La républicaine numéro trois de la Chambre, Liz Cheney, a déclaré qu’elle voterait pour destituer le président Donald Trump à propos de l’émeute du Capitole, devenant le dernier membre du GOP à soutenir le mouvement tout en attisant à la fois la joie et l’indignation des observateurs en ligne.

Cheney (Wyoming), la troisième républicaine au Congrès, a publié mardi une déclaration déclarant son soutien à la campagne de destitution menée par les démocrates, citant la réponse de Trump à la «Foule violente» qui a pris d’assaut le Capitole américain la semaine dernière en se disputant «Il n’y a jamais eu de plus grande trahison de la part d’un président des États-Unis.»

«Rien de tout cela ne serait arrivé sans le président. Le président aurait pu intervenir immédiatement et avec force pour arrêter la violence. Il n’a pas, » dit-elle, ajoutant que Trump «Convoqua cette foule, rassembla la foule et alluma la flamme de cette attaque. Tout ce qui a suivi était son œuvre.

Je voterai pour destituer le président.

.@Liz_Cheney est un oui à la destitution pic.twitter.com/jXpzeX6yL4 – Bataillon Reagan (@ReaganBattalion) 12 janvier 2021

L’annonce a provoqué une vive controverse parmi les internautes, certains, dont beaucoup critiquant généralement Cheney, saluant la décision comme « courageux » et un moyen de «Unissez le pays» suite aux violents troubles à Washington, DC mercredi dernier.

«Tant mieux pour Liz Cheney. Elle met le pays au-dessus de sa fête », un utilisateur a écrit, tandis qu’un autre célébré à contrecœur le législateur belliciste: «Liz Cheney comme la personne qui fait la bonne chose? C’est sombre. C’est vraiment sombre.

J’applaudis aussi Liz Cheney. Nous ne sommes pas d’accord sur les problèmes. Mais elle défend la démocratie et la Constitution. Et c’est courageux; son district est le Wyoming. https://t.co/wIR0jrxg9m – Robert Shrum (@BobShrum) 12 janvier 2021

Liz Cheney dit qu’elle votera pour destituer Trump. Elle est l’un des membres les plus conservateurs de la Chambre. Contente qu’elle fasse la bonne chose. Son père peut encore manger un sac de bites, mais aujourd’hui, elle obtient un laissez-passer. – Holly Figueroa O’Reilly (@AynRandPaulRyan) 12 janvier 2021

Cheney. McConnell. Et essentiellement chaque démocrate et indépendant. On dirait que cela unit tout le pays, sauf les insurgés et les républicains qui ont attelé des wagons à Trump. – Brian Alspach (@ThusSprachSpach) 12 janvier 2021

Des critiques de tous les horizons politiques ont également accueilli l’actualité avec des moqueries, avec la commentatrice de droite Michelle Malkin fustiger Cheney comme « méprisable » et « L’ennemi à l’intérieur, » tandis que le journaliste progressiste Jeremy Scahill a plaisanté: «Faites-moi savoir quand Liz Cheney soutient la poursuite de son père. D’ici là, elle peut arrêter avec ce communiqué de presse opportuniste » – faisant référence à son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, qui a contribué au lancement de l’invasion désastreuse de l’Irak en 2003.

Faites-moi savoir quand Liz Cheney soutient la poursuite de son père. Jusque-là, elle peut arrêter avec ce communiqué de presse opportuniste. – jeremy scahill (@jeremyscahill) 12 janvier 2021

dans une déclaration, liz cheney a condamné le président pour avoir dirigé une invasion de la capitale américaine, insistant sur le fait que ce n’est acceptable que lorsque nous le faisons à d’autres gouvernements – Jordanie (@JordanUhl) 12 janvier 2021

D’autres détracteurs ont jugé cette décision opportuniste, suggérant que Cheney pourrait avoir une future candidature présidentielle à l’esprit, ou craint que les donateurs « Navire qui saute » dans les retombées de l’émeute de Capitol Hill, qui a fait au moins cinq morts dans son sillage.

Elle court. – ((MRW)) 🇺🇸 (@marcyrw) 12 janvier 2021

C’est une question d’argent. Elle a toléré Trump et sa folie. Maintenant, les donateurs sautent le navire. Elle aussi. – KABercaw (@BercawKa) 12 janvier 2021

Veuillez noter: les robinets d’argent commencent à se fermer et soudainement Mitch, Liz et d’autres prennent la parole. – Jay Floyd (@agrinningidiot) 12 janvier 2021

Cheney est devenu le deuxième républicain de la Chambre à se joindre à l’effort de destitution renouvelé, après que le membre du Congrès de New York, John Katko, eut exprimé son soutien plus tôt mardi, insistant sur le fait qu’il « Ne peut pas rester sans agir » et « Votera pour destituer ce président. » Peu de temps après la déclaration de Cheney, le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger a également sauté à bord, estimant que Trump «A encouragé une foule en colère à prendre d’assaut le Capitole des États-Unis pour arrêter le décompte des voix électorales.» Le législateur du Michigan, Fred Upton, est devenu un autre membre du GOP à tourner le dos à Trump à partir de mardi soir.

Aussi sur rt.com Liz Cheney la dernière cible des fidèles de Trump … ce qui suffit à qualifier sa « voix de la raison » à gauche

Les défections du GOP ont suscité des prédictions selon lesquelles d’autres membres du parti suivraient bientôt, certains commentateurs les encourageant carrément à le faire, tandis que d’autres ont suggéré que la position de Cheney pourrait fournir « couverture » pour ses compatriotes républicains.

Je pense qu’avec l’annonce de Liz Cheney, nous verrons une cascade de républicains signer pour destituer. #des haricots – Mueller, elle a écrit (@MuellerSheWrote) 12 janvier 2021

Pour les républicains qui craignent leurs propres électeurs: Liz Cheney vit dans le Wyoming. Si elle peut le faire, vous autres weenies pouvez le faire aussi. – Tom Nichols (@RadioFreeTom) 12 janvier 2021

Certains membres du commentariat conservateur ont refusé, le rédacteur en chef de Human Events, Will Chamberlain, affirmant que Cheney – qui a attaqué à plusieurs reprises Trump sur une variété de questions – ne pouvait pas fournir de camouflage politique aux républicains soutenant la destitution.

Les républicains ne peuvent pas être aussi stupides LIZ CHENEY NE VOUS DONNE PAS DE COUVERTURE POLITIQUE https://t.co/sqAOpnH2ys – Will Chamberlain (@willchamberlain) 12 janvier 2021

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pourrait cependant mieux servir cet objectif, le New York Times rapportant mardi que le chef du GOP a déclaré à ses associés qu’il pensait que le président était engagé. «Infractions impayables» et qu’il est « heureux » avec la volonté de le forcer à quitter ses fonctions. Bien qu’il n’ait pas soutenu publiquement cette décision, l’épouse de McConnell, l’ancienne secrétaire aux transports Elaine Chao, a démissionné à la suite de l’émeute au Capitole la semaine dernière, appelant l’événement. « traumatique. »

Les législateurs démocrates ont agi rapidement pour menacer la destitution à la suite des troubles à Washington, jurant d’aller de l’avant si le vice-président Mike Pence ne parvient pas à invoquer le 25e amendement pour démettre Trump de ses fonctions. Le vice-président refusant de le faire, les démocrates disent qu’ils forceront un vote mercredi sur un article de destitution, accusant le président de «Incitant» l’émeute sur Capitol Hill.

Aussi sur rt.com Trump dit que les mesures de destitution contre lui provoquent de la colère, mais insiste sur le fait que « je ne veux pas de violence »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!