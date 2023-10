Le soutien du Canada à l’Ukraine ne faiblira pas, dit Trudeau

WASHINGTON-

En dehors du périphérique, comme le dit le proverbe, le schisme républicain alimenté par MAGA au Capitole et qui vient de coûter son poste à l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, n’est pas un choc dans un pays où le dysfonctionnement politique est la norme.

Mais une conséquence réelle est désormais au premier plan : une menace existentielle qui pèse sur la tentative fragile et multiforme des États-Unis d’empêcher l’invasion de l’Ukraine par la Russie de se métastaser en un conflit mondial plus vaste.

Le Canada, pour sa part, a déjà fourni à l’Ukraine plus de 9 milliards de dollars en soutien militaire, humanitaire et financier, et cela n’est pas près de changer, a déclaré jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

« Défendre l’ordre international fondé sur des règles, (qui) est si important pour la paix, la stabilité et la prospérité ressenties par les peuples du monde entier, est essentiel », a insisté Trudeau.

« Nous serons là avec tout ce qu’il faudra, aussi longtemps qu’il le faudra, jusqu’à ce que l’Ukraine gagne. »

C’est également, a-t-il ajouté, le message du président américain Joe Biden lors d’un appel téléphonique avec les dirigeants du monde plus tôt cette semaine, notamment des responsables de l’Union européenne et de l’OTAN, avant un vote historique qui a libéré le fauteuil du président.

Mais pour le moment, les mains de Biden sont liées.

L’acolyte de Trump, le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride), célèbre lanceur de bombes du Capitole, a présenté une motion de démission après que McCarthy s’est associé aux démocrates pour adopter un projet de loi de financement gouvernemental sans la dernière tranche de 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

Et tandis que McCarthy avait discrètement soutenu l’effort américain pour aider l’Ukraine, le représentant de l’Ohio, Jim Jordan – l’un des premiers favoris en lice pour reprendre le marteau – a longtemps été un opposant virulent, du moins publiquement.

Jeudi, la Jordanie a déclaré vouloir en savoir plus sur l’objectif final de l’administration, qu’il s’agisse d’une fin négociée des hostilités, du retrait des troupes russes de l’est de l’Ukraine ou du retour de la Crimée, annexée par la Russie en 2014.

« Quel est le but ? Quel est l’objectif ? » il a dit. « Deuxième question : si vous pouvez nous dire quel est l’objectif, comment l’argent est-il dépensé ? Comment pouvons-nous en rendre compte ? »

Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN et envoyé spécial en Ukraine, l’a clairement indiqué jeudi sur CNN : l’objectif est d’empêcher le président russe Vladimir Poutine de déclencher un combat bien plus important avec les alliés de l’OTAN.

« En dépensant moins de cinq pour cent de notre budget de défense, nous voyons l’Ukraine détruire au moins la moitié des capacités militaires conventionnelles de la Russie, ce qui réduit la menace pour l’OTAN et les Etats-Unis », a déclaré Volker.

« C’est un bon investissement pour les intérêts américains. »

Le drapeau de l’Ukraine est visible le long de la Tour de la Paix sur la Colline du Parlement à Ottawa, le samedi 26 février 2022. (LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang)

Certains républicains de la Chambre des représentants s’inquiètent de la corruption en Ukraine et se demandent si l’argent est bien dépensé. Mais l’argent sert à remplacer les équipements et fournitures américains envoyés à l’étranger, a-t-il ajouté.

« Il y a très peu de chances de corruption à travers ce système », a déclaré Volker. « Nous soutenons en fait l’industrie de défense américaine et les capacités militaires américaines, et nous soutenons l’Ukraine avec toutes ses capacités (en même temps). »

La récente tournée mondiale de bonne volonté du président ukrainien Volodomyr Zelensky s’est poursuivie jeudi en Espagne, où il a assisté à une réunion au sommet avec les dirigeants européens et a plaidé en faveur d’une aide financière et militaire continue.

Le président français Emmanuel Macron a fait écho à cet appel, quel que soit le statut de l’aide américaine.

« Même si nous avons la chance d’avoir un partenaire américain aussi engagé, nous devons nous-mêmes nous engager totalement, car cela se situe dans notre voisinage immédiat. »

L’une des attaques à la roquette russes les plus meurtrières de la guerre ces derniers mois a souligné l’urgence jeudi, tuant au moins 51 civils qui assistaient à une veillée funèbre dans un village de la région ravagée par la guerre de Kharkiv.

Tout cela fait partie des efforts de la Russie « pour faire de son agression génocidaire la nouvelle norme pour le monde entier », a déclaré Zelensky dans un communiqué sur l’application de messagerie Telegram. « Nous répondrons aux terroristes. »

Le Pentagone a refusé de dire combien de temps il faudra pour que l’argent restant – 1,6 milliard de dollars pour les armes, plus 5,4 milliards de dollars de capacité de réserve connue sous le nom d’autorité présidentielle de retrait – soit épuisé.

Cela est dû à la nature dynamique du conflit militaire, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le général de brigade. Le général Patrick Ryder.

« Tout dépend des besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’assistance sécuritaire : la situation sur le champ de bataille », a déclaré Ryder.

« Nous disposons de suffisamment de financement pour durer un peu plus longtemps… (mais nous) restons concentrés uniquement sur la garantie que nous travaillons avec l’Ukraine et nos alliés et partenaires pour obtenir ce dont ils ont besoin pour réussir sur le champ de bataille. »

Mais à terme, le Congrès devra intensifier ses efforts, et bientôt, a déclaré l’attachée de presse Karine Jean-Pierre.

« Nous pensons que le Congrès doit agir », a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin que le Congrès tienne sa promesse, qu’il tienne la promesse qu’il a faite aux Ukrainiens de maintenir ce soutien bipartisan. »

Biden a déclaré cette semaine qu’il prévoyait un « discours majeur » sur l’Ukraine dans les prochains jours pour affirmer « qu’il est extrêmement dans l’intérêt des États-Unis d’Amérique que l’Ukraine réussisse ».

La coalition de plus de 50 pays dirigée par les États-Unis a été essentielle non seulement pour maintenir l’Ukraine dans le combat, a-t-il déclaré, mais également pour construire un consensus et une unité à un moment où ces produits sont rares.

« Il est clair pour la grande majorité de la communauté de politique étrangère, à gauche comme à droite, que cela a été un exercice précieux pour les États-Unis d’Amérique afin d’accroître le soutien dont nous bénéficions dans le monde », a déclaré Biden.

« Je ne pense pas que nous devrions laisser le jeu nous gêner. »

Jean-Pierre n’a pas précisé jeudi quand et où aura lieu ce discours.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 5 octobre 2023.

— Avec des fichiers de The Associated Press