteur, même si sa croissance a été réduite. depuis, il a commencé à rebondir. Toutefois, si la Fed cesse d’augmenter les taux d’intérêt, cela devrait contribuer à renforcer la confiance des entreprises et à les convaincre d’embaucher davantage et d’investir davantage.

L’action Microsoft a bondi après la publication de son rapport sur les résultats du premier trimestre le 24 octobre, dépassant les estimations en matière de résultats et de résultats et affichant une forte croissance de sa division d’infrastructure cloud Azure, surperformant ses pairs comme Alphabet et Amazone dans la catégorie clé.

Au-delà des solides résultats des bénéfices, il existe un certain nombre d’autres raisons pour lesquelles Microsoft a progressé. Premièrement, la sortie générale de son Microsoft365 AI Copilot a été très attendue, avec Piper Sandler l’appelant “un moment iPhone” pour Microsoft. Il prévoit que l’IA de Microsoft pourrait atteindre 100 milliards de dollars ou plus de revenus annuels à long terme.

De plus, les actions de l’IA semblent bénéficier du décret de la Maison Blanche sur l’IA la semaine dernière, définissant les règles et lignes directrices sur la nouvelle technologie, ce que recherchaient les dirigeants de l’IA comme Elon Musk et Sam Altman d’OpenAI.

La récente clôture de l’acquisition d’Activision Blizzard marque également la fin d’un processus réglementaire exhaustif et aidera Microsoft à consolider son leadership dans l’industrie du jeu vidéo.

Les actions Microsoft sont-elles un achat ?

Après le récent rallye du titre et son sommet sur 52 semaines, les actions Microsoft ne sont pas bon marché. L’action se négocie à un ratio cours/bénéfice de 35, mais Microsoft est peut-être l’une des meilleures actions à posséder actuellement.

Grâce en partie à son partenariat avec OpenAI, la société est un leader incontesté en matière d’intelligence artificielle et a déclaré dans son récent rapport sur les résultats qu’elle comptait désormais plus de 18 000 clients Azure OpenAI. Il est diversifié dans une large gamme de produits, notamment les logiciels d’entreprise, Windows, Linkedin, les actualités et la recherche, les jeux et l’infrastructure cloud Azure, d’une manière qu’aucun de ses grands concurrents technologiques ne peut égaler. Azure, son activité la plus importante, gagne du marché et le nouveau copilote d’IA pourrait changer la donne.

Les actions Microsoft peuvent se négocier à un prix supérieur, mais elles méritent cette valorisation. Attendez-vous à ce que l’entreprise continue de repousser les limites de l’IA, en trouvant de nouvelles façons d’améliorer ses produits et en générant encore plus de revenus et de bénéfices. Cela semble toujours être un bon pari pour surperformer sur le long terme.