Le soutien du Parti républicain aux restrictions sur les armes à feu diminue un an après que le Congrès a adopté la loi sur les armes à feu

WASHINGTON (AP) — Le soutien républicain aux restrictions sur les armes à feu diminue un an après que le Congrès a adopté la législation sur le contrôle des armes à feu la plus complète depuis des décennies avec un soutien bipartisan, selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Cela a conduit à un écart entre les démocrates et les républicains sur la question des armes à feu, qui s’est creusé l’année dernière. Les démocrates ont constamment devancé les républicains et les indépendants dans leur conviction que les lois sur les armes à feu aux États-Unis devraient être renforcées, mais le soutien du Parti républicain a encore reculé, selon le sondage.

La plupart des démocrates, 92 %, souhaitent que les lois sur les armes à feu soient renforcées, conformément à leurs opinions exprimées dans un sondage UChicago Harris/AP-NORC réalisé en juillet 2022. Mais le désir des républicains pour une législation plus large est tombé à 32 % contre 49 % l’été dernier et les indépendants. Le soutien a également légèrement diminué, passant de 72 % à 61 %.

« Nous avons essayé de légiférer pendant des années sans grand succès, et je ne pense pas vraiment que la loi et la réglementation soient la réponse à nos problèmes », a déclaré Robert Lloyd, 57 ans, de Booneville, Arkansas, qui est un républicain enregistré. mais dit qu’il a « perdu confiance dans les deux côtés ». « Je pense que nos problèmes vont bien au-delà des armes. »

Pourtant, malgré les divisions politiques, les deux camps estiment qu’il est important de réduire les fusillades de masse qui ravagent le pays, selon le sondage. La majorité des Américains déclarent qu’ils soutiendraient certaines restrictions supplémentaires sur les armes à feu, en particulier la vérification des antécédents et les lois sur les signaux d’alarme, qui permettent aux forces de l’ordre de retirer les armes d’une personne considérée comme un danger pour elle-même ou pour autrui.

Même avec les vents contraires du Parti républicain et des indépendants sur davantage de restrictions, les législateurs pourraient toujours trouver du soutien : l’application de vérifications d’antécédents à tous les acheteurs potentiels d’armes à feu obtient le soutien des deux partis, avec 93 % des démocrates et 68 % des républicains en faveur.

Le sondage AP-NORC met en évidence les sentiments complexes qu’éprouvent les Américains à l’égard des armes à feu, d’autant plus que les États-Unis sont en passe de connaître un nombre record de fusillades de masse en un an, que la violence armée est en hausse dans les villes du pays et que le président Joe Biden est en lice. pour sa réélection l’année prochaine et défend un programme restreignant les armes à feu qui était pratiquement impensable politiquement pour ses collègues démocrates, pas plus tard que le mandat de Barack Obama.

« J’ai des petits-enfants maintenant, et ils ont tous les deux des sacs à dos pare-balles pour aller à l’école », a déclaré la démocrate Gina Suits, 58 ans, de Brookfield, dans le Wisconsin, près de Milwaukee. « Je pense vraiment qu’il faut des lois plus strictes sur les armes à feu et l’interdiction des armes d’assaut. Ce sont nos enfants.

« Si vous croyez vraiment aux lois sur les armes à feu, votez », a-t-elle déclaré. « Afin que nous puissions amener les gens à adopter des lois pour sauver nos enfants. »

Biden a déclaré que la loi adoptée l’année dernière après une fusillade meurtrière dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, n’allait pas assez loin. Il est régulièrement appelé à interdire les armes dites d’assaut, un terme politique désignant les armes les plus souvent utilisées dans des fusillades de masse et capables de tuer rapidement un grand nombre de personnes.

La question a même été soulevée lors du débat présidentiel du GOP mercredi soir, lorsqu’on a demandé à deux des huit candidats présents sur scène comment ils géreraient une augmentation des fusillades dans les écoles. Ni l’un ni l’autre n’ont parlé de contrôle des armes à feu. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a déclaré qu’il enverrait les criminels violents en prison. L’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy a déclaré qu’il mettrait davantage de policiers dans les rues.

Dans l’ensemble, une majorité d’Américains souhaitent des lois plus strictes sur les armes à feu, quelles que soient les lois actuelles sur les armes à feu dans leur État. Ce désir pourrait être lié à l’impact perçu par certains Américains sur ce que moins d’armes pourrait signifier pour le pays – à savoir moins de fusillades de masse. Lundi, il y a eu au moins 33 massacres aux États-Unis en 2023, faisant au moins 163 morts, sans compter les tireurs décédés, selon une base de données gérée par l’AP et USA Today en partenariat avec l’Université Northeastern.

Cela place le pays dans une période de massacres plus rapide que n’importe quelle autre année depuis 2006, selon la base de données, qui définit un massacre comme un massacre au cours duquel quatre personnes ou plus sont tuées, sans compter l’auteur, dans un délai de 24 heures. période.

« Je ne pense pas que quiconque devrait posséder une arme à feu », a déclaré l’indépendante April Gambrell, 47 ans, mariée à un policier et vivant à l’extérieur de Tampa, en Floride. Son mari a des armes à la maison dans un coffre-fort verrouillé, mais elle dit que cela ne la rassure pas beaucoup et elle s’inquiète pour les personnes qui ne sont pas formées à utiliser des armes à feu. «Je ne pense pas que ce soit sûr. C’est horrible que des enfants soient obligés d’être élevés dans ce monde d’aujourd’hui, et qu’au lieu de parler de leurs problèmes, les gens veulent utiliser une arme.»

Plus de huit Américains sur dix (85 %) déclarent qu’il est extrêmement ou très important pour eux d’empêcher les fusillades de masse, avec un engagement bipartisan en faveur de cette idée, selon le sondage. Presque tous les démocrates (95 %) et 81 % des républicains estiment qu’il est important de réduire les fusillades de masse.

Toute division partisane semble se résumer à la question de savoir si les gens croient que les mesures de restriction des armes à feu empêcheront en fin de compte les attaques. Cependant, dans l’ensemble, 59 % des Américains s’attendent à ce que s’il était plus difficile pour les gens d’obtenir légalement des armes à feu aux États-Unis, il y aurait moins de fusillades de masse. Les démocrates en sont particulièrement convaincus (83 %), avec seulement un tiers des républicains d’accord. Environ la moitié des Républicains, soit 54 %, affirment que rendre plus difficile l’accès légal aux armes à feu ne ferait « aucune différence » sur le nombre de fusillades de masse dans le pays.

La loi de 2022 a renforcé la vérification des antécédents des plus jeunes acheteurs d’armes à feu, a cherché à garder les armes à feu des auteurs de violences domestiques et visait à aider les États à mettre en place des lois d’alerte qui facilitent le retrait des armes aux personnes jugées dangereuses.

Ces efforts restent populaires. Outre un soutien massif à l’élargissement de la loi fédérale pour exiger la vérification des antécédents de tous les acheteurs potentiels d’armes à feu, les lois d’alerte sont également très populaires, avec 7 Américains sur 10 favorables à ce que les tribunaux soient autorisés à empêcher les personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, mais qui ont n’a pas été reconnu coupable d’un crime, pour possession d’une arme à feu.

Et une majorité, 58 %, souhaite une interdiction nationale de la vente de fusils de type AR-15, qui peuvent tirer rapidement de nombreuses balles et sont régulièrement utilisés dans des fusillades de masse, tandis que 42 % sont favorables à une loi qui permettrait aux enseignants et aux administrateurs formés de porter un arme à feu à l’école.

___

Le sondage a été mené auprès de 1 165 adultes du 10 au 14 août 2023, à l’aide d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,8 points de pourcentage.

Colleen Long et Linley Sanders, Associated Press