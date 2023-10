Le soutien de l’Iran aux partisans du Hamas soupçonne qu’il détruit l’accord israélo-saoudien – POLITICO

Le principal conseiller militaire du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que Téhéran soutenait samedi les attaques du Hamas contre Israël et continuerait à soutenir les combattants islamistes « jusqu’à la libération de la Palestine et de Jérusalem ».

Les propos de Yahya Rahim Safavi, ancien commandant des Gardiens de la révolution, ne font qu’attiser les soupçons selon lesquels Téhéran a joué un rôle direct dans soutenir son allié traditionnelle Hamas, dans des attaques bien planifiées qui ont tué au moins 40 personnes et en ont blessé plus de 700.

Les interventions de Rahim Safavi et d’autres hauts responsables politiques iraniens seront également perçues par l’Arabie saoudite, rival régional de longue date de l’Iran, comme un signal menaçant indiquant que Téhéran est prêt à attiser un conflit régional pour empêcher Riyad de normaliser ses relations avec Israël, comme le souhaitent les États-Unis.

« Nous soutenons le opérations louables de la « Tempête d’Al-Aqsa »« , a déclaré Rahim Safavi cité par les médias officiels iraniens, utilisant le nom du Hamas pour les attaques à la roquette et les incursions de samedi.

L’assaut depuis Gaza a eu lieu quatre jours seulement après que Khamenei ait publié sur les réseaux sociaux : « Le le régime usurpateur touche à sa fin. Aujourd’hui, la jeunesse palestinienne et le mouvement anti-oppression et anti-occupation en Palestine sont plus énergique, plus vivant et mieux préparé que jamais au cours des 70 ou 80 dernières années. Si Dieu le veut, le mouvement atteindra ses objectifs.

L’offensive militante intervient à un moment diplomatique très sensible, l’Arabie saoudite laissant entendre qu’elle pourrait normaliser ses relations avec Israël – une alliance qui déstabiliserait profondément Téhéran. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane aura déclenché la sonnette d’alarme en Iran dans une interview sur Fox News le mois dernier lorsqu’il a déclaré, s’adressant à la diplomatie avec Israël : « Chaque jour, nous nous rapprochons ».

Ces dernières semaines, les dirigeants iraniens ont dénoncé un accord soutenu par les États-Unis entre Israël et l’Arabie Saoudite, Khamenei ayant déclaré le 3 octobre que les pays cherchant à normaliser leurs relations avec Israël prendraient un gros risque. « La position de la République islamique est que les pays qui font le pari de la normalisation avec Israël perdront. Ils parient sur un cheval perdant », a déclaré Khamenei.

Le Hezbollah, un autre groupe militant lié à l’Iran, a également semblé lier les violences de samedi au rapprochement saoudien, affirmant dans un communiqué que l’attaque était une « réponse décisive à l’occupation continue d’Israël et un message à ceux qui cherchent une normalisation avec Israël ».

Le début de l’assaut, le plus grand affrontement depuis qu’Israël et le Hamas se sont battus pendant 10 jours en 2021, a été annoncé par le commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif. « C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre », a-t-il déclaré, ajoutant que 5 000 roquettes avaient été tirées sur Israël.

Les responsables israéliens prédisent depuis août une probable attaque du Hamas ou du Hezbollah, ou des deux, dans un contexte d’escarmouches croissantes dans la zone frontalière entre Israël et le Liban. Cet été, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant averti si une guerre éclatait avec le Hezbollah cela aurait pour conséquence de ramener le Liban « à l’âge de pierre ».

En septembre, des réunions ont eu lieu Le Liban entre le Hamas et les commandants des Gardiens de la révolution iraniens, selon Jason Brodsky, chercheur non-résident au Middle East Institute. Cela fournit « quelques indices sur l’organisation de cette attaque contre Israël aujourd’hui », a-t-il déclaré.

L’hostilité entre Israël et le mouvement islamiste Hamas basé à Gaza a dégénéré en guerre en 2009, 2012, 2014 et 2021. Les liens entre le Hamas et l’Iran, son principal bailleur de fonds, se sont tendus avec le déclenchement de la guerre civile syrienne, Téhéran soutenant le président Bashar al-Joseph. -Assad et le groupe palestinien soutenant les rebelles qui luttent pour renverser le dirigeant syrien.

En conséquence, le Hamas s’est rapproché de l’Arabie Saoudite et du Qatar, mais il a dû pas d’autre choix que de rétablir les liens avec l’Iran alors que la guerre civile faisait rage en Syrie. Le groupe palestinien est devenu de plus en plus isolé en raison des développements du Printemps arabe et s’est retrouvé de plus en plus à court d’argent lorsque les financements de Téhéran et de Damas, où il avait son siège jusqu’en 2012, se sont taris.

Le pays a connu de nouveaux problèmes financiers suite à l’éviction du président égyptien Mohamed Morsi, le premier dirigeant des Frères musulmans d’Égypte. Et un changement de direction au Qatar l’a également frappé financièrement, obligeant le Hamas à revenir sur sa position sur la guerre civile syrienne et à rendre le cap à Téhéran.

Main d’Iran

« Je crois que la main de l’Iran sera trouvée dans certains éléments de tout cela », a déclaré Jonathan Schanzer, vice-président senior pour la recherche à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion basé à Washington.

Il a déclaré que l’attaque du Hamas constituait un changement marqué par rapport au groupe palestinien. Avant, elle se concentrait sur les attentats-suicides et les attaques à la roquette ; cette fois, elle « s’enfonce profondément en Israël et mène à bien une opération qui marque un tournant significatif. « Cela frappe au cœur de l’armée israélienne. Cela frappe au cœur d’Israël. Cela ne ressemble à rien de ce que nous avons vu de la part du Hamas dans le passé. Et cela témoigne d’une décision stratégique prise par l’organisation qui, je pense, ne serait pas possible sans ses mécènes à Téhéran.»

« On se demande si d’autres fronts vont désormais devenir chauds, ce qui constitue une préoccupation sérieuse qu’Israël entretient depuis longtemps en ce qui concerne la stratégie d’encerclement iranienne », a-t-il ajouté.

« La Cisjordanie va-t-elle devenir chaude ? Les milices chiites s’activeront-elles dans des endroits comme la Syrie ? Le Hezbollah s’impliquera-t-il ? Nous verrons dans les heures ou les jours à venir s’il s’agit simplement d’une tentative du Hamas de faire une déclaration et de s’annoncer à nouveau ou si cela fait partie d’une stratégie plus large à laquelle participent d’autres éléments redevables à l’Iran. C’est la guerre que tout le monde craint, je pense, avec un objectif iranien d’encerclement et peut-être même une tentative d’étrangler l’État israélien.