Le souvenir d’Hawaï attirera une poignée de survivants de Pearl Harbor

PEARL HARBOR, Hawaï (AP) – Une poignée de survivants centenaires de l’attaque de Pearl Harbor devraient se rassembler mercredi sur les lieux de l’attentat japonais pour commémorer ceux qui ont péri il y a 81 ans.

C’est moins que ces dernières années, lorsqu’une douzaine ou plus se sont rendus à Hawaï de tout le pays pour rendre hommage lors de la cérémonie annuelle du souvenir.

Une partie de la baisse reflète la diminution du nombre de survivants à mesure qu’ils vieillissent. Le plus jeune militaire en service actif le 7 décembre 1941 aurait eu environ 17 ans, ce qui en fait 98 aujourd’hui. Beaucoup de ceux qui sont encore en vie ont au moins 100 ans.

Environ 2 400 militaires ont été tués dans l’attentat à la bombe, qui a lancé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. L’USS Arizona a perdu à lui seul 1 177 marins et Marines, soit près de la moitié du nombre de morts.

Robert John Lee se souvient d’avoir été un civil de 20 ans vivant chez ses parents sur la base navale où son père dirigeait la station de pompage d’eau. La maison était à environ 1,6 km de l’autre côté du port d’où l’USS Arizona était amarré sur la rangée de cuirassés.

Les premières explosions avant 8 heures du matin le réveillent, lui faisant croire qu’une porte claque sous le vent. Il s’est levé pour crier à quelqu’un de fermer la porte pour regarder par la fenêtre les avions japonais larguer des bombes torpilles du ciel.

Il a vu la coque de l’USS Arizona virer au rouge-orange profond après qu’une bombe aérienne l’ait frappée.

“En quelques secondes, cette explosion est ensuite sortie avec d’énormes langues de flammes directement au-dessus du navire lui-même – mais à des centaines de pieds de haut”, a déclaré Lee dans une interview lundi après une excursion en bateau dans le port.

Il se souvient encore du sifflement du feu.

Les marins ont sauté à l’eau pour échapper à leurs navires en feu et ont nagé jusqu’au débarcadère près de la maison de Lee. Beaucoup étaient couverts de pétrole épais et lourd qui recouvrait le port. Lee et sa mère ont utilisé du savon Fels-Naptha pour les laver. Les marins qui ont pu monter à bord de petits bateaux qui les ont ramenés à leurs navires.

“Très héroïque, j’ai pensé”, a déclaré Lee à leur sujet.

Lee a rejoint la Garde territoriale d’Hawaï le lendemain, puis l’US Navy. Il a travaillé pour Pan American World Airways pendant 30 ans après la guerre.

Le département américain des anciens combattants n’a pas de statistiques sur le nombre de survivants de Pearl Harbor encore en vie. Mais les données du département montrent que sur les 16 millions de personnes qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, seuls 240 000 environ étaient en vie en août et quelque 230 meurent chaque jour.

Il y avait environ 87 000 militaires à Oahu au moment de l’attaque, selon une estimation approximative compilée par l’historien militaire J. Michael Wenger.

La cérémonie parrainée par la Marine et le National Park Service comprendra un moment de silence à 7 h 55, la minute où l’attaque a commencé, et un survol de la formation de l’homme disparu.

Les responsables de la marine et des services du parc doivent prononcer des remarques.

Audrey McAvoy, Associated Press