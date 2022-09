Alors qu’une image plus sombre de l’ampleur des dommages causés par les inondations au Pakistan est apparue ces dernières semaines, les efforts dans la région du Grand Toronto s’intensifient pour soutenir les résidents du pays.

On estime qu’un tiers de l’ensemble du pays a été inondé, touchant environ 33 millions de personnes et emportant près d’un demi-million de maisons. Près de 1 400 personnes sont décédées.

En ce qui concerne l’ampleur de la catastrophe en termes locaux, le nombre de personnes touchées ou déplacées est plus de 11 fois la population de Toronto et plus du double de la population totale de l’Ontario.

“Toute l’infrastructure a disparu”, a déclaré Haroon Khan, un résident de longue date de la région de Peel, tout en admettant qu’il essaie toujours de faire face aux dommages qui ont été causés dans son Pakistan natal.

“C’est arrivé il y a environ un mois, je n’y ai pas accordé beaucoup d’attention, mais un jour, j’ai regardé la télévision la nuit et j’ai vu que les gens étaient juste ici avec leur cou et je n’ai pas pu dormir cette nuit-là, et J’ai dit: ‘Qu’est-ce qui s’est passé? Comment s’est-il passé et comment cela se passe-t-il ? »

Khan dirige une petite équipe de bénévoles à Mississauga pour collecter de la nourriture, ce qu’il a fait en 2010 lorsque le Pakistan a été durement touché par les inondations. Il a dit qu’ils ramassaient du riz (sacs de 8 à 10 livres), du thé, du lait en poudre, du sucre, du dal, des lentilles, des biscuits et de l’huile.

Les volontaires emballent le matériel et cinq fois par semaine, Pakistan International Airlines transporte le matériel gratuitement dans le pays pour qu’il soit distribué par l’armée.

Khan a déclaré que Super Asia Foods, basé à Vaughan, accepte les dons pour acheter des aliments de base en vrac au prix coûtant.

L’équipe de bénévoles travaille à partir du bâtiment Eawaz 770 AM et TV sur Timberlea Boulevard à Mississauga.

« En tant que personne originaire du Pakistan, lorsque les premières images ont commencé à arriver, je n’en croyais pas mes yeux. J’étais juste assise là et j’ai commencé à pleurer », a déclaré à CityNews Shazia Malik, rédactrice en chef adjointe de la station et journaliste qui travaillait dans le pays jusqu’à il y a huit ans.

« Regardez les gens, regardez leur condition, ils n’ont rien à porter aux pieds. Ils sont juste submergés.

Malik a déclaré que la station avait proposé de convertir son studio de télévision en un entrepôt temporaire pour la collecte de nourriture de Khan.

“Cela a commencé par une annonce, mais ensuite la réponse a été écrasante de la part de la communauté”, a-t-elle déclaré.

“Tout le monde devait participer. Nous sommes juste au moment même où le pays a besoin de notre aide et nous devons retrousser nos manches et faire quelque chose à ce sujet.”

Chez GlobalMedic à Etobicoke, le directeur exécutif de l’organisme de bienfaisance d’intervention d’urgence a déclaré avoir effectué une douzaine de missions au Pakistan. Rahul Singh y a dirigé une équipe en 2010 après que le Pakistan eut subi de graves inondations.

“A l’époque, nous pensions que c’était la pire inondation de tous les temps, l’inondation du siècle, et 20 millions de personnes étaient touchées”, a-t-il déclaré.

«Ce sont 33 millions de personnes touchées. Nous sommes au début de la saison des inondations, nous ne sommes même pas à son apogée, ces chiffres vont continuer à augmenter.

Singh a déclaré qu’ils visaient à envoyer 5 000 kits d’urgence sur le terrain d’ici peu. Chaque kit contient un kit de filtration d’eau d’une durée de neuf à douze mois, des articles d’hygiène personnelle et une lampe solaire.

Morgan Clark, responsable des programmes d’urgence de l’organisation, a déclaré qu’ils avaient plus de 6 000 volontaires enregistrés dans leur système et qu’ils avaient pu se développer rapidement en réponse aux inondations.

“Nous avons lancé un appel aux volontaires deux jours à l’avance et nous avons rempli les équipes immédiatement”, a-t-elle déclaré.

Les volontaires sont responsables de l’assemblage et de l’emballage des kits avant de les emballer sur des palettes pour les expédier par avion ou par bateau (dans ce cas, tous sont transportés par avion au Pakistan).

“C’est assez laborieux, c’est un travail assez méticuleux, il est difficile d’atteindre beaucoup de gens parce qu’ils sont vraiment dispersés et bien sûr, tout est inondé”, a déclaré Singh, ajoutant qu’ils recherchaient des dons financiers, plus de bénévoles et partageant des messages. sur la crise sur les réseaux sociaux.

« Mais c’est une question de vie ou de mort. Si nous ne fournissons pas les kits aux familles, elles n’ont pas d’eau potable et cela devient vraiment problématique, surtout pour les enfants.

Bien que Singh ait déclaré qu’il était difficile de déterminer exactement ce qui se passerait dans les semaines et les mois à venir, il a noté qu’il était encore trop tôt pour penser à la reconstruction.

