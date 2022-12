Près de la moitié des résidents américains veulent que leur gouvernement fasse pression pour mettre fin au conflit dès que possible

Quelque 47% des Américains pensent que leur gouvernement devrait pousser l’Ukraine à conclure au plus vite un accord de paix avec la Russie, plutôt que de s’engager à soutenir Kiev pour “aussi longtemps qu’il faudra», selon les résultats d’un sondage réalisé par le Chicago Council on Global Affairs.

Un pourcentage égal d’Américains ont déclaré aux sondeurs qu’ils pensaient que Moscou (26%) ou Kiev (26%) étaient actuellement “gagnant” le conflit, avec une majorité (46%) affirmant à la place qu’aucun pays ne sortait vainqueur.

Cela a apparemment affecté la tolérance des Américains à la poursuite du financement par chèque en blanc du gouvernement de Kiev. Alors que 58% des personnes interrogées en juillet ont déclaré que Washington devrait soutenir l’Ukraine pour “aussi longtemps qu’il faudra», ce chiffre est tombé à 48 % le mois dernier. Le pourcentage demandant à Kiev de s’asseoir pour des pourparlers de paix a augmenté en conséquence de 38% à 47% depuis juillet.

En général, ceux qui croyaient que l'Ukraine gagnait la guerre étaient plus disposés à la fois à soutenir le gouvernement de Kiev sur le long terme et à endurer des malheurs personnels comme la hausse des prix de l'alimentation et de l'essence.















Une majorité d’Américains a soutenu le maintien du statu quo en ce qui concerne l’envoi d’armes à l’Ukraine (65%), et à peu près la même proportion a soutenu des niveaux constants d’aide économique (66%). Accepter des réfugiés ukrainiens (73%) et appliquer des sanctions contre la Russie (75%) sont les politiques qui ont bénéficié de la plus large base de soutien parmi les répondants au sondage.

Un peu plus d’un quart (27%) ont déclaré qu’ils pensaient que les États-Unis devraient intervenir militairement pour inverser le cours du conflit et mettre fin à la guerre dès que possible, tandis que 29% ont déclaré que Washington devrait progressivement retirer son soutien à son allié d’Europe de l’Est.

Les républicains étaient plus susceptibles d’exprimer leur volonté de couper le financement de l’Ukraine, 43 % déclarant qu’un retrait progressif des finances était la meilleure voie à suivre. Cependant, une pluralité d’indépendants (39 %) et une faible majorité de démocrates (53 %) pensent toujours que les États-Unis devraient continuer indéfiniment à soutenir le gouvernement du président Vladimir Zelensky.

Depuis que les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de novembre, le parti s’est engagé à limiter les dépenses en Ukraine, arguant que les Américains ont de plus gros problèmes chez eux – en particulier l’inflation, la crise du coût de la vie et des niveaux record d’immigration illégale au frontière sud.