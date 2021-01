Damian J. Troise

Wall Street a clôturé une année tumultueuse pour les actions avec plus de niveaux records jeudi, une coda appropriée au retour étonnant du marché de son plongeon historique dans les premières semaines de la pandémie de coronavirus.

L’indice de référence S&P 500 a terminé avec un gain de 16,3% pour l’année, soit un rendement total d’environ 18%, dividendes compris. Le composite Nasdaq, alimenté par des actions de haute technologie Big Tech, a grimpé de 43,6%. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 7,2%, avec Apple et Microsoft en tête.

L’arrivée des jalons du marché fait suite à une tendance principalement à la hausse des actions ces dernières semaines, alimentée par un optimisme prudent selon lequel l’économie américaine et les bénéfices des entreprises rebondiront en 2021 maintenant que la distribution des vaccins COVID-19 est en cours.

«Nous sommes entrés dans l’année en prévoyant une croissance lente et il s’est avéré être la reprise du marché baissier la plus rapide de l’histoire», a déclaré Sunitha Thomas, conseillère nationale en valeurs chez Northern Trust Wealth Management.

La pandémie de virus a choqué les marchés au début de l’année. Le S&P 500 a chuté de 8,4% en février, puis de 12,5% en mars, la pandémie ayant essentiellement gelé l’économie mondiale. Les entreprises ont fermé leurs portes face à la menace virale et aux restrictions gouvernementales plus strictes. Les gens sont passés au travail, au shopping et à presque tout le reste de la maison.

La situation économique désastreuse pèse lourdement sur presque toutes les entreprises qui dépendent des dépenses de consommation directes ou d’une présence physique, y compris les compagnies aériennes, les restaurants, les hôtels et les détaillants basés dans les centres commerciaux.

Les échanges sont devenus volatils, en particulier dans les premières semaines de la pandémie, alors que les investisseurs se précipitaient dans un contexte économique de plus en plus sombre. Le Dow Jones avait plusieurs fluctuations quotidiennes d’environ 2 000 points. Et le S&P 500 a augmenté ou diminué d’au moins 1% deux fois plus de jours en 2020 qu’il ne l’a fait, en moyenne, depuis 1950.

Le VIX, qui mesure la volatilité attendue par les investisseurs du S&P 500, a atteint un sommet record de 82,69 en mars et est resté au-dessus de sa moyenne historique pendant une grande partie de l’année.

La vague de ventes s’est accélérée à mesure que les retombées économiques de la pandémie se sont élargies, laissant de nombreux investisseurs à long terme se pencher sur leurs gains après un blockbuster 2019 pour les actions se sont évaporés. Cinq mois plus tard, le marché a récupéré toutes ses pertes.

«Il était probablement très difficile d’imaginer les récupérer en si peu de temps», a déclaré Shawn Cruz, stratège principal du marché chez TD Ameritrade.

Wall Street n’est pas resté longtemps en panne, en grande partie grâce aux actions sans précédent de la Réserve fédérale et du Congrès pour soutenir l’économie. Les investisseurs ont afflué vers les grandes entreprises technologiques telles qu’Apple et Amazon et les petites entreprises comme Grubhub et Etsy qui étaient sur le point de profiter du passage au travail et aux achats à domicile.

Le S&P 500 a bondi de 12,7% en avril. À partir de là, les marchés se sont déconnectés du reste de l’économie encore en marche et ont poussé plus haut par à-coups à mesure que le développement des vaccins progressait et que les analystes et les économistes envisageaient la fin éventuelle de la pandémie.

Les investisseurs individuels, parfois appelés investisseurs de détail à Wall Street, ont sauté sur le rallye du marché via des plateformes de trading en ligne sans commission comme Robinhood. En cours de route, ils ont aidé à propulser les actions d’entreprises comme Tesla vers de nouveaux sommets. Le constructeur de voitures électriques a bondi de 743,4% en 2020 pour le plus gros gain du S&P 500.

«Les investisseurs de détail représentaient une part plus importante du marché qu’ils ne l’ont jamais été», a déclaré Cruz. «Ce sont les investisseurs particuliers et institutionnels qui sont tous parvenus à la même conclusion sur ce qui allait fonctionner et ce qui n’allait pas fonctionner cette année en même temps.»

Le redressement du marché a été plus rapide que quiconque aurait pu s’y attendre en mars, lorsque le marché haussier de près de 11 ans du S&P 500 s’est terminé. En août, l’indice avait récupéré toutes ses pertes et atteint de nouveaux sommets. Au total, le S&P 500 a établi 33 records en 2020.

«C’était un autre rappel qu’à moins d’avoir une technique de market timing infaillible, l’adage à retenir est qu’il vaut toujours mieux acheter que cautionner», a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA.

La fin du virus et son écrasement de l’économie semblent encore plus proches maintenant que l’approbation et la distribution des vaccins s’accélèrent. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux approuvé le vaccin COVID-19 de Pfizer et la Grande-Bretagne a récemment approuvé un autre vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford. Pendant ce temps, le gouvernement américain a approuvé une autre série d’aides aux entreprises et aux personnes confrontées à une autre poussée du virus et à des restrictions plus strictes sur les entreprises.

Thomas s’attend à ce qu’une demande refoulée et des taux d’épargne élevés contribuent à la reprise économique en 2021. Bon nombre des stocks les plus démunis bénéficieront d’une reprise «en forme de vaccin» à mesure que le nombre de vaccins sur le marché augmente et que la distribution s’élargit.

«Nous avons plus de visibilité que d’ici le milieu de l’année, nous commençons à être en mesure de rouvrir l’économie», a-t-elle déclaré.

La forte hausse des cours des actions par rapport aux perspectives de croissance des bénéfices suggère que les actions pourraient subir une correction, ou une baisse d’au moins 10%, en 2021, a déclaré Stovall.

« Il y a une bonne possibilité que nous obtenions un recul profond – les retraits étant de 5% à 10% – ou peut-être une correction superficielle », a-t-il déclaré. «Assez pour rappeler aux investisseurs que les cours des actions n’augmentent pas éternellement.»

Les marchés étaient généralement calmes le dernier jour de négociation de l’année. Plusieurs marchés étrangers ont été fermés pour les vacances et les marchés américains seront fermés pour le jour de l’an vendredi.

Le S&P 500 a progressé de 24,03 points, soit 0,6%, à 3 756,07, un sommet historique. Le Dow Jones a progressé de 196,92 points, soit 0,7%, à 30 606,48, un record. Le Nasdaq a progressé de 18,28 points, soit 0,1%, à 12 888,28.

L’indice Russell 2000 des petites entreprises a reculé de 5,14 points, ou 0,3%, à 1 974,86. Les petites entreprises ont enregistré de fortes hausses ces dernières semaines après avoir été à la traîne dans les premiers mois du rebond général du marché. Le Russell 2000 a terminé l’année avec un gain de 18,4%.

La négociation a été fermée à Tokyo et en Corée du Sud ainsi qu’en Allemagne. Le CAC 40 français a perdu 0,9% et le FTSE 100 britannique a perdu 1,5%.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est passé à 0,92% contre 0,91% mercredi soir.

