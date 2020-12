Le défenseur américain Becky Sauerbrunn a déclaré que l’USWNT avait laissé tomber ses joueurs noirs en ne prenant pas plus tôt position contre l’injustice raciale.

Les femmes américaines ont montré leur soutien avant une défaite amicale 2-0 des Pays-Bas fin novembre, les joueurs portant des vestes d’échauffement avec les mots «Black Lives Matter» sur le devant, et presque tous les membres de l’équipe ont pris un genou pendant la lecture de l’hymne national.

– USWNT porte des échauffements Black Lives Matter; la plupart prennent le genou

– L’USMNT montre son soutien à la justice raciale avant le tirage au sort du Pays de Galles

La manifestation de solidarité d’avant-match était accompagnée d’une déclaration publiée sur les comptes de médias sociaux des membres de l’équipe.

S’exprimant mardi sur le podcast de sa coéquipière de l’USWNT Kelly O’Hara, Sauerbrunn a déclaré qu’elle regrettait le manque de sensibilisation de l’équipe pendant si longtemps.

« Je ne suis pas d’accord sur le fait qu’il nous ait fallu beaucoup de temps en tant qu’équipe nationale pour arriver à ce point parce que nous nous sommes battus pendant si longtemps pour tant de choses », a-t-elle déclaré. « Pour l’égalité des sexes, pour l’égalité salariale. Nous portons des maillots pour les LGBTQ, pour les militaires et nous ne nous sommes jamais réunis en tant que groupe pour lutter pour la justice sociale et les inégalités raciales.

« Cela a été long à venir et d’une certaine manière, je sens que nous avons échoué les femmes noires de notre équipe, de notre programme et de nos supporters noirs en n’étant pas plus conscients de ce combat. Je suis heureux que nous nous soyons réunis et je Je suis heureux que nous ayons réuni toutes les femmes noires et, en tant qu’équipe et en petit groupe, nous avons décidé de ce que nous pouvions faire pour sensibiliser davantage BLM [Black Lives Matter].

jouer 1:22 Julie Foudy décompose l’impressionnante victoire 2-0 de l’USWNT contre les Pays-Bas.

« C’est incroyable que nous soyons obligés de le faire, mais c’est aussi, je pense, que cela fait trop longtemps pour que cela se concrétise enfin et j’espère que ce n’est que la première des nombreuses choses que nous faisons pour continuer ce combat. »

Neuf des 11 partants se sont agenouillés pour l’hymne contre les Pays-Bas. O’Hara, un défenseur, et le milieu de terrain Julie Ertz étaient les deux qui se tenaient debout. Sauerbrunn a déclaré que l’équipe comprenait ses raisons de ne pas participer.

« Comme vous le savez, c’était la première fois en tant qu’équipe que nous avions une conversation sur la course. Et c’était parfois gênant et il y avait de la tension et c’était émouvant, mais je pense que les gens ont vraiment pu dire leurs vérités pour la première fois. Donc, j’en suis fier et même si les gens ont décidé de participer à l’hymne comme ils l’ont fait, au moins cela a été fait avec une compréhension des motivations de l’autre.

« Il reste encore du travail à faire mais c’était une très grande étape pour le groupe », a-t-elle déclaré.

En raison d’une pause dans le jeu international causée par la pandémie de coronavirus, le match de novembre était le premier pour l’USWNT depuis la mort de George Floyd – un homme noir qui a été tué alors qu’il était en garde à vue à Minneapolis le 25 mai – a déclenché dans le monde entier protestations et appels à la justice raciale et à la fin de la brutalité policière.

Plus tôt dans le mois, l’équipe masculine des États-Unis portait des messages appelant à la justice sur ses survêtements avant son match nul 0-0 contre le Pays de Galles lors du premier match de l’équipe depuis la mort de Floyd.