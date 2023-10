Le marché boursier est tombé en zone de correction cette semaine, suscitant la crainte parmi les investisseurs que de nouvelles turbulences soient à venir. Mais si vous êtes un disciple de Warren Buffett, une baisse de 10 % de l’indice de référence des actions ne devrait pas avoir d’importance. Le S&P 500 est au milieu d’un troisième mois consécutif de baisse, glissant de 10 % par rapport à son sommet de juillet pour répondre à la définition traditionnelle d’une correction. Le marché a été aux prises avec la hausse des rendements obligataires et la guerre au Moyen-Orient, tandis que la dernière saison de résultats a été, au mieux, décevante, réduisant encore davantage l’appétit pour le risque des investisseurs. Pourtant, Buffett, qui a étudié à l’Université de Columbia auprès de Benjamin Graham, le père légendaire de l’investissement axé sur la valeur, pense que l’investisseur moyen devrait se concentrer uniquement sur le long terme, en ignorant toute turbulence du marché au sens large et en évitant les ventes de panique. “Je sais ce que les marchés vont faire sur une longue période : ils vont augmenter. Mais en ce qui concerne ce qui va se passer dans un jour, une semaine, un mois ou même un an, je n’ai jamais pensé à cela.” “Je pensais que je le savais, et je n’ai jamais pensé que c’était important”, a déclaré Buffett dans une interview à CNBC en 2016. “Je dirai que dans 10, 20 ou 30 ans, je pense que les actions seront beaucoup plus élevées qu’elles ne le sont. maintenant.” Le PDG de Berkshire Hathaway aime considérer ses actions comme de petites entreprises. Avant que l’Oracle d’Omaha n’achète une action, il cherche à saisir la valeur intrinsèque d’un actif, qui est la valeur actualisée aujourd’hui des liquidités qu’une entreprise générera dans le futur. Buffett estime que lorsqu’il y a une vente émotionnelle sur le marché, cela lui offre l’occasion de rechercher de bonnes affaires. “En ce qui me concerne, chaque fois que les actions baissent, j’aime cela parce que je suis un acheteur net d’actions”, a-t-il déclaré. “J’achète des actions depuis que j’ai 11 ans. Donc quand les actions baissent, c’est une bonne nouvelle. Tout comme quand les hamburgers baissent, c’est une bonne nouvelle ou du Coca-Cola.” La valeur du pays augmentera au fil du temps. Le conglomérat de Buffett, Berkshire, possède une vaste gamme d’entreprises bien établies, allant de l’assurance Geico à BNSF Railway. Le géant possède désormais la plus grande quantité d’actifs américains (immobilisations corporelles) en valeur que toute autre entreprise du pays. L’icône de l’investissement reste un fervent partisan du rêve américain, et même dans les jours les plus sombres de la pandémie de Covid, Buffett a rappelé aux investisseurs de « ne jamais parier contre l’Amérique ». « Les entreprises américaines se porteront bien avec le temps et prendront simplement le 20e siècle. est passé de 66, soit le Dow Average 66, à 11 497″, a déclaré Buffett. “Vous avez eu deux guerres mondiales et une grande dépression, des épidémies de grippe, toutes sortes de choses. Les affaires américaines se porteront bien avec le temps… la seule personne qui peut vous faire obtenir un mauvais résultat en bourse, c’est vous-même.” Buffett a acheté sa toute première action – Cities Service Preferred – quand il avait 11 ans. Il a rappelé que l’attaque de Pearl Harbor venait de se produire quelques mois auparavant. Tout au long de sa carrière, il a profité de la baisse des prix en période de crise. “Le pays ne va pas disparaître. Les usines ne vont pas disparaître. Les gens ne vont pas disparaître. Les talents ne vont pas disparaître. Le pays prendra de la valeur avec le temps”, a déclaré Buffett. “C’est une terrible erreur d’acheter ou de vendre des actions en fonction de ce que l’on pense que les entreprises vont faire le mois prochain ou l’année prochaine, voire l’année prochaine.”