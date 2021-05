Le S&P 500 termine la journée en baisse de 0,7%, le Nasdaq perd près de 2% pour le pire jour depuis mars

Le S&P 500 a chuté mardi au milieu des ventes de Big Tech et d’autres actions à forte croissance, effaçant le bon début de mois de l’indice de référence.

L’indice large du marché a clôturé la session en baisse de 0,7% à 4 164,66 après avoir chuté de 1,5% à son plus bas. La pression exercée sur certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde a fait baisser le Nasdaq Composite de 1,9% à 13 633,50 pour son pire jour depuis mars.

Apple, la plus grande société cotée en bourse aux États-Unis, a chuté de 3,5%. Alphabet, le parent de Google, a perdu 1,6%, Facebook a perdu 1,3% et le constructeur de voitures électriques Tesla a chuté de 1,7%. Les investisseurs n’ont pas épargné les fabricants de puces du marché, Nvidia et Intel perdant respectivement 3,3% et 0,6%.

Le Dow Jones Industrial Average a terminé la journée dans le vert grâce aux bonnes performances de Dow Inc et Caterpillar. L’indice de référence à 30 titres a clôturé 19,8 points, ou 0,1%, en hausse à 34133,03 après avoir perdu plus de 300 points à un moment donné mardi.

Les raisons de la pression à la baisse ont varié, mais les stratèges ont cité un mélange de préoccupations concernant la hausse de l’inflation, les craintes que la Réserve fédérale pourrait avoir à réduire la relance monétaire plus tôt que télégraphiée, et le potentiel d’augmentation des impôts dans les mois à venir.

Les actions américaines ont atteint leur plus bas de la journée après les commentaires de la secrétaire au Trésor Janet Yellen selon lesquels les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter quelque peu pour empêcher la surchauffe de l’économie.

Le stratège d’Evercore ISI, Dennis DeBusschere, a écrit que si la modeste évolution des taux de mardi n’est peut-être pas une sirène forte que les investisseurs s’inquiètent pour la Fed, il pense néanmoins que les craintes de diminution jouent un rôle.

« Le mieux que nous puissions dire que les préoccupations liées à l’offre sont un problème majeur pour les investisseurs et que les anticipations d’inflation / d’inflation deviennent un vent contraire », a-t-il écrit dans un e-mail. « Bien que les contrats à terme de la Fed prévoient un rythme beaucoup plus rapide de hausses de taux par rapport à ce que la Fed veut … ce n’est pas le cas aujourd’hui. L’histoire est l’inflation et des chiffres de croissance plus forts menant à encore plus d’inflation étant donné les contraintes de l’offre et ce que cela signifie pour actions. «

Les préoccupations de DeBusschere du côté de l’offre rejoignent celles d’un nombre croissant de dirigeants et d’investisseurs qui disent que la hausse des prix des intrants commence à éroder les marges bénéficiaires.

Warren Buffett, le PDG de Berkshire Hathaway, a déclaré lors de la réunion annuelle de son entreprise ce week-end qu’il assistait à une «inflation très substantielle» et que ses entreprises augmentaient les prix.

D’autres sociétés, telles que Clorox, ont déclaré dans de récents rapports sur les résultats que les prix qu’elles paient pour les matériaux utilisés pour fabriquer leurs produits augmentent et pourraient finalement être répercutées sur les clients. Les prix des produits de base, du bois de construction au maïs en passant par le palladium, ont bondi ces derniers mois.

D’autres ont déclaré que même les résultats explosifs des bénéfices n’ont pas été en mesure de calmer la nervosité du marché. Même en tenant compte des pertes de mardi, le S&P 500 est toujours en hausse de plus de 10% jusqu’à présent cette année.

«Nous avons traversé une période de deux à trois semaines au cours de laquelle de très bonnes nouvelles ont suscité peu ou pas de réaction sur les marchés», a écrit Art Hogan, stratège en chef des marchés chez National Securities. « Les investisseurs s’inquiètent des nouveaux sommets, et il y a eu 25 nouveaux sommets pour le S&P 500 jusqu’à présent cette année. »

« On craint que l’explosion économique des années folles ne prenne plus de temps que cet été, car les gens se sentent lentement à l’aise pour sortir », a-t-il ajouté. « Les actions semblent chères sur une base de fuite, mais pas d’un point de vue prospectif. »

Avec le marché au plus haut de tous les temps, les investisseurs sont déchirés entre jouer à la réouverture avec des actions comme les détaillants ou continuer à parier sur Big Tech, qui vient de publier des bénéfices à succès.

Le mouvement des actions a suivi de solides gains pour le Dow lundi, alors que les investisseurs se sont empilés sur les actions qui bénéficieraient le plus d’une réouverture économique. L’indice de référence à 30 titres a gagné plus de 200 points, tandis que le S&P 500 a légèrement progressé de 0,3%. Les actions de détail ont mené la progression du marché lundi avec un rallye de Gap et Macy de plus de 7%.

L’action Pfizer a légèrement augmenté après des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes et qui ont relevé ses prévisions pour 2021. Les actions de CVS Health ont bondi de 4,4% après que la chaîne de pharmacies et la compagnie d’assurance ont également relevé leurs prévisions.

United States Steel a bondi de 7,9% après que le Credit Suisse a amélioré le titre pour surperformer après une sous-performance, affirmant que la flambée des prix de l’acier montrait clairement que l’industrie était dans un «super cycle».

« Les investisseurs pourraient être de plus en plus déçus que les actions ne se portent pas bien face à de fantastiques nouvelles sur les bénéfices », a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group, à CNBC.

– avec des reportages de Jesse Pound de CNBC.