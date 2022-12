Le soutien des conservateurs s’effondre dans les villes balnéaires alors que Sunak met en garde contre la “vague rouge” du parti travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le fort soutien aux conservateurs dans les villes balnéaires s’est effondré, selon de nouvelles recherches, alors que Rishi Sunak a été averti d’une “vague rouge” sur la côte.

Une nouvelle étude de YouGov et de la Fabian Society a révélé une baisse majeure du soutien aux conservateurs puisque 51% des électeurs des sièges du «digue» ont soutenu le parti de Boris Johnson en 2019.

Le soutien au parti de Rishi Sunak n’est plus que de 32% – une baisse de 19 points – avec le parti travailliste désormais en tête dans les sièges balnéaires avec 38%.

“Le vent a tourné dans la digue dominée par les conservateurs”, a déclaré Ben Cooper de la Fabian Society – qui a déclaré que Sir Keir Starmer devrait viser à faire en sorte qu'”une vague rouge devienne un tsunami” lors des élections générales.

Les chercheurs ont examiné un groupe de 108 circonscriptions côtières en Angleterre et au Pays de Galles, avec une privation souvent supérieure à la moyenne nationale et de nombreux électeurs disant qu’ils se sentaient «laissés pour compte» par Westminster.

Malgré le succès de M. Johnson à capitaliser sur le ressentiment, une nette majorité d’électeurs des villes côtières pensent désormais que le parti conservateur “ne comprend pas les gens de leur région et ne partage pas leurs valeurs”, selon M. Cooper.

Le chercheur principal a déclaré que le Parti travailliste avait désormais une avance de 22 points sur 54 sièges balnéaires particulièrement importants – 24 qu’ils doivent détenir et 30 identifiés comme marginaux gagnables.

« Les travaillistes sont maintenant sur la voie d’un large mandat national lors des prochaines élections. Les villes côtières sont souvent négligées, mais elles seront un élément clé de la coalition électorale gagnante du Labour », a-t-il déclaré.

Mettant en garde contre la complaisance, M. Cooper a ajouté: “Le travail doit encore travailler dur pour obtenir les votes des principales villes côtières lors des prochaines élections.”

Il a déclaré que le parti devrait faire appel à la sécurité financière, à la stabilité et à la famille, de nombreuses personnes affirmant que leur région est moins bien lotie en ce qui concerne l’abordabilité du logement et les opportunités pour les jeunes, ainsi que les soins de santé et l’accès aux transports publics.

Les résultats viennent alors qu’une étude majeure de Savanta et Electoral Calculus prévoyait que le parti travailliste remporterait 482 sièges et les conservateurs seulement 69, une majorité massive de 314 sièges.

Les conservateurs perdraient tous les sièges au nord du Lincolnshire – y compris la propre circonscription de Richmond de M. Sunak – si le scrutin actuel était reproduit lors des élections.

Les travaillistes sont en hausse de trois sur 48%, les conservateurs en baisse de cinq sur 28% et les libéraux démocrates en hausse de un à 11%, selon la dernière enquête sur les intentions de vote de Savanta.

Cela signifierait que les conservateurs seraient confrontés à un anéantissement presque total des sièges du «mur rouge» dans le nord de l’Angleterre et des Midlands, tout en perdant de nombreux sièges du «mur bleu» dans le sud au profit des Lib Dems, selon une analyse détaillée des nouveaux résultats du sondage. .