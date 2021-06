Le souvenir d’enfance sincère de Priyanka Chopra avec le défunt papa Ashok Chopra vous laissera en larmes ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Priyanka Chopra s’est récemment rendue sur Instagram pour partager un souvenir réconfortant avec son défunt père Ashok Chopra, à l’occasion de son anniversaire de décès (10 juin).

Elle a partagé une photo de son livre « Unfinished » d’un extrait qu’elle avait écrit sur son père. Il disait : « Dès mes premières années, mon père et moi avions une entente : chaque fois qu’il se produisait au club de l’armée, il me regardait dans les yeux pendant la première chanson. Le réveillon du Nouvel An, j’avais cinq ans, il l’a oublié, alors j’ai commencé de partir en colère. Papa a sauté de la scène et m’a tiré dessus avec lui, m’a cajolé dans un duo – une comptine – et a gagné mon pardon. «

Chopra a écrit dans la légende : « Ça ne devient jamais plus facile… je t’aime papa ».

Découvrez son message émotionnel:

Ashok Chopra est décédé le 10 juin 2013 après avoir perdu son combat contre le cancer. Il était au stade terminal de la maladie. Il était médecin et avait pris sa retraite de l’armée en 1997 en tant que lieutenant-colonel.

Priyanka a souvent exprimé que la mort de son père était un coup dur et qu’elle n’avait toujours pas accepté.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans le film romantique Text For You avec Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili.

Priyanka fera également ses débuts numériques dans une web-série avec Citadel. Il est produit par les Russo Brothers of Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame et sortira sur Amazon Prime Videos. L’actrice est actuellement à Londres pour le tournage.