Le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine « ne faiblira jamais », déclare Rishi Sunak à Zelensky

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le soutien de la Grande-Bretagne à l’Ukraine « ne faiblira jamais », a promis Rishi Sunak après avoir rencontré Volodymyr Zelensky au sommet du G7 à Hiroshima.

Le Premier ministre s’est dit heureux que le groupe d’alliés ait convenu de l’importance de fournir au président ukrainien l’équipement militaire de pointe dont il a besoin alors qu’il pousse pour les avions de combat F-16.

M. Zelensky s’adressera aux dirigeants des principales démocraties occidentales lors de réunions dimanche.

Il est sur le point de recevoir le coup de pouce de recevoir des jets avancés après que le président américain Joe Biden ait autorisé les alliés occidentaux à les transférer à Kiev.

M. Sunak a informé M. Zelensky des « progrès très positifs » sur les avions de chasse lors de leur rencontre dans la ville japonaise, a déclaré Downing Street.

Dans un communiqué, M. Sunak a déclaré: « Le G7 était autrefois le G8 – la Russie a été expulsée en 2014 pour son annexion illégale de la Crimée et sa violation flagrante des droits de l’homme et de l’État de droit.

« Neuf ans plus tard, le fait d’avoir mon ami et président ukrainien Zelensky avec nous à Hiroshima aujourd’hui envoie un message incroyablement puissant.

« Cela dit au monde que le G7 est uni au peuple ukrainien face à une terrible attaque. Et cela démontre que la force brute et l’oppression ne triompheront pas de la liberté et de la souveraineté.

«De la fourniture de chars Challenger aux missiles à longue portée et à la formation des pilotes, le soutien du Royaume-Uni à la défense de l’Ukraine ne faiblira jamais.

« Je suis ravi que le G7 ait convenu de l’importance de donner au président Zelensky l’équipement militaire de pointe nécessaire pour gagner cette guerre et prospérer en tant que nation libre et démocratique. »

Le couple a partagé une chaleureuse réunion informelle samedi après l’arrivée de M. Zelensky au Japon.

« C’est bon de vous voir », a déclaré le Premier ministre en lui donnant une tape dans le dos après qu’ils se soient salués dans une étreinte. « Tu l’as fait. »

Interrogé par des journalistes si c’était une bonne journée pour l’Ukraine, M. Zelensky a souri, a hoché la tête et a dit « merci beaucoup ».

M. Zelensky a tweeté : « La paix se rapprochera aujourd’hui. »

Les dirigeants du G7 se sont engagés à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » et à augmenter les coûts pour la Russie et ceux qui soutiennent sa guerre.

Ils ont également utilisé leur déclaration commune pour critiquer la Chine, affirmant qu’ils restaient « sérieusement préoccupés » par l’agression manifestée contre Taïwan.

Rendant compte de la rencontre de M. Sunak avec le dirigeant ukrainien, le n° 10 a déclaré : « Le Premier ministre a informé le président Zelensky des progrès très positifs du G7 jusqu’à présent, y compris de nouvelles sanctions contre la Russie et la fourniture d’avions de chasse.

« Les dirigeants attendaient avec impatience de faire progresser les pourparlers avec les pays du G7 et d’autres partenaires sur le soutien à l’Ukraine et l’action contre le comportement déstabilisateur et illégal de la Russie. »

Moscou a averti que « l’escalade » comporte des « risques énormes » pour les pays concernés.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, a déclaré à l’agence de presse Tass : « Nous pouvons voir que les pays occidentaux continuent de s’en tenir à un scénario d’escalade, ce qui comporte d’énormes risques pour eux.

« Dans tous les cas, nous en tiendrons compte lors de l’élaboration des plans.

« Nous avons tous les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs. »

M. Biden a informé ses alliés lors de la conférence d’Hiroshima qu’il donnerait l’autorisation légale d’autoriser le don des avions de fabrication américaine à Kiev.

Le président américain, qui participe au G7 avec d’autres membres, la France, l’Italie, l’Allemagne, le Japon et le Canada, ainsi que l’UE, a également annoncé une formation pour les pilotes ukrainiens.

Le Premier ministre s’est félicité de cette décision, après avoir pressé ses alliés de fournir au président ukrainien les avions qu’il réclamait.

M. Sunak a tweeté: « Ukraine, nous n’allons nulle part. »

La RAF ne possède aucun F-16 de fabrication américaine. Washington doit légalement approuver leur exportation.

M. Zelensky a rencontré samedi l’Indien Narendra Modi et pourrait entrer en contact avec le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. Tous deux n’ont pas soutenu l’Ukraine comme leurs alliés occidentaux.

Ni l’un ni l’autre ne sont membres du G7, mais l’Inde est représentée au sommet parce qu’elle préside actuellement le G20, tandis que le Brésil a été invité en tant qu’invité.

M. Sunak rencontrera M. Modi dimanche avant de s’adresser aux médias lors d’une conférence de presse.