Le soutien politique à la protestation des camionneurs est perçu comme négatif : Nanos

La plupart des Canadiens disent qu’ils auraient une opinion négative d’un politicien qui a ouvertement soutenu la manifestation des camionneurs qui a eu lieu à Ottawa plus tôt cette année, selon un nouveau sondage de Nanos Research.

L’enquête, qui a été menée par Nanos et commandée par CTV News, a révélé qu’environ 70% des participants auraient une impression plus ou un peu plus négative d’un politicien dans un tel cas, les résidents du Québec étant plus susceptibles d’avoir une opinion plus négative. (70 %) que ceux des Prairies (58 %).

Selon Nanos, environ 13 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles verraient plus positivement un politicien qui soutenait ouvertement la manifestation, 8 % ont déclaré qu’elles auraient une opinion un peu plus favorable, 8 % ont déclaré que cela n’aurait aucun impact, et 2 % cent n’étaient pas sûrs.

Nanos a constaté que les femmes étaient plus susceptibles de dire qu’elles verraient un politicien plus négativement à environ 66 %, comparativement aux hommes à 61 %.

L’enquête a révélé qu’il existe également un fossé générationnel en ce qui concerne les sentiments du public à l’égard de la manifestation et des politiciens qui la soutiennent.

Un peu plus de 58 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont déclaré qu’ils auraient une impression plus négative, de même que 59,5 % des Canadiens âgés de 35 à 54 ans comparativement à 71 % de ceux âgés de 55 ans et plus.

MÉTHODOLOGIE



Nanos a mené un sondage hybride téléphonique et en ligne aléatoire à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 073 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus, entre le 27 et le 29 août 2022, dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières données du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada. Personnes appelées au hasard en utilisant la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels.



La marge d’erreur de cette enquête est de trois points de pourcentage, 19 fois sur 20. Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.