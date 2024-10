Le soutien d’Eric Adams vacille – et Cuomo et James le devancent – ​​dans le sondage post-acte d’accusation

NEW YORK — Les électeurs de la ville de New York continuent de se déchaîner contre le maire Eric Adams, avec seulement 12 % d’entre eux s’engageant à soutenir sa réélection alors qu’il lutte contre les accusations de corruption fédérale, selon un nouveau sondage.

Une majorité désapprouve ses performances professionnelles, même si la criminalité – son problème phare – figure au premier rang des préoccupations des électeurs, suivie par l’immigration et le coût de la vie.

Les résultats d’un Sondage New York Times/Siena College Sa publication samedi matin suscite de nouveaux problèmes pour le maire démocrate : les trois quarts des personnes interrogées pensent qu’il a agi illégalement ou de manière contraire à l’éthique, tandis qu’un maigre 7 % déclarent qu’il n’a rien fait de mal. Les Républicains sont plus favorables au maire centriste : quatre personnes sur dix déclarent qu’il a fait quelque chose d’illégal, contre 52 % des Démocrates.

Adams a plaidé non coupable le mois dernier, à une inculpation pénale de cinq chefs d’accusation pour pots-de-vin et corruption et a licencié plusieurs les meilleurs collaborateurs dont les maisons ont été perquisitionnées dans le cadre d’enquêtes indépendantes. Les procureurs ont indiqué que d’autres accusations seraient à venir.

Le deuxième maire noir de la ville bénéficie de plus de soutien de la part des électeurs noirs que de ceux des blancs, mais le soutien de sa base multiraciale s’est considérablement érodé depuis sa victoire en 2021. Quarante et un pour cent des répondants noirs ont déclaré qu’ils approuvaient son rendement au travail, contre 26 pour cent des Hispaniques et 17 pour cent des Blancs. L’animosité la plus profonde quant à la façon dont il gère son rôle vient des Latinos qui l’ont largement soutenu il y a trois ans : 54 pour cent « désapprouvent fortement » Adams.

Noir et électeurs hispaniques étaient déjà de plus en plus las d’Adams, selon les sondages publiés avant l’acte d’accusation. En décembre dernier, alors que les New-Yorkais enregistraient une frustration massive face aux coupes budgétaires de sa ville, sa cote de popularité a atteint un niveau record de 28 pour cent en un mois. Enquête de l’Université Quinnipiacrenforcé par un affaiblissement de sa coalition gagnante.

Le sondage de samedi révèle que 53 pour cent des personnes interrogées estiment qu’il devrait démissionner.

Le sondage a offert des nouvelles mitigées pour ceux qui cherchent à renverser Adams lors de l’élection du maire de l’année prochaine. S’il se présente comme prévu, il fera face à un groupe de démocrates peu connus dont les résultats dans les sondages sont inférieurs à un chiffre – s’ils s’inscrivent auprès des électeurs.

Mais deux démocrates très connus se profilent.

L’ancien gouverneur Andrew Cuomo, qui cherche à faire un retour politiqueest en tête du peloton avec 22 pour cent, contre 19 pour cent du procureur général Tish James dans un sondage avec une marge d’erreur de 3,9 pour cent. James s’en sort légèrement mieux parmi les démocrates – 23 pour cent contre 21 pour cent pour Cuomo.

Cette confrontation serait cinématographique : Cuomo a démissionné de son poste de gouverneur en 2021 après que le bureau de James ait signalé qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes, conclusions qu’il nie.

Ni l’un ni l’autre n’ont dit qu’ils se présenteraient et qu’ils auraient tous deux besoin d’amasser rapidement des liquidités pour une primaire en juin ou une élection non partisane antérieure déclenchée par une potentielle démission d’Adams. Le maire a maximum de collecte de fonds alors qu’il attend des nouvelles pour savoir si le Conseil de financement de campagne de la ville lui accordera des fonds de contrepartie soutenus par les contribuables.

Le sondage révèle que Cuomo attire plus les indépendants et les républicains que les démocrates avec une marge minime, ce qui lui donne vraisemblablement l’avantage dans une élection non partisane.

Lui et James ont battu le peloton des candidats déclarés, dirigés par le contrôleur municipal Brad Lander – un démocrate de gauche qui possède l’opération la plus avancée parmi les challengers. Seulement 4 pour cent des électeurs ont déclaré qu’ils soutiendraient Lander, contre encore moins qui soutiennent les candidats Scott Stringer, Zellnor Myrie et Jessica Ramos. Mais Lander a encore de la marge, puisque le sondage révèle que 36 pour cent des personnes interrogées n’ont jamais entendu parler de lui.

Lander, Myrie et Stringer sont chacun assis sur plus de 200 000 $ alors qu’ils attendent le paiement des fonds de contrepartie en décembre. Lander – qui a déjà dépensé près de 700 000 $ pour la course – est de loin celui qui a suscité le plus d’intérêt de la part des donateurs. Ramos, un sénateur de l’État qui vient de l’annoncer, est à la traîne en matière de collecte de fonds.

Le sénateur d’État Zohran Mamdani a signalé une explosion de fonds de collecte de fonds ainsi que soutien de la branche des Socialistes démocrates d’Amérique de la ville en annonçant sa candidature cette semaine. Il n’est pas inclus dans le sondage.

Les candidats se sont largement concentrés sur les problèmes de corruption d’Adams et sur le coût de la vie élevé de la ville, mais le sondage montre qu’ils gagneraient à répondre aux préoccupations des New-Yorkais concernant la criminalité.

Près de la moitié des électeurs interrogés ont déclaré que la criminalité « est devenue incontrôlable » – une affirmation non étayée par Statistiques de la police de New York. Les crimes mesurés par le département sont en baisse de près de 10 % cette année par rapport à l’année dernière, mais les agressions criminelles sont en hausse et la criminalité reste au-dessus des niveaux les plus bas d’avant la pandémie.

Néanmoins, de nombreux New-Yorkais déclarent ne pas se sentir en sécurité. Sur les 728 personnes qui ont répondu à une question sur leurs principales préoccupations, 27 pour cent ont classé la criminalité en tête, ce qui en fait le principal problème à l’approche de la réélection, suivie par l’immigration à 19 pour cent et le coût de la vie à 15 pour cent.

Les inquiétudes concernant la sécurité publique étaient plus répandues parmi les personnes âgées, les Hispaniques et les résidents du Bronx et de Staten Island – un échantillon représentatif de New-Yorkais représentant la classe ouvrière en difficulté financière, ainsi que des poches d’électeurs politiquement conservateurs.

Les trois quarts des républicains ont déclaré que la criminalité était « hors de contrôle », contre 37 % des démocrates, ce qui correspond aux positions et au discours des candidats à la présidentielle Donald Trump et Kamala Harris.

Aucun candidat – déclaré ou perçu – n’a voulu commenter le scrutin.