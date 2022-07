Le soutien diminue pour la candidature à la réélection de Biden, selon un sondage

Une super-majorité des répondants a déclaré que le président ne devrait pas se présenter en 2024

Un nombre croissant d’électeurs américains disent que le président américain Joe Biden ne devrait pas se présenter aux élections, selon un nouveau sondage, qui a montré une baisse d’approbation, même parmi ses collègues démocrates.

Un sondage Yahoo News / YouGov publié mercredi n’a trouvé que 18% de soutien pour une campagne Biden 2024, avec un bien plus grand 64% déclarant qu’il devrait rester en dehors de la course, certains des pires chiffres pour le président à ce jour.

Dans une autre première depuis que Biden a pris ses fonctions, le sondage a montré qu’un plus grand nombre de démocrates s’opposent à un effort de réélection (41%) que de le soutenir (35%), poursuivant les tendances à la baisse observées depuis mai. Pendant ce temps, le soutien à une candidature pour 2024 a chuté de sept points parmi les Américains dans l’ensemble, et de huit points pour ceux du propre parti du président.

Quant à savoir qui devrait se présenter à sa place, les répondants démocrates étaient divisés, avec seulement 19% désignant le vice-président Kamala Harris, 20% supplémentaires disant “quelqu’un d’autre,” et 30 % qui étaient “pas certain.” Seulement 4 % ont déclaré qu’ils ne voteraient pas du tout.

Bien que Biden ait déclaré qu’il participerait à la prochaine course présidentielle, certains démocrates semblent de plus en plus incertains quant au leader de 79 ans, le New York Times citant récemment “des dizaines de responsables démocrates frustrés”, les législateurs et les électeurs exprimant des doutes sur ses chances.

Une autre enquête menée par Harvard CAPS-Harris Poll le mois dernier correspondait largement aux conclusions de Yahoo, montrant que 71% ne pensent pas que Biden devrait se présenter à nouveau, tandis que seulement 29% ont dit qu’il le devrait. Les cotes d’approbation générales pendant son séjour dans le bureau ovale ont également chuté, tombant en dessous de 30% dans un récent sondage Civiqs, le chiffre le plus bas à ce jour.

Pendant ce temps, plus de la moitié des républicains interrogés (60%) ont déclaré à Yahoo que l’ancien président Donald Trump devrait se présenter à nouveau à la Maison Blanche, soit près du double du soutien démocrate à Biden.