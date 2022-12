Le soutien des Noirs au GOP a augmenté à mi-parcours de cette année

WASHINGTON (AP) – Les électeurs noirs ont été une base stable pour les candidats démocrates pendant des décennies, mais ce soutien a semblé montrer quelques fissures lors des élections de cette année.

Les candidats républicains étaient soutenus par 14% des électeurs noirs, contre 8% lors des dernières élections de mi-mandat il y a quatre ans, selon AP VoteCast, une vaste enquête nationale sur l’électorat.

En Géorgie, le gouverneur républicain Brian Kemp a plus que doublé son soutien parmi les électeurs noirs à 12 % en 2022 contre 5 % il y a quatre ans, selon VoteCast. Il a battu la démocrate Stacey Abrams à deux reprises.

Si cette impulsion peut être maintenue, les démocrates pourraient faire face à des vents contraires en 2024 en Géorgie, au Wisconsin, au Michigan et en Pennsylvanie, où les courses présidentielles et sénatoriales sont généralement décidées par des marges étroites et la participation des électeurs noirs est une grande partie de la stratégie politique des démocrates.

Il est trop tôt pour dire si les données de l’enquête de 2022 reflètent le début d’une dérive à plus long terme des électeurs noirs vers le GOP ou si les modestes gains républicains d’un groupe majoritairement démocrate se maintiendront pendant une année présidentielle. L’ancien président Donald Trump, qui a annoncé sa troisième candidature à la présidence, n’a reçu le soutien que de 8 % des électeurs noirs en 2020, selon VoteCast.

L’enquête des mi-parcours de cette année a également révélé que les candidats républicains dans certains États clés ont amélioré leur part d’électeurs latinos, de sorte que toute croissance soutenue de la part des électeurs noirs serait critique.

Divers facteurs pourraient jouer dans les résultats, notamment la participation électorale et la sensibilisation des candidats. Pourtant, certains électeurs noirs suggèrent qu’ils resteront avec les républicains parce qu’ils ont déclaré que les priorités du parti résonnent plus avec eux que celles des démocrates.

Janet Piroleau, qui vit dans la banlieue d’Atlanta, a quitté le Parti démocrate en 2016, lors de la première candidature de Trump, et vote maintenant républicaine. Cela inclut cette année, lorsqu’elle a voté pour Kemp lors de sa victoire sur Abrams.

Piroleau a déclaré qu’elle estimait que les démocrates faisaient pression pour une plus grande confiance dans les programmes gouvernementaux. “Cela m’a dérangé”, a-t-elle déclaré.

“Pour moi, il s’agissait d’être responsable et de prendre ses propres décisions, et de ne pas dépendre du gouvernement pour vous renflouer”, a déclaré Piroleau.

April Chapman, qui vit dans le métro d’Atlanta, fait partie des électeurs noirs qui ont favorisé Kemp et d’autres candidats républicains.

Comme Piroleau, Chapman a cité des questions telles que l’immigration, la sécurité des frontières et l’économie comme importantes pour décider de devenir républicain il y a dix ans. Mais la mère de 43 ans a déclaré que sa principale rupture avec le parti était liée à l’éducation.

Elle a dit qu’elle pensait que les démocrates essayaient de contrôler à quoi ses enfants devraient être exposés et comment ils devraient être éduqués.

“Pour notre famille, le système éducatif gouvernemental n’était pas la meilleure option”, a déclaré Chapman.

Camilla Moore, présidente du Georgia Black Republican Council, a déclaré qu’un grand pourcentage des électeurs que Kemp avait remportés dans la communauté noire “étaient en fait des démocrates noirs”. Ces électeurs ont pris des décisions en fonction de la performance de Kemp dans la résolution des problèmes qui les intéressent, a déclaré Moore.

Son groupe a également suggéré que la campagne Kemp fasse de la publicité sur la radio noire et “déploie un peu plus d’efforts dans certains domaines qui étaient un peu inconfortables”.

Les résultats en Géorgie, a-t-elle dit, pourraient être reproduits ailleurs avec les bons candidats.

“Cela ne fonctionnera pas pour tout le monde”, a déclaré Moore. “Cela fonctionne pour les républicains qui ont démontré qu’ils sont vraiment un sénateur pour tous ou un gouverneur pour tous.”

Le bureau de campagne d’Abrams et Fair Fight Action, qui a été fondé par Abrams, n’ont pas répondu aux messages téléphoniques ou électroniques répétés.

Les conclusions de VoteCast soulignent une dynamique que les militants noirs et les dirigeants communautaires cherchent depuis longtemps à transmettre – que les électeurs noirs ne sont pas un monolithe et que le Parti démocrate ne devrait pas les tenir pour acquis.

