Le soutien public des États-Unis à l’assaut général d’Israël contre Gaza mine ses relations avec ses alliés arabes et risque de nuire à long terme à sa position dans la région, estiment les analystes.

Alliés éternels des États-Unis comme la Jordanie ont ouvertement critiqué ce qu’ils considèrent comme le feu vert donné par Washington à Israël pour agir comme bon lui semble à Gaza après que plus de 1 405 personnes ont été tuées à la suite d’une attaque de la branche armée du groupe palestinien Hamas, et que des combattants ont capturé quelque 200 personnes, selon Des responsables israéliens.

Israël a répondu en pilonnant l’enclave palestinienne de Gaza avec des raids aériens qui ont déjà tué plus de 7 028 Palestiniens. On s’attend largement à ce qu’il lance une invasion terrestre.

De leur côté, les États-Unis « font de plus en plus pression en coulisses pour obtenir une meilleure prise de décision israélienne, mais ils donnent également carte blanche à Israël en matière d’armes », a déclaré Josh Paul, un ancien haut fonctionnaire du Département d’État qui a publiquement quitté son poste la dernière fois. semaine pour protester contre cette stratégie.

« Washington apporte un soutien militaire sans ambiguïté et incontesté à Israël malgré ce que beaucoup dans la région considèrent comme une profonde injustice. Nous avons essayé de nous présenter comme un intermédiaire honnête, mais nous supprimons le peu de crédibilité qui nous restait dans ce rôle », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Lorsque le président américain Joe Biden s’est rendu en Israël la semaine dernière, il a promis le plein soutien des États-Unis, même s’il a également négocié une aide au compte-goutte pour Gaza et a averti les Israéliens de ne pas se laisser « consumer » par la rage.

Il a également soutenu l’affirmation d’Israël selon laquelle les combattants palestiniens étaient responsables de l’explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza, bien que le principale preuve vidéo car cela a été démystifié et la controverse fait toujours rage sur la question de savoir qui en était responsable.

Biden a prononcé vendredi un discours depuis la Maison Blanche dans lequel il a déclaré qu’il avait demandé au Congrès une assistance militaire encore plus importante à Israël, mentionnant à peine l’escalade du nombre de morts palestiniens, sauf pour accuser le Hamas d’utiliser « des civils palestiniens comme boucliers humains ».

‘Doubles standards’

Dans un discours passionné prononcé samedi lors d’un sommet au Caire pour discuter de la désescalade, le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré que le message que les Arabes entendaient de l’Occident était « fort et clair ».

« La vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens. Nos vies comptent moins que les autres vies. L’application du droit international est facultative. Et les droits de l’homme ont des limites – ils s’arrêtent aux frontières, ils s’arrêtent aux races et ils s’arrêtent aux religions », a-t-il déclaré.

Ses remarques, prononcées en anglais comme un message aux dirigeants occidentaux, font écho aux sentiments de nombreuses personnes dans la région, où le soutien général des États-Unis à une puissance occupante est considéré comme particulièrement gênant étant donné le soutien de Washington à l’Ukraine depuis que la Russie l’a envahie au début de l’année dernière.

Omar Rahman, chercheur à l’institut de recherche du Conseil des affaires mondiales du Moyen-Orient, a déclaré à Al Jazeera que « le niveau de double standard et d’hypocrisie venant de l’Occident frappe à un niveau plus fondamental qu’auparavant.

« Il y a toujours eu deux poids, deux mesures à l’égard d’Israël, mais au cours des deux dernières années, la situation est devenue encore plus frappante à la lumière du conflit ukrainien. Ce contraste a été particulièrement évident au cours des deux dernières semaines.

Avant même le sommet de paix du Caire, la Jordanie avait annulé une réunion prévue avec Biden et les dirigeants égyptiens et palestiniens pour discuter de Gaza jusqu’à ce que les parties puissent s’entendre pour mettre fin à « la guerre et aux massacres contre les Palestiniens », accusant Israël de pousser la région à « au bord du gouffre ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse aux Nations Unies mardi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a également fustigé les « deux poids, deux mesures » occidentaux concernant les actions d’Israël, affirmant que les souffrances qu’il inflige aux civils palestiniens ne relèvent pas de la « légitime défense ». Pendant ce temps, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a déclaré au Conseil de sécurité que le monde devait adopter « une position ferme pour mettre fin aux opérations militaires ».

