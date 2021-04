«Au cours des dernières semaines, nous avons mis à disposition plus de 25 millions de doses de Pfizer et Moderna chaque semaine, et en fait cette semaine, nous mettrons à disposition 28 millions de doses de ces vaccins», a-t-il ajouté. « C’est un approvisionnement plus que suffisant pour maintenir le rythme actuel des vaccinations de 3 millions de vaccins par jour, et atteindre l’objectif du président de 200 millions de coups par 100 e jour au bureau. «

La commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, a déclaré mardi plus tard qu’elle s’attend à ce que la pause dure « quelques jours ». Plus de 6,8 millions de doses du vaccin à dose unique ont été administrées aux États-Unis. J&J a perdu 1,5%.

Il y a eu six cas signalés d’un type rare et grave de caillot sanguin après avoir reçu le vaccin J&J, a déclaré la FDA. L’administration demande une pause dans le vaccin jusqu’à ce que les Centers for Disease Control and Prevention concluent son enquête sur ces cas.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 20 points, moins de 0,1%, après avoir perdu plus de 150 points plus tôt dans la séance.

L’indice des prix à la consommation, l’un des indicateurs d’inflation les plus populaires de Wall Street, a augmenté de 0,6% en mars et de 2,6% par rapport à la même période il y a un an. Les économistes interrogés par Dow Jones prévoyaient une hausse de l’indice global de 0,5% d’un mois à l’autre et de 2,5% d’une année à l’autre.

L’IPC de base, qui exclut les coûts volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 0,3% par mois et de 1,6% d’une année à l’autre.

Des représentants du gouvernement, y compris le président de la Réserve fédérale Jerome Powell dimanche et Économistes de l’administration Biden lundi, a souligné que, bien qu’ils s’attendent à une hausse de l’inflation dans les mois à venir, le changement pourrait s’avérer temporaire en raison des comparaisons avec les verrouillages pandémiques de l’année dernière et des dépenses de consommation supplémentaires dues aux contrôles de relance et à la demande refoulée.

Les stratèges et économistes du secteur privé ont également déclaré que la lecture n’était peut-être pas une véritable mesure de la hausse des prix. Les responsables de la Fed ont déclaré qu’ils étaient prêts à laisser l’inflation chauffer pendant un certain temps sans changer leur politique accommodante, y compris les achats d’actifs et un intérêt de référence proche de zéro.

« Les actions américaines dérivent légèrement à la hausse mardi alors que les investisseurs digèrent une inflation plus élevée que prévu dans le rapport de l’IPC et se positionnent avant les résultats du 1T21, qui débutent mercredi », a écrit Chris Hussey, directeur général de Goldman Sachs, dans une note.

«Sous la surface, le marché adopte aujourd’hui une position défensive dirigée par méga-capitalisation Tech et les mandataires obligataires – services publics et immobilier», a-t-il ajouté.

Le marché a été calme au cours de la semaine dernière alors que Wall Street s’installe dans une accalmie avant la saison des résultats du premier trimestre. Les nouvelles de l’entreprise devraient reprendre plus tard dans la semaine, avec JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Delta Air Lines parmi les entreprises qui devraient publier des résultats trimestriels.

Le marché obligataire a également été modéré mardi, le rendement des bons du Trésor à 10 ans tombant légèrement au-dessus de 1,65%. Les rendements évoluent à l’inverse des prix.