À l’échelle nationale, les républicains ont travaillé pendant le cycle de mi-mandat pour essayer de déplacer une part d’électeurs noirs de leur côté. Le GOP a organisé des tables rondes d’affaires, des rassemblements de prière, des collectes de nourriture et des événements de choix d’école pour entendre les types de priorités dans les communautés noires qui pourraient influencer leur vote, a déclaré Janiyah Thomas, stratège en communication et ancienne responsable des affaires des médias noirs au Comité national républicain.

Thomas, qui a récemment voté républicain, a ajouté que son désaccord avec le mouvement Black Lives Matter l’avait encouragée à changer.

Gloria J. Browne-Marshall, professeur au John Jay College of Criminal Justice à New York et auteur d’un livre sur le mouvement du droit de vote, a déclaré que les électeurs noirs ont besoin d’entendre les démocrates expliquer pourquoi leur vote est important et ce que le parti fera pour eux.

Elle a déclaré que le message est particulièrement important pour les jeunes électeurs, qui « sont sortis dans la rue et ont risqué leur vie pour la réforme de la police » après le meurtre de George Floyd en 2020. Ils veulent également que les droits de vote soient protégés mais n’ont obtenu ni l’un ni l’autre au niveau fédéral pendant la présidence. Les deux premières années de mandat de Joe Biden.

“Au lieu de cela, nous obtenons Juneteenth, et je ne me souviens pas qui a demandé Juneteenth”, a déclaré Browne-Marshall, faisant référence à la nouvelle fête fédérale qui commémore la fin de l’esclavage en Amérique.

W. Franklyn Richardson, président du conseil d’administration de la Conférence des églises noires nationales, a reconnu que toutes les priorités de la communauté noire ne sont pas satisfaites par les démocrates, mais a déclaré que le parti est plus susceptible de répondre à ces besoins que les républicains.

“Nous devons choisir le meilleur des deux” et continuer à pousser, a-t-il déclaré.

Pour James W. Jackson, le choix était de passer au Parti républicain après avoir décidé que ses valeurs étaient mieux alignées sur les siennes.

Le pasteur de la Fervent Prayer Church à Indianapolis a déclaré qu’il était initialement démocrate parce que c’était le parti de son père et de nombreux dirigeants noirs éminents.

Tout le monde ne voit pas un changement notable des électeurs noirs loin des démocrates et vers les républicains. Ron Daniels, président de l’Institute of the Black World 21st Century, a déclaré que sa question ne portait pas sur ce que les démocrates n’ont pas réussi à faire, mais plutôt sur ce qu’ils ont accompli et dont ils n’ont pas davantage parlé.

Le programme que Biden a poursuivi depuis son entrée en fonction « était assez explicite sur un certain nombre de questions clés liées aux Noirs. Le problème est que, parce qu’il y a une hésitation et une inquiétude quant à savoir si les électeurs blancs seront ou non refoulés », les démocrates n’ont pas promu ces mesures, a déclaré Daniels.

Biden, a-t-il noté, a nommé Kamala Harris vice-président, a nommé Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des États-Unis et a nommé Lisa Cook à la Réserve fédérale. Il a également noté l’impact du plan de sauvetage américain sur les propriétaires d’entreprises noires.

“Le fait est qu’ils ne parlent pas des choses tangibles qui se sont produites”, a déclaré Daniels.

Les pourcentages plus élevés d’électeurs noirs votant pour les républicains cette année peuvent également ne pas suggérer un soutien plus important et plus durable pour le GOP, a déclaré Derrick Johnson, président et chef de la direction de la NAACP.

Il a noté que les Afro-Américains sont un groupe électoral diversifié avec des préoccupations et des priorités variables, et sont attirés par des candidats spécifiques à cause de cela. Les groupes de discussion de la NAACP ont constaté que l’inflation, l’endettement des étudiants et la prévention de la violence figuraient parmi les principales préoccupations des électeurs noirs. Les candidats qui parlent de ces préoccupations seront entendus, a-t-il déclaré.

“C’est ce que la démocratie devrait être – une opportunité d’avoir des choix parmi les candidats”, a déclaré Johnson. “Mais cela ne veut pas dire que la plate-forme du parti national (républicain) reflète davantage les besoins et les intérêts des Afro-Américains dans leur ensemble.”

La rédactrice de l’Associated Press, Hannah Fingerhut à Washington, a contribué à ce rapport.

Ayanna Alexander et Gary Fields, l’Associated Press