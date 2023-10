(Bloomberg) – L’opposition argentine favorable aux entreprises est confrontée à une rupture préjudiciable alors que sa direction se divise au sujet d’un étranger. Javier Milei La candidature d’Alger à la présidence, un moment dramatique qui menace de remodeler la politique du pays pour les années à venir.

Patricia Bullrich une ligne dure qui a mené Juntos por el Cambio à la défaite au premier tour du 22 octobre, a annoncé mercredi son soutien à Milei dans le but d’affaiblir le ministre de l’Économie. Sergio Massa avant le second tour du mois prochain.

Cette décision a été négociée à huis clos avec l’ancien président. Mauricio Macri , qui a fondé la coalition, sans le soutien d’autres personnalités du parti. La réaction fut rapide et sévère.

«Je suis gêné pour eux. Ce qu’ils ont fait est très grave », a déclaré aux journalistes quelques heures plus tard le gouverneur de Jujuy, Gerardo Morales, chef de la faction modérée du bloc.

Morales fait partie d’une cohorte de 10 gouverneurs ou gouverneurs élus – la meilleure performance jamais vue par l’opposition au niveau de l’État – qui désavouent la décision de Bullrich. Au lieu de cela, ils promettent la neutralité dans la confrontation entre Massa, le favori péroniste, et Milei.

La désintégration de Juntos briserait un congrès déjà divisé, rendant plus difficile pour le prochain président d’adopter des mesures d’austérité cruellement nécessaires pour remettre l’économie argentine sur les rails. Cela rend également le résultat du concours du 19 novembre encore plus incertain.

« Figure perturbatrice »

Massa s’est tourné vers le centre et s’engage à diriger un gouvernement d’unité nationale, en essayant de séduire des électeurs plus modérés du Juntos qui pourraient être préoccupés par une victoire de Milei. L’économiste libertaire, qui promet de dollariser l’économie et de fermer la banque centrale, recevra probablement le soutien de la faction de Bullrich.

“Nous assistons à l’implosion de Juntos por el Cambio”, a déclaré Juan Negri, politologue à l’Université Torcuato Di Tella de Buenos Aires, dans une interview. “Milei est une figure perturbatrice qui remet en question la manière dont la politique argentine était classiquement organisée, c’est-à-dire péronisme et anti-péronisme ou kirchnérisme et anti-kirchnérisme.”

Macri a fondé la coalition en 2015 dans le but de renverser le mouvement de gauche dirigé par Cristina Fernandez de Kirchner, aujourd’hui vice-présidente. Il a réussi et Juntos a gouverné jusqu’en 2019, date à laquelle les péronistes ont été réélus dans un contexte de crise monétaire et d’inflation à deux chiffres.

Dans une interview à la radio vendredi matin, Macri a défendu sa décision de soutenir Milei, affirmant qu’il était le seul leader qui représente le changement. “Juntos por el Cambio n’est pas brisé, du moins pas celui que j’ai fondé”, a-t-il déclaré, accusant Morales et sa faction de soutenir Massa dans le dos du parti.

À l’aube de ce cycle électoral, le bloc était clairement le favori pour reprendre le pouvoir. Au lieu de cela, il a été éliminé, Massa prenant la tête et forçant un second tour.

Le maire de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, que Bullrich a battu pour la nomination, a également exprimé publiquement son mépris pour son choix.

Il a déclaré avoir été aveuglé par la rencontre « secrète » entre Milei, Bullrich et Macri. Il a qualifié les idées du libertaire parvenu de « dangereuses » et a décrit un éventuel gouvernement Milei comme un « saut dans le vide ». Mais Larreta a également déclaré que l’alternative signifierait un retour au populisme.

“Chaque sénateur, député et leader que nous pouvons maintenir au sein de notre coalition est un frein plus important pour protéger les Argentins de l’une ou l’autre de ces deux mauvaises alternatives”, a-t-il déclaré aux journalistes mercredi soir.

Avec une inflation désormais à trois chiffres et une économie qui s’enfonce dans sa sixième récession en une décennie, les élections de cette année auraient dû être un jeu d’enfant pour Juntos. La victoire surprise de Milei lors des primaires du mois d’août a cependant fait dévier la coalition et elle n’a pas pu se relever.

Bullrich n’a remporté que 24 % des voix dimanche, se classant troisième derrière Massa avec 37 % de soutien et Milei avec 30 %. En comparaison, Macri a quand même réussi à obtenir 40 % des voix, même lors de sa défaite face aux péronistes il y a quatre ans, les électeurs de l’époque accusant Juntos d’être responsable de ses innombrables malheurs économiques.

Étant donné que les circonstances sont encore pires maintenant, l’opposition “a eu la chance de tirer un penalty sans gardien et ils ont lancé le ballon à la foule”, a déclaré Negri.

(Mises à jour avec les commentaires de Macri dans le 10e paragraphe.)

