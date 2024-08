Le soutien de RFK Jr. à Donald Trump confirme ce que nous soupçonnions depuis le début

Il s’agit d’un extrait adapté du 25 août épisode de « Inside with Jen Psaki ».

Mis à l’écart par les démocrates et éloigné de sa famille, Robert F. Kennedy Jr. a longtemps désespéré d’obtenir une reconnaissance. Si désespéré, en fait, qu’il a maintenant s’est allié à Donald Trump.

Bien sûr, en tant que plus prolifique théoricien du complot anti-vaccin à la campagne, Le soutien de Kennedy à Trump Il a fallu attendre longtemps. Franchement, les deux ont beaucoup en commun : tous deux ont un égo énorme qui brouille leur jugement, tous deux s’appuyer sur la désinformation pour exploiter les peurs des gens, et tous deux utilisent leur nom de famille pour servir leurs propres intérêts.

Mais pour Kennedy, ce soutien marque aussi un nouvel acte de rébellion contre sa famille et les institutions qu’elle a contribué à bâtir. Bien qu’il porte le même nom que son père, il ne pouvait pas être plus différent.

Son père, le premier Robert Kennedy, était animé d’un réel souci de la santé et du bien-être du peuple américain. Il était un défenseur des plus défavorisés et des plus vulnérables. Il faisait appel aux meilleurs anges des gens, pas à leurs pires instincts.

En ce qui concerne la médecine moderne, il a déclaré que ceux qui ont du pouvoir et de l’influence ont le devoir d’aider les moins fortunés. Comme l’a dit Kennedy un groupe de médecins dans l’Indiana en 1968, « Nous devons reconnaître que ceux d’entre nous qui ont les mêmes avantages que vous et moi avons, ont une obligation de responsabilité envers ceux qui ne les ont pas. »

En d’autres termes, Kennedy croyait qu’il ne suffisait pas de « ne pas faire de mal » : il était convaincu que les personnes en mesure d’aider les autres avaient l’obligation de le faire.

Inutile de dire que la pomme est tombée bien loin de l’arbre. Kennedy n’a pas seulement failli à son « obligation de responsabilité », il a fait le contraire. Il a utilisé son privilège et son nom pour encourager les Américains les plus vulnérables à tourner le dos à la médecine moderne. a utilisé des mensonges pour attiser la peur généralisée, même à l’égard des vaccins de routiney compris les vaccins qui ont éradiqué la rougeole, les oreillons et la polio. Trump et Kennedy font ce qu’ils veulent, Les parents devront à nouveau s’inquiéter du fait que leurs enfants pourraient être exposés à des maladies potentiellement mortelles à l’école.

Mais voici le problème : Kennedy n’insulte pas seulement l’héritage de son père, il essaie également de saboter le parti que sa famille a façonné et influencé pendant plus de six décennies.

N’oubliez pas que son soutien intervient quelques jours seulement après que de nouveaux reportages ont montré que sa candidature était désormais coûtant à Trump plus de voix que la vice-présidente Kamala Harris. Nous ne pouvons pas non plus oublier que les ambitions politiques de Kennedy ont été financées en partie par l’un des plus gros donateurs milliardaires de Trump.

En soutenant Trump, Kennedy ne fait que confirmer ce que nous soupçonnions depuis le début : son objectif est de nuire au ticket démocrate. Et même si nous ne le savons toujours pas, quel sera l’impact réel de cette approbation, Nous savons que les gros titres ne devraient pas être : « Kennedy soutient Trump », mais plutôt : « De dangereux théoriciens du complot unissent leurs forces. »

Rejoignez Jen Psaki, Rachel Maddow et bien d’autres le samedi 7 septembre à Brooklyn, New York, pour « MSNBC Live: Democracy 2024 », un événement en direct unique en son genre. Vous pourrez voir vos animateurs préférés en personne et entendre des conversations stimulantes sur ce qui compte le plus dans les dernières semaines d’un cycle électoral sans précédent. Achetez vos billets ici.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com