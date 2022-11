“Le soutien de Tottenham peut être meilleur”, déclare Graeme Souness alors que les fans des Spurs font entendre leur mécontentement | Nouvelles du football

Graeme Souness dit que les fans de Tottenham devraient offrir plus de soutien à Antonio Conte et à son équipe – et que leur mécontentement apparent a été déclenché par le début de saison d’Arsenal.

Tottenham a glissé huit points derrière ses rivaux du nord de Londres dimanche lorsqu’ils ont perdu 2-1 à domicile contre Liverpool, en direct le Super Sunday, avec des éléments du soutien du Tottenham Hotspur Stadium rendant leurs troubles audibles, en particulier à la mi-temps lorsque les Spurs étaient 2- 0 vers le bas.

L’équipe de Conte a déjà perdu contre Arsenal, Manchester United et Newcastle cette saison, mais Souness a déclaré à Sky Sports : “Les supporters des Spurs devraient être heureux.

“Ce qui aggrave leur problème, c’est le fait que l’équipe en haut de la route se porte bien et qu’elle est perçue comme jouant une marque de football jugée attrayante.

“Je pense que les Spurs ont le bon manager et de très bons joueurs.

“Ils iront bien. Lentement, lentement, ne soyez pas critiques, laissez l’équipe évoluer et soutenez-les.

“Le soutien pourrait être meilleur. C’est un public exigeant. Ils pensent qu’ils devraient en avoir plus. Mais je pense que si Arsenal était en dessous d’eux, ils ne feraient pas le même bruit.”

Le style de jeu pragmatique perçu par Conte a aliéné certains fans, mais Gary Neville pense toujours que les Spurs finiront dans le top quatre cette saison.

“Juste à cause du manager,” argumenta Neville. “Il obtient des résultats.

“Mais il y aura toujours ce courant sous-jacent avec Conte que le football n’est pas tout à fait ce que vous voulez voir. J’espère qu’ils resteront avec lui pendant trois ou quatre ans, mais il y a une demande de style à Tottenham – il y en a toujours eu.”

Jamie Carragher, expert de Sky Sports, a rejoint le débat en tweetant: “Antonio Conte ne changera pas, il a eu beaucoup de succès dans sa carrière avec son système / sa tactique. Vous savez ce que vous obtenez avant qu’il n’arrive, alors blâmez (Daniel) Levy si vous n’êtes pas content. Vous avez le top 4 des Spurs, les 16 derniers CL et le top 4 en ce moment. Les défenseurs et le gardien ne sont pas au niveau dont il a besoin.

Le dernier match de championnat de Tottenham avant l’arrêt de la Premier League pour la Coupe du monde d’hiver est un autre match à domicile contre Leeds United samedi prochain.

Conte “déçu” par les huées

Antonio Conte n’oublie jamais – l’Italien a visé Jurgen Klopp après le match de Tottenham avec Liverpool



Conte lui-même a déclaré qu’il était “déçu” par les huées de la foule locale qui a accueilli le coup de sifflet de la mi-temps.

“Tout d’abord, je pense que nous devons montrer à chaque instant un grand respect pour nos fans car ce sont nos fans, ils paient les billets – en même temps, si vous me demandez si j’ai été un peu déçu, oui”, a déclaré Conte. .

“Lorsque vous démarrez un processus, vous avez besoin de temps et de patience. Si nous comprenons ce temps et cette patience, tout le monde va bien, sinon nous pouvons perdre la passion, l’enthousiasme. Je ne vois pas d’autre voie vers la façon dont nous procédons. Je peux “Je ne promets pas en ce moment de gagner des trophées pour nos fans car en ce moment nous sommes loin de le faire. Alors si ça arrive, ce sera un plus. Je continue à demander du temps et de la patience car nous sommes loin des autres équipes qui sont habitués à gagner et ont une équipe solide pour gagner.”

Conte a conclu en disant: “La passion, l’enthousiasme sont mon carburant et j’ai besoin de cela, c’est très, très important pour moi.”