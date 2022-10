Le S&P 500 en baisse de 20% sur un an, les investisseurs en retraite reconsidèrent leur stratégie

Malgré les gains boursiers au cours des deux derniers jours, certains investisseurs sont clairement fatigués de voir des pertes dans leurs comptes de retraite cette année. Nouvelles données de Solution allumées montre le mois dernier que la grande majorité des transactions quotidiennes dans les plans 401 (k) sont passées des actions aux titres à revenu fixe. “Presque à chaque fois que Wall Street connaît une baisse importante, nous voyons des gens retirer leur argent des actions et le transférer dans des obligations”, a déclaré Rob Austin, responsable de la recherche chez Alight Solutions, qui mesure l’activité commerciale quotidienne de plus de 2 millions 401 (k) les investisseurs, avec environ 200 milliards de dollars d’actifs. Austin a noté que le mouvement était plus prononcé en septembre qu’en août et juillet. “Il n’était pas surprenant que cela ait coïncidé au moment où le marché a chuté”, a-t-il déclaré.

Les investisseurs recherchent la sécurité

Les investisseurs ont recherché la sécurité principalement dans des fonds de valeur stable, avec 80% des actifs négociés en septembre, selon l’indice Alight Solutions 401 (k). Les fonds du marché monétaire ont recueilli 15 % des entrées, tandis que les fonds obligataires ont obtenu environ 2 % des actifs. Pendant ce temps, 50% de l’argent qui a été échangé est sorti des fonds à date cible, qui sont conçus pour investir de manière plus prudente à mesure que vous vieillissez. Et plus d’un tiers des sorties provenaient de fonds d’actions américaines à grande capitalisation et à moyenne capitalisation.

Beaucoup s’en tiennent à des actions 60/40, des obligations divisées

Le traditionnel portefeuille composé à 60 % d’actions et à 40 % d’obligations a perdu environ 20 % de sa valeur depuis le début de l’année, mais la plupart des conseillers en placement recommandent de s’en tenir à une stratégie équilibrée. Avec l’amélioration des rendements obligataires, cette combinaison semble meilleure qu’elle ne l’a été depuis des années, disent certains. Les conseillers financiers mettent également en garde contre le changement de stratégie lorsque les marchés sont en ébullition. Essayer de chronométrer le marché peut signifier que les investisseurs verrouillent des pertes et passent à côté de la hausse. Plus de Investissez en vous

Suze Orman : Voici le meilleur moyen de vous débarrasser de vos prêts “Si vous vous réveillez le matin et décidez d’encaisser et de capturer les pertes, c’est soit trop tard, soit une mauvaise décision”, a déclaré le planificateur financier agréé Jon Ulin avec Ulin & Co. Patrimoine Gestion à Boca Raton, Floride. “Les liquidités ne fournissent pas beaucoup de dividendes et n’aideront pas à compenser les pertes de 8% dues à l’inflation au fil du temps dans la mesure où un portefeuille diversifié.” La répartition 60/40 peut être un bon point de départ pour les investisseurs à risque modéré qui n’ont pas besoin de retirer de l’argent pendant 10 ans ou plus. Certains conseillers disent que ce que nous avons vu cette année avec des actions et des obligations en baisse en même temps pourrait être une anomalie. “A condition que l’inflation soit maîtrisée, nous prévoyons que les obligations retrouveront leur rôle historique d’actif sûr et de source de revenu relativement sûr”, a déclaré Arthur JW Ebersole de Financière Ebersole à Wellesley Hills, Massachusetts.

L’argent liquide est une option pour ceux qui ont une aversion au risque