Manifestations

Rahman a déclaré que les gouvernements arabes devaient maintenir leurs liens avec les États-Unis, mais aussi éviter d’être perçus comme complices d’une attaque qui a poussé des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, de l’Irak au Maroc.

« Les dirigeants arabes ont également un œil sur leur propre public, qui est visiblement en colère et exprime son mécontentement dans la rue », a déclaré Rahman.

« Les gens en ont marre de ça [American] soutien face à ce que fait Israël actuellement », a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas seulement d’une menace pour la vie des Palestiniens en masse, mais aussi d’une menace pour la stabilité régionale.”

Le potentiel de troubles a pu être constaté en Égypte vendredi lorsque l’administration du président Abdel Fattah al-Sisi a organisé des rassemblements sur l’emblématique place Tahrir du Caire en solidarité avec Gaza.

Certains manifestants ont été filmés en train de crier des slogans issus des manifestations du Printemps arabe qui ont conduit au renversement du président Hosni Moubarak en 2011.

La colère ne vient pas seulement des capitales arabes.

Au cours du week-end, le HuffPost a rapporté qu’une « mutinerie » se préparait au Département d’État, où le personnel préparait un rare « câble de dissidence » de critiques internes adressé aux hauts fonctionnaires en période de crise.

Ce rapport est intervenu quelques jours après la démission de Paul en raison de ce qu’il a qualifié de politique « impulsive » et « immensément décevante », mettant en garde contre un « soutien aveugle à un camp ».

Éviter le conflit

S’adressant à Al Jazeera cette semaine, Paul a déclaré que la tentative de l’administration Biden d’éviter la question palestinienne avant même le dernier conflit était contre-productive.

Depuis son entrée en fonction, Biden a cherché à faire reculer l’engagement des États-Unis au Moyen-Orient, tout en s’efforçant de négocier un accord avec l’Arabie saoudite similaire aux accords d’Abraham que les Émirats arabes unis et Bahreïn ont signés en 2020 pour normaliser leurs relations avec Israël.

Les efforts en faveur d’un tel accord, qui, selon le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en septembre, « nécessiterait de résoudre » la question palestinienne, sont désormais fermement bloqués.

« La stratégie qu’elle poursuit, qui s’appuie sur les accords d’Abraham de l’administration Trump, est erronée », a déclaré Paul.

Cela « suppose que l’on peut construire sur ces bases sans avoir à se soucier de la question palestinienne. Mais nous avons vu qu’il n’y a aucun moyen d’éviter la question du conflit israélo-palestinien et des droits civils et humains du peuple palestinien », a-t-il déclaré.

« La voie actuelle ne fera que conduire à davantage de souffrances, de morts et d’insécurité, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens. »

James Ryan, directeur de la recherche et du programme Moyen-Orient au Foreign Policy Research Institute (FPRI), a déclaré que la stratégie américaine était « à court terme ».

« Il ne peut y avoir de normalisation stable sans solution politique à la question palestinienne. Ainsi, lorsque ce conflit a fait son apparition, il a montré la myopie et la superficialité de cette stratégie », a-t-il déclaré.

Dans un analyse Depuis l’année dernière, Ryan a noté que la stratégie de sécurité nationale de Biden, qui implique des efforts de normalisation au Moyen-Orient, met l’accent sur « la stabilité, aussi autoritaire soit-elle, plutôt que sur les droits ».

Et tandis que les guerres précédentes à Gaza ont suscité des niveaux de colère similaires, Rahman a noté que cette fois, il y avait une « différence fondamentale » en termes d’effet sur la position des États-Unis dans la région.

« La position des États-Unis en tant que seule superpuissance mondiale est en déclin, et avec cela leurs alliés agissent de manière plus autonome, adoptant des positions plus affirmées et équilibrant leurs liens avec d’autres puissances émergentes comme la Chine », a-t-il déclaré.

« Nous sommes à un compte. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne sont «qu’un pays comme les autres» – ils restent évidemment l’un des plus puissants – mais cela pose un défi.»