“Il ne sert à rien de reconstruire si des gens meurent et qu’ils ne sont plus là pour reconstruire, et des gens mourront s’ils n’ont pas accès à de l’eau potable”, a-t-il déclaré.

Le Dr Nirupama Agrawal, hydrologue et professeur de gestion des catastrophes et des urgences à l’Université York, a déclaré que la catastrophe a été causée par une multitude de facteurs : changement climatique, fonte des glaciers, pluies intenses, infrastructures en déclin et inadéquates, surdéveloppement dans les plaines inondables et les zones humides, un manque de préparation aux situations d’urgence et des problèmes de gouvernance.

« Nous avons développé des zones en aval sans penser à ce qui se passerait si ce barrage cédait et que se passerait-il ? Il y a donc de plus en plus de gens qui y vivent, la population augmente, nous enlevons la végétation, nous défrichons plus de terres pour le développement », a-t-elle déclaré.

Agrawal a déclaré que les problèmes de développement dans les zones sujettes aux inondations observés au Pakistan sont similaires à certains cas au Canada, comme les inondations de 2021 dans la région de Sumas Prairie en Colombie-Britannique.

Elle a déclaré que la situation au Pakistan est “un peu un cauchemar” et qu’elle oblige les gouvernements et les individus à réfléchir sérieusement aux expériences passées et à prendre des mesures correctives à l’avenir.

“Nous oublions le précédent et nous sommes frappés par le suivant”, a-t-elle déclaré.

“Le climat continuera de changer et il continuera d’avoir un impact de quelque manière que ce soit.”

Pendant ce temps, Malik a déclaré que la remise en question de la réponse politique devait également augmenter.

« Qu’ont fait nos propres politiciens, vous savez ? Pourquoi chaque année ces inondations dévastatrices arrivent ? » dit-elle.

“Lorsque tout votre pays et un tiers de celui-ci sont sous l’eau, vous devez poser des questions difficiles à votre propre peuple, en particulier à vos politiciens qui sont si avides de pouvoir.”

Cliquez ici pour plus d’informations sur la collecte de nourriture par Khan, ses bénévoles et 770 AM.

Le Pakistan a besoin d’une “aide massive”, selon le chef de l’ONU

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré vendredi que le monde devait une aide “massive” au Pakistan appauvri pour se remettre des inondations dévastatrices de l’été, car le pays est moins responsable que de nombreux autres pays du changement climatique, qui, selon les experts, a contribué au déluge.

Les nations qui « sont plus responsables du changement climatique… auraient dû faire face à ce défi », a déclaré Guterres alors qu’il était assis à côté du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

“Nous nous dirigeons vers une catastrophe”, a ajouté António Guterres.

« Nous avons fait la guerre à la nature et la nature recule et riposte de manière dévastatrice. Aujourd’hui au Pakistan, demain dans n’importe lequel de vos pays.

Le voyage du chef de l’ONU intervient moins de deux semaines après que Guterres a lancé un appel pour un financement d’urgence de 160 millions de dollars pour aider les personnes touchées par les pluies de mousson et les inondations qui, selon le Pakistan, ont causé au moins 10 milliards de dollars de dégâts.

Il a déclaré que les autres pays qui contribuent au changement climatique sont obligés de réduire les émissions et d’aider le Pakistan. Il a assuré à Sharif que sa voix était “entièrement au service du gouvernement pakistanais et du peuple pakistanais” et que “l’ensemble du système des Nations Unies est au service du Pakistan”.

“Le Pakistan n’a pas contribué de manière significative au changement climatique, le niveau des émissions dans ce pays est relativement faible”, a déclaré António Guterres. “Mais le Pakistan est l’un des pays les plus touchés par le changement climatique.”

Plus tard, Guterres a adressé ses paroles à la communauté internationale, affirmant que selon certaines estimations, le Pakistan a besoin d’environ 30 milliards de dollars pour se remettre des inondations.

« Même aujourd’hui, les émissions augmentent à mesure que les gens meurent dans les inondations et les famines. C’est de la folie. C’est un suicide collectif », a-t-il déclaré. « Depuis le Pakistan, je lance un appel mondial : Arrêtez la folie ; mettre fin à la guerre avec la nature; investissez maintenant dans les énergies renouvelables.

Jusqu’à présent, les agences des Nations Unies et plusieurs pays ont envoyé près de 60 avions chargés d’aide, et les autorités affirment que les Émirats arabes unis ont été l’un des contributeurs les plus généreux et ont envoyé jusqu’à présent 26 vols transportant de l’aide aux victimes des inondations.

Les inondations ont touché tout le Pakistan, y compris des sites patrimoniaux tels que Mohenjo Daro, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO considéré comme l’un des anciens établissements urbains les mieux préservés d’Asie du Sud. La civilisation qui remonte à 4 500 ans, coïncidant avec celles de l’Égypte ancienne et de la Mésopotamie.

L’agence du patrimoine des Nations Unies a annoncé jeudi qu’elle enverrait 350 000 dollars pour aider à récupérer les sites du patrimoine culturel endommagés par les inondations.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères Bhutto Zardari, