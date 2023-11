Le soutien du G7 à l’Ukraine ne diminuera pas en raison du conflit au Moyen-Orient, selon le Japon

TOKYO, 7 novembre (Reuters) – Le soutien du G7 à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie ne sera pas affecté par l’intensification du conflit au Moyen-Orient, a déclaré mardi le Japon alors que les ministres des Affaires étrangères du groupe se préparaient à tenir des entretiens virtuels avec Kiev lors d’une réunion à Tokyo.

Les pays riches du Groupe des Sept (G7), à savoir la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et les États-Unis, ainsi que l’Union européenne, se réunissent à Tokyo les 7 et 8 novembre pour discuter de questions telles que la guerre russe en Ukraine. et la crise Israël-Gaza.

“Notre engagement à maintenir des sanctions strictes contre la Russie et un soutien fort à l’Ukraine n’a pas faibli du tout, même si la situation au Moyen-Orient s’intensifie”, a déclaré la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, lors d’une conférence de presse.

Lors d’une réunion avec Kamikawa plus tard mardi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné que le « soutien durable » du groupe à l’Ukraine était un point clé de l’ordre du jour des pourparlers, mais a également déclaré qu’il s’agissait d’un moment important pour se rassembler sur le dossier israélien. Guerre du Hamas.

Le G7 doit tenir mercredi une réunion en ligne avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Les pays du G7 reconnaissent que la Russie s’engage dans une guerre en Ukraine sur le long terme et que cela nécessite un soutien militaire et économique durable à Kiev, a déclaré un haut responsable américain après la réunion des ministres des Affaires étrangères du bloc en septembre.

Le groupe est à l’avant-garde des sanctions contre la Russie depuis que Moscou a envahi l’Ukraine en février 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy faisant une apparition surprise au sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima en mai.

Dans le cadre de sa dernière initiative visant à serrer la vis économique contre la Russie, le groupe réfléchit à des propositions visant à imposer des sanctions sur les diamants russes.

Le Japon a également déclaré mardi qu’il subirait le coup inévitable des sanctions américaines sur le projet Arctic LNG 2 en Russie, dans lequel les sociétés japonaises Mitsui & Co (8031.T) et JOGMEC détiennent une participation combinée de 10 %.

RÉPONSE ISRAÉL-GAZA

[1/10]Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, s’entretient avec les médias après un dîner de travail des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo, au Japon, le 7 novembre 2023. REUTERS/Androniki Christodoulou/Pool Acquérir des droits de licence

Trouver sa voix sur l’Ukraine semble s’être révélé plus facile pour le G7 que de s’attaquer à la spirale de la crise Israël-Gaza qui a coûté des milliers de vies et menace de dégénérer en un conflit régional.

Depuis le début de la guerre, le G7 n’a publié qu’une seule déclaration commune sur le conflit, composée de quelques phrases. D’autres membres du groupe ont publié des déclarations distinctes.

À Tokyo, le G7 prévoit de faire comprendre la nécessité d’une pause dans les combats et d’autoriser l’accès humanitaire à Gaza, qui a été bombardée par Israël en représailles à une attaque des militants du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre qui a tué 1 400 personnes, a déclaré Kamikawa.

Les responsables de la santé à Gaza affirment que plus de 10 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués jusqu’à présent par les bombardements israéliens.

Mardi également, Kamikawa, le ministre japonais de la Défense, Minoru Kihara, et leurs homologues britanniques ont assisté à une réunion au cours de laquelle ils ont réitéré que la solution à deux États était la seule voie viable vers une paix juste et durable dans la région.

Une déclaration commune issue de ces négociations a également condamné ce qu’elle a décrit comme des activités déstabilisatrices de l’Iran dans la région et a appelé le pays riche en pétrole à jouer un rôle plus constructif pour désamorcer les tensions.

Le Japon, président du G7, a adopté une approche prudente face à la crise, résistant aux pressions visant à s’aligner sur la position pro-israélienne de son plus proche allié, affirment les États-Unis, des responsables et des analystes.

Mais lors de la réunion avec Blinken, Kamikawa a déclaré qu’il existait une « solide unité » entre les pays sur cette question.

Les divisions du G7 sont également évidentes aux Nations Unies, la France votant le 26 octobre en faveur d’une résolution appelant à une trêve humanitaire dans le conflit, les États-Unis s’y opposant et les autres membres du groupe s’abstenant.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 préparent « une sorte de déclaration » qui sera publiée après les pourparlers de Tokyo, a déclaré Kamikawa, refusant de commenter son contenu.

Reportage de Sakura Murakami, Tim Kelly et John Geddie ; Montage par Tom Hogue et Raju Gopalakrishnan

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.