Le soutien de la reine Camilla au roi Charles s’avère inestimable lors des tournées officielles

Le roi et la reine ont récemment terminé leur tournée internationale en Australie et aux Samoa.

Alors que le roi Charles continue de remplir ses fonctions royales, le soutien de la reine Camilla s’avère inestimable lors de leurs engagements internationaux.

Après une récente tournée en Australie et aux Samoa, il est prévu que le roi reprenne un programme de voyage complet l’année prochaine. Cela fait suite à une mise à jour importante sur la santé du monarque, soulignant sa résilience et son engagement envers son devoir face à des défis personnels.

Le palais de Buckingham prend des dispositions à long terme pour que le roi reprenne un programme complet de voyages internationaux l’année prochaine.

Cette annonce signifie une mise à jour majeure sur la santé du monarque. Le roi Charles a reçu un diagnostic de cancer plus tôt cette année et a pris une brève pause dans ses responsabilités royales ; cependant, il revint à ses engagements fin avril.

Un haut responsable du palais a fait remarquer : « Le roi tire une grande force de la présence de la reine, notamment parce qu’elle garde la réalité. »

Le responsable a ajouté que le roi s’épanouit dans ses engagements et ses interactions publiques. Ils ont déclaré : « Une grande mesure de la façon dont le roi traite ses [cancer] diagnostic, et il croit fermement dans son esprit, son corps et son âme, et cette combinaison fonctionne très bien lors d’une visite comme celle-ci, car il ressent très fortement ce sens du devoir.

« Il est difficile d’exagérer la joie qu’il tire du devoir et du service, du fait d’être en public et de voir ces foules interagir avec les communautés de tous les horizons. Cela lui remonte vraiment le moral. Vous pouvez le voir. »

Hier, le roi Charles et la reine Camilla ont dit au revoir aux Samoa après une tournée réussie dans le Pacifique Sud. Au cours de la cérémonie d’adieu, le roi a été honoré du titre de « To’aiga-o-Tumua du village de Siumu ».

L’événement a souligné l’accueil chaleureux et l’importance culturelle de leur visite royale, qui comprenait des escales en Australie et à Samoa. Il s’agissait du premier voyage du couple dans la nation insulaire.