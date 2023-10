Le soutien n’est pas « indéfini », dit la Maison Blanche à l’Ukraine

En ce qui concerne le financement de Kiev, les États-Unis se disent « au bout du rouleau »

Les États-Unis manquent d’argent pour l’Ukraine à moins que le Congrès n’approuve un financement supplémentaire, a déclaré mercredi aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

« À court terme, nous disposons de crédits et d’autorités pour l’Ukraine et pour Israël », Kirby a déclaré lors du point de presse quotidien. « Mais vous ne voulez pas essayer d’obtenir un soutien à long terme lorsque vous êtes au bout du rouleau. »

« Et en Ukraine, en ce qui concerne le financement de l’Ukraine, nous approchons du bout du rouleau », il ajouta. « Aujourd’hui, nous avons annoncé 200 millions de dollars, et nous maintiendrons cette aide aussi longtemps que possible, mais elle ne sera pas indéfinie. »

On lui a demandé de définir « à court terme, » Kirby a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de date précise, car cela dépendait de la rapidité avec laquelle l’Ukraine et Israël dépenseraient leur équipement et leurs munitions. « ou quel est notre besoin et quelle est notre capacité à le faire. »

Mardi, un porte-parole du Pentagone a assuré aux journalistes que les États-Unis avaient la capacité de « Poursuivre notre soutien à l’Ukraine et à Israël et maintenir notre propre préparation à l’échelle mondiale. »

Kirby a toutefois admis que l’argent précédemment affecté à l’Ukraine par le Congrès était « ne va pas durer éternellement » et que les législateurs devaient approuver davantage et rapidement.

« Plus tôt il y aura un président de la Chambre, évidemment, plus nous serons tous à l’aise en termes de soutien à Israël et à l’Ukraine », il a dit.

La Chambre des représentants n’a pas eu d’orateur depuis mardi dernier, lorsque Kevin McCarthy est devenu le premier orateur à être évincé lors d’un vote à la Chambre, en raison d’un prétendu accord secret avec la Maison Blanche visant à approuver davantage de financements pour l’Ukraine. Plusieurs républicains ont mené la charge contre leur collègue californien, soutenus par l’ensemble de la minorité démocrate. Steve Scalise, de Louisiane, le candidat républicain pour succéder à McCarthy, a soutenu le financement de l’Ukraine dans le passé.

Depuis février 2022, lorsque le conflit avec la Russie s’est intensifié, les États-Unis ont acheminé près de 44 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, ainsi que des milliards supplémentaires en espèces, en aide humanitaire et économique.