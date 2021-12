Le souverain de Dubaï paiera 733 millions de dollars pour régler une bataille de garde avec son ex-femme

Le souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, a été condamné par la Haute Cour de Londres à fournir un record britannique de plus de 554 millions de livres (733 millions de dollars) pour régler une bataille pour la garde de son ex-femme au sujet de leurs deux enfants. L’essentiel de la récompense massive décernée à la princesse Haya bint al-Hussein, demi-sœur du roi Abdallah de Jordanie, et aux deux enfants du couple, est d’assurer leur sécurité à vie, notamment pour faire face au « grave risque » que leur fait courir le cheikh. lui-même, a déclaré le juge Philip Moor. Le juge a déclaré: « Elle ne demande pas de récompense pour elle-même autre que pour la sécurité » et pour la dédommager pour les biens qu’elle a perdus à la suite de la rupture du mariage.

Il a ordonné à Mohammed de verser un paiement unique de 251,5 millions de livres dans les trois mois à Haya pour l’entretien de ses manoirs britanniques, pour couvrir l’argent qu’elle a déclaré lui être dû pour les bijoux et les chevaux de course, et pour ses futurs frais de sécurité.

Le cheikh, qui est vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, a également été prié de fournir 3 millions de livres sterling pour l’éducation de Jalila, 14 ans, et Zayed, 9 ans, et 9,6 millions de livres sterling d’arriérés. Il lui a également été demandé de payer 11,2 millions de livres par an pour l’entretien des enfants et pour leur sécurité lorsqu’ils deviendront adultes.

Ces paiements seront garantis par un titre de 290 millions de livres détenu par la banque HSBC. La somme finale, bien qu’elle soit considérée par certains avocats londoniens comme la plus grande récompense publique jamais ordonnée par un tribunal de la famille anglais, est inférieure à la moitié des 1,4 milliard de livres que Haya avait initialement demandés.

Au cours de près de sept heures de témoignage, Haya, 47 ans, a déclaré qu’un paiement unique important permettrait une rupture nette et supprimerait l’emprise du cheikh sur elle et leurs enfants.

« Je veux vraiment être libre et je veux qu’ils soient libres », a-t-elle déclaré au tribunal.

Suite à la décision, un porte-parole du cheikh a déclaré qu’il « avait toujours veillé à ce que ses enfants soient pris en charge » et a demandé aux médias de respecter leur vie privée. Un avocat de Haya n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le règlement est le dernier développement d’une saga juridique qui a commencé lorsque la princesse s’est enfuie en Grande-Bretagne en avril 2019, craignant pour sa sécurité après avoir commencé une liaison avec l’un de ses gardes du corps, et un mois après avoir demandé le divorce au cheikh.

Plus tard cette année-là, le tribunal de Londres a statué que Mohammed avait mené une campagne de menaces et d’intimidation qui lui faisait craindre pour sa vie, et qu’il avait également déjà enlevé et maltraité deux de ses filles par un autre mariage.

Plus tôt cette année, le président de la Division de la famille en Angleterre et au Pays de Galles, un juge principal, a également déterminé que Mohammed avait ordonné que les téléphones de Haya et de ses avocats, dont l’un est un législateur parlementaire, soient piratés à l’aide du sophistiqué « Pegasus ». logiciel de sécurité d’état.

Haya n’avait demandé aucun règlement de divorce. Elle n’a pas fourni d’explication, mais ses avocats ont déclaré qu’elle aurait eu le droit de réclamer des milliards en tant qu’ex-femme de l’un des hommes les plus riches du monde.

« Les prétentions financières de la mère et l’ampleur de l’aide demandée sont tout à fait sans précédent », a déclaré l’avocat du cheikh, Nigel Dyer, au tribunal lors d’audiences qui n’ont pu être signalées que mardi.

Il a dit que ses exigences étaient excessives et qu’elle se réclamait vraiment d’elle-même sous le couvert de ses enfants. Il a également accusé la princesse d’avoir abusé des fonds des enfants, affirmant qu’elle avait versé 6,7 millions de livres à des maîtres-chanteurs, qui faisaient partie de son équipe de sécurité, pour garder une affaire secrète.

Le tribunal n’a pas entendu les présumés maîtres-chanteurs. Haya a déclaré qu’elle avait utilisé l’argent des comptes des enfants parce qu’elle avait peur.

LE COMBAT DE 70 MILLIONS DE LIVRES

L’avocat de Haya, Nicholas Cusworth, a déclaré que les frais juridiques sur deux ans et demi avaient atteint plus de 70 millions de livres, ajoutant que « la véritable ampleur des sommes colossales dépensées par (Mohammed) ne sera jamais connue ».

