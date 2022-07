Le S&P 500 est sur le point de connaître son meilleur mois depuis novembre 2020.

Juillet s’est avéré être le meilleur mois pour les investisseurs en actions de Wall Street depuis novembre 2020, un rallye alimenté par des résultats financiers meilleurs que prévu de certaines des plus grandes entreprises américaines et des paris sur le fait que la Réserve fédérale pourrait réduire sa politique de restriction de l’économie plus tôt que prévu. .

Le S&P 500 a augmenté de 1% en début d’après-midi vendredi, portant son gain mensuel à plus de 8,5%. Ce serait son meilleur mois depuis que les premières annonces concernant un vaccin Covid-19 efficace ont contribué à faire grimper les stocks de près de 11% en novembre 2020.

C’est un brusque changement de ton après une séquence particulièrement difficile. Le sentiment des investisseurs a été stimulé par des signes indiquant que certaines des plus grandes entreprises américaines réussissent à surmonter les vents contraires économiques, notamment le ralentissement de la croissance et la hausse des taux d’intérêt. Cette semaine, des noms technologiques de renom comme Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet – dont la taille et les performances ont poussé le marché boursier à de nouveaux sommets ces dernières années – ont annoncé des résultats qui ont soulagé les investisseurs. Les parts de tous les quatre étaient plus élevées pour la semaine et le mois.