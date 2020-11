Le S&P 500 ferme à un autre record vendredi, gagne 2% en semaine

Les actions ont augmenté vendredi alors que les traders terminaient une bonne semaine sur fond d’incertitude politique décroissante et de nouvelles positives sur les vaccins.

Le S&P 500 a gagné 0,3% pour terminer la journée à 3 638,35, atteignant un sommet de clôture record. Le Nasdaq Composite a progressé de 0,9% à 12 205,85 et a également clôturé à un niveau record. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 37,90 points, soit 0,1%, à 29 910,37. La session de vendredi s’est terminée à 13 h HE.

Le Dow et le S&P 500 ont augmenté respectivement de 2,2% et 2,3% pour la semaine. Le Nasdaq, quant à lui, a affiché un gain hebdomadaire de près de 3%. Plus tôt dans la semaine, le Dow Jones a atteint un sommet sans précédent, dépassant les 30 000 pour la première fois et atteignant un sommet sans précédent.

«Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, cette semaine et ce mois-ci, c’est une continuation de la montée de l’optimisme», a déclaré Mike Zigmont, responsable du trading et de la recherche chez Harvest Volatility Management. “L’environnement pour les actifs à risque s’améliore de plus en plus” à mesure que les fabricants de médicaments publient des données plus positives sur le vaccin Covid-19 et que les risques sur le front politique diminuent.

L’indice de volatilité Cboe (VIX), la jauge de peur préférée de Wall Street, est tombé en dessous de 20 vendredi pour la première fois depuis fin février.

Les détaillants ont mené les premiers gains alors que les investisseurs pariaient sur une bonne saison de magasinage des Fêtes. Le SPDR S&P Retail ETF (XRT) a augmenté de 0,9% et a atteint un niveau record. Les actions Etsy ont bondi de 10,7% et Gamestop de 9%. Les actions d’Amazon ont augmenté de 0,3% et Shopify de 1,5% après qu’Adobe Analytics a déclaré que les ventes en ligne du jour de Thanksgiving avaient atteint un record de 5,1 milliards de dollars.

Les commentaires du président Donald Trump, qui a déclaré qu’il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral votait pour le président élu Joe Biden, ont également contribué au sentiment.

“Certainement je le ferai. Certainement je le ferai. Et vous le savez”, a déclaré Trump. Il a toutefois ajouté qu’il lui serait difficile de concéder parce que “nous savons qu’il y a eu une fraude massive”. Trump n’a cependant fourni aucune preuve concrète de fraude électorale généralisée.