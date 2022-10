Le soutien public de l’UE à l’Ukraine chute – sondage – RT World News

Malgré la baisse des chiffres, cependant, les mesures pour aider Kiev “restent populaires” dans le bloc, selon une étude

Il y a eu une baisse du soutien à l’envoi d’armes en Ukraine et à l’acceptation de réfugiés du pays parmi le public de l’UE, a révélé une enquête du sondeur Eupinions. Cependant, les mesures visant à aider Kiev dans son conflit avec Moscou sont toujours soutenues par la majorité des personnes interrogées, montre l’étude.

Les résultats du sondage, qui s’est déroulé tout au long du mois de juin dans 27 États membres, ont été publiés mercredi.

Ils ont montré que 60 % de la population de l’UE étaient d’accord pour envoyer des armes à Kiev. Le soutien à l’aide létale était le plus élevé en Pologne, où 84 % se sont prononcés en sa faveur ; et le plus bas en Italie, où il n’était soutenu que par 42 %.

“En fait, l’Italie est le seul État membre où une majorité de citoyens s’opposent à la livraison d’armes”, souligne l’étude.

Parallèlement, 60 % des personnes interrogées estimaient que les livraisons d’armes à Kiev devraient être organisées par le biais des mécanismes de l’UE, tandis que 54 % préféraient qu’elles soient effectuées par leur pays d’origine.

Un sondage similaire, publié par Eupinions en mai et reflétant l’ambiance de mars, a montré que 64% des membres du bloc étaient favorables aux livraisons d’armes.















Moscou a constamment critiqué les États-Unis, l’UE et certains autres pays pour leurs livraisons d’armes à Kiev, arguant qu’ils n’ont fait que prolonger les combats et augmenter le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.

Le soutien à l’accueil des réfugiés ukrainiens a diminué de 5 % dans l’UE depuis mars et s’établit à 81 %, selon l’enquête. Il était le plus élevé en Allemagne, en Italie et en Espagne (respectivement 83 %, 84 % et 90 %), et le plus bas en Pologne (77 %) et en France (76 %).

L’Ukraine a obtenu le statut de candidat à l’UE peu après le déclenchement du conflit, 66 % de la population des États membres déclarant désormais qu’ils aimeraient voir Kiev rejoindre l’Union.

Les personnes interrogées ont également été invitées à nommer le pays qu’elles pensaient être l’allié le plus fiable de l’UE, 77 % d’entre elles déclarant qu’il s’agissait des États-Unis.

Quant aux retombées économiques des sanctions imposées à Moscou par Bruxelles, Eupinions a souligné que 46% des citoyens de l’UE ont déclaré que leur vision personnelle de l’avenir était négative, contre 37% à la même période l’année dernière.

Dans l’ensemble, les auteurs de l’étude sont arrivés à la conclusion que “les mesures pour soutenir l’Ukraine dans sa défense contre la guerre menée par la Russie restent populaires” dans l’UE.