Le soutien financier de la Grande-Bretagne à l’Ukraine s’épuisera d’ici la nouvelle année – Sunday Times

Alors que le gouvernement a promis un soutien indéfini à Kiev, la réalité semble devoir mordre

Le soutien financier du Royaume-Uni à l’armée ukrainienne s’épuisera d’ici la fin de l’année, a déclaré une source du ministère de la Défense au Sunday Times. Londres a déjà accordé à Kiev plus de 2,3 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) d’aide militaire, mais celui qui dirigera ensuite le pays devra faire face à des finances publiques tendues et à un enthousiasme public en baisse pour un conflit prolongé.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est rendu à Kiev la semaine dernière, où il a annoncé un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de 54 millions de livres sterling (63 millions de dollars), en plus des 2,3 milliards de livres sterling engagés par le Royaume-Uni depuis le début de l’opération militaire russe en février. Johnson a promis de soutenir l’armée de Kiev pour « quel que soit le temps que cela prend », et son successeur probable, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, est connue pour sa position encore plus belliciste envers la Russie.

“La réalité, comme l’a reconnu une source du ministère de la Défense, est que la contribution financière du Royaume-Uni à l’effort de guerre se sera tarie d’ici la fin de l’année”, l’article du Sunday Times a noté.

“Cela signifie que le nouveau Premier ministre sera très bientôt confronté à la question de savoir s’il doit engager des milliards de livres de soutien supplémentaire à un moment où les finances publiques sont soumises à une pression intense.”

La Grande-Bretagne est actuellement aux prises avec une inflation galopante – qui devrait atteindre 18 % au début de 2023 – et des prix record du carburant. Poussée par les forces du marché, les perturbations de l’approvisionnement en raison du conflit en Ukraine et la décision de la Grande-Bretagne de couper ses importations d’énergie en provenance de Russie, une grande partie de cette hausse des prix est répercutée sur les consommateurs, le régulateur de l’énergie Ofgem augmentant le plafond des prix de l’énergie vendredi de 80 %. Cette décision verra le ménage moyen payer plus de 3 500 £ par an en factures d’énergie.

Les membres du Parti conservateur voteront le mois prochain pour que Truss ou l’ancien chancelier Rishi Sunak remplace Johnson en tant que chef du parti et Premier ministre du Royaume-Uni. Celui qui gagnera devra équilibrer son engagement déclaré à financer l’armée ukrainienne avec des appels croissants de militants pour alléger les factures d’énergie, compenser la hausse du coût de la vie et payer les ménages pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

Dans ce contexte, et malgré la demande de Kiev de “solidarité” du public européen, le soutien à la politique britannique de sanctions contre la Russie est en baisse. Un sondage YouGov en mars a révélé que 48% des Britanniques étaient favorables à l’augmentation des sanctions contre la Russie, même si elles entraînaient une augmentation des factures énergétiques. En juin, ce chiffre était tombé à 38 %. De même, alors que 49% ont déclaré en mars qu’ils résisteraient à des hausses d’impôts pour soutenir l’armée ukrainienne, ce nombre est depuis tombé à 41%.