Le soutien libéral diminue parmi les jeunes électeurs, selon Nanos

Les libéraux fédéraux constatent une baisse de popularité parmi les jeunes électeurs, qui constituaient autrefois le noyau de leur base, perdant 23 points derrière les conservateurs à la fin du mois d’août, selon un nouveau sondage de Nanos Research.

Les données montrent les libéraux à la troisième place pour les 18-29 ans avec 15,97 pour cent, comparés aux conservateurs et au NPD avec 39,21 pour cent et 30,92 pour cent respectivement.

C’est une baisse pour les libéraux, qui étaient à 26,8 pour cent au début du mois d’août pour le même groupe d’âge. Et c’est un coup de pouce pour les conservateurs, qui sont en hausse par rapport à 29,3 pour cent au début du mois.

«Je serais très inquiet si j’étais libéral», a déclaré Nik Nanos, sondeur de CTV News et scientifique en chef des données et fondateur de Nanos Research. Il a déclaré à CTVNews.ca que le parti doit faire trois choses pour remporter les prochaines élections, actuellement prévues pour 2025 : reconquérir les femmes qui ont réorienté leur soutien vers d’autres partis, mobiliser les jeunes électeurs sous une bannière progressiste et être plus compétitif parmi les électeurs masculins. .

« À l’heure actuelle, les conservateurs obtiennent de très bons résultats auprès des électeurs masculins, ils sont plus compétitifs qu’ils ne l’ont été auprès des électrices, et les conservateurs obtiennent désormais de bons résultats auprès des jeunes électeurs », a-t-il déclaré. «Cela signifie que la coalition libérale bâtie en 2015, le mouvement dirigé par (le premier ministre) Justin Trudeau, s’effondre lentement, et ils doivent inverser cette tendance s’ils veulent avoir une chance de conserver le gouvernement. »

Les nouveaux chiffres de Nanos Research surviennent alors que Trudeau tente apparemment de plaire à la population plus jeune. La semaine dernière, alors qu’il clôturait une réunion de plusieurs jours de ses ministres avec un message aux jeunes, il a déclaré : « Nous vous devons d’agir ».



SE DIVISER EN «DEUX DIRECTIONS»

De l’abordabilité du logement au changement climatique, Trudeau a tenté de toucher directement les groupes démographiques qui l’ont aidé à remporter les élections précédentes.

« En 2015, les jeunes Canadiens ont adopté les libéraux et Justin Trudeau en pensant que les choses seraient différentes », a déclaré Nanos. « Ils voulaient changer du passé, de ces « voies ensoleillées ».

« Avance rapide jusqu’en 2023, et il semble que les jeunes Canadiens abandonnent les libéraux, mais ce qui est intéressant, c’est qu’ils vont dans deux directions », a-t-il également déclaré, ajoutant que les anciens jeunes électeurs libéraux se séparent et divisent leur soutien entre les partis. Conservateurs et NPD.

Ceux qui ressentent la pression d’une crise de l’accessibilité financière ont tendance à se tourner vers les conservateurs, a déclaré Nanos, tandis que beaucoup estiment que les libéraux n’en font pas assez sur des questions comme le changement climatique et qu’ils veulent des politiques plus progressistes. Les néo-démocrates.

« Les libéraux sont coincés des deux côtés, où les jeunes se tournent vers la gauche progressiste parce qu’ils veulent de l’action, puis vers les conservateurs pour ces jeunes Canadiens qui ont du mal à payer leurs factures et pensent qu’ils n’ont rien à perdre en avoir potentiellement Pierre Poilievre comme premier ministre », a déclaré Nanos.

Le Premier ministre rencontre également son conseil consultatif de la jeunesse cette semaine pour entendre ses « préoccupations les plus urgentes », dans le but d’éclairer les futures décisions politiques. Il s’agit de la première réunion en personne de cette cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre ; ses nouveaux membres sont en place depuis février de cette année.

À quelques exceptions près, les libéraux sont restés pour la plupart en troisième position parmi les électeurs âgés de 18 à 29 ans depuis le début de l’année, selon Nanos Research.



LE RÊVE D’UN LOGEMENT ABORDABLE « TERMINÉ » POUR BEAUCOUP

Pour les électeurs âgés de 30 à 39 ans, bien qu’il y ait eu des allers-retours plus serrés entre les libéraux et le NPD depuis janvier, les conservateurs sont assez régulièrement arrivés en tête, ce que Nanos attribue à « l’anxiété économique ».

« Quel type de jeune peut se permettre d’acheter une maison alors que la valeur des maisons augmente ? Et c’est un double coup dur parce que les taux d’intérêt augmentent », a-t-il déclaré. « Le rêve d’avoir des logements abordables au Canada est en train de s’effondrer en ce moment. »

« Il vous faut généralement un peu de temps pour être un peu grincheux comme vos parents sur des choses comme celle-ci », a-t-il également déclaré. «Je pense qu’ils deviennent leurs parents un peu plus tôt en ce qui concerne leur portefeuille et leur vote, et les libéraux doivent faire attention à cela.»

Le sondeur a ajouté que si les libéraux veulent gagner les prochaines élections, ils doivent « se tourner vers les questions de viande et de pomme de terre » tout en équilibrant les politiques progressistes sur des questions comme l’environnement, qui est actuellement la principale préoccupation des Canadiens.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca