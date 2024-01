Le soutien de Mike Tomlin du propriétaire des Steelers, Art Rooney II, a un avertissement

NFL

Le propriétaire des Steelers, Art Rooney II, en a assez.

Même si les Steelers ont connu des saisons gagnantes au fil des ans, ils n’ont pas remporté de victoire en séries éliminatoires depuis 2016 et Rooney a reconnu lundi que cela commençait à atteindre un point critique.

La saison de Pittsburgh s’est terminée rapidement en séries éliminatoires avec une défaite contre les Bills lors de la ronde NFL Wildcard plus tôt ce mois-ci après une campagne 2023 mouvementée.

“Nous en avons assez”, a déclaré Rooney. selon ESPN. « Il est temps de remporter des victoires ; il est temps de passer aux prochaines étapes.

Les Steelers ont disputé des séries éliminatoires au cours de quatre des sept dernières années, mais ont été éliminés lors de la ronde Wildcard en 2020, 2021 et 2023.

Le club n’a pas remporté de Super Bowl depuis 2008 et sa dernière apparition dans le « Big Game » n’a pas eu lieu depuis 2010.

Propriétaire des Steelers, Art Rooney II. PA

“Certes, il y a une volonté et une détermination là-bas”, a déclaré Rooney. « Et je pense l’avoir déjà dit, je pense que nous tous qui sommes là depuis un petit moment sommes impatients de franchir cette prochaine étape – et devenons un peu impatients – et nous devons voir le genre d’amélioration que nous voulons tous voir. [Head coach Mike Tomlin] le croit aussi fermement que n’importe qui d’autre dans le bâtiment.

Alors que Rooney a exprimé sa confiance en Tomlin pour faire le travail, les commentaires du propriétaire des Steelers étaient aussi proches que possible d’avertir l’entraîneur-chef.

Tomlin est l’entraîneur des Steelers depuis 17 saisons, affichant une fiche de 175-100-2.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles Tomlin démissionnerait de son poste avec les Steelers et il a encore attisé ces flammes après avoir quitté sa conférence de presse d’après-match après la défaite de la wild card lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur son avenir à Pittsburgh.

Il est apparu peu de temps après qu’il resterait et Rooney a exprimé sa confiance dans la capacité de Tomlin à mener la saison prochaine.

“Les joueurs répondent toujours à Mike, et c’est le n°1”, a déclaré Rooney. « Il a toujours les caractéristiques clés que nous avons vues lorsque nous l’avons embauché. Il peut retenir l’attention d’un groupe de jeunes de 20 ans pendant toute une saison et les maintenir dans la lutte tout au long du parcours.

«Alors, je me sens toujours bien avec Mike. Évidemment, si je ne le faisais pas, [we] cela ferait un changement, mais si nous ne pensions pas que Mike était capable de nous mener au championnat, il ne serait pas là, et c’est pourquoi il est ici.

L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin PA

Tomlin a indiqué lors de sa conférence de presse de fin d’année qu’il s’attendait à ce qu’une prolongation de contrat soit conclue avec les Steelers pendant l’intersaison.

Rooney n’avait pas de nouvelles à ce sujet lundi.