La majeure partie de la récompense financière de Haya ira à la sécurité, selon les détails du règlement. Il s’agissait d’empêcher les enfants d’être enlevés par leur propre père, selon la décision, y compris de l’argent pour une flotte de voitures blindées qui serait remplacée toutes les quelques années.

Moor a déclaré que Haya et ses enfants avaient besoin de dispositions importantes pour les protéger du cheikh, ainsi qu’en raison de leur statut royal.

« Absolument unique, la principale menace à laquelle ils sont confrontés vient (du cheikh) lui-même et non de sources extérieures », a déclaré Moor.

« Il restera un risque clair et toujours présent pour (Haya) pour le reste de sa vie, qu’il vienne de (Mohammed) ou simplement du terroriste normal », a-t-il déclaré, faisant référence aux menaces de sécurité auxquelles est confrontée une personne dans la position de Haya.

Telles étaient les inquiétudes que le chef de la sécurité de Haya – connu uniquement sous le nom de «directeur 1» – devait être amené dans la salle d’audience pour témoigner de ses besoins en matière de sécurité avec les fenêtres noircies, protégées par un rideau de tous sauf de Moor et de deux avocats, et son nom remis au juge sur un morceau de papier.

ARGENT ILLIMITÉ

Les avocats de Haya ont déclaré au juge que l’argent disponible pour la princesse et les enfants à Dubaï était « illimité », avec accès à plus d’une douzaine de maisons luxueuses, à un yacht de 400 millions de livres et à une flotte d’avions privés.

Elle disposait d’un budget annuel de plus de 83 millions de livres pour son foyer à Dubaï et de 9 millions de livres supplémentaires pour dépenser, selon la décision. L’avocat de Mohammed a reconnu devant le tribunal qu’il pourrait lever 1,25 milliard de livres en espèces dans les trois mois.

« Je me souviens que l’argent n’était pas un problème pendant le mariage », a déclaré Moor en approuvant la demande de Haya de 1,9 million de livres sterling à dépenser pour une extension de cuisine, un four à pizza et des rideaux de cuisine dans sa maison de Londres.

Moor a déclaré qu’il ne donnerait pas « carte blanche » aux réclamations financières de Haya, mais qu’il examinerait ses demandes « avec un œil très clair sur les circonstances exceptionnelles de cette affaire, telles que le niveau de vie vraiment opulent et sans précédent dont jouissent ces parties à Dubaï « .

Haya a déclaré au tribunal qu’il n’était pas excessif de sa part de demander des millions pour payer cinq femmes de ménage, des vêtements, l’entretien de ses deux manoirs, dont un estimé à environ 100 millions de livres, et des vacances régulières.

Ses bijoux, évalués au total à quelque 20 millions de livres sterling, rempliraient la salle d’audience s’ils étaient étalés, a-t-elle déclaré.

Moor a ordonné à Mohammed de lui payer 1 million de livres pour les vêtements de haute couture manquants qui, selon elle, avaient disparu et 5 millions pour couvrir neuf semaines de vacances pour elle et les membres de sa famille chaque année.

« Elle n’est pas, dans le contexte de cette affaire, riche », a déclaré son avocat, Cusworth. La décision a déclaré qu’elle avait été forcée de vendre 15,6 millions de livres d’actifs – dont des chevaux d’une valeur de 10 millions et 2,1 millions de livres de bijoux – joindre les deux bouts en attendant le règlement final.

Il a déclaré que ses demandes devaient être considérées dans le contexte du fait que Mohammed avait une facture de 2 millions de livres sterling pour avoir acheté des fraises un été pour sa propriété de campagne, au nord-est de Londres.

Cependant, l’avocat du cheikh, Dyer, a qualifié de nombreuses affirmations de Haya d' »absurdes » ou de « ridicules », et a déclaré qu’elles étaient totalement en désaccord avec son désir déclaré que ses enfants mènent une vie normale.

Il a déclaré que la décision du juge était susceptible d’être « la plus grande réparation financière jamais ordonnée et j’imagine jamais rendue par un tribunal de la famille ».

La précédente somme la plus importante jamais estimée avoir été ordonnée par un tribunal britannique était les 453,6 millions de livres que le milliardaire russe Farkad Akhmedov a été chargé de payer pour son règlement de divorce en 2016. Lire la suite

Mohammed, 72 ans, avait proposé de payer des sommes d’entretien régulières de 10 millions de livres par an et de fournir une garantie de 500 millions de livres qui, selon Dyer, « pendrait comme une épée de Damoclès » au-dessus de sa tête et de celle de sa famille.

Dans sa conclusion, Moor a déclaré qu’il trouvait le témoignage de Haya « palpablement honnête ».

A Mohammed, l’avocat de la princesse Cusworth a déclaré : « la valeur réelle de l’argent est très différente de celle de tout mortel normal impliqué dans cette affaire ou de tout justiciable qui comparaît normalement devant ce tribunal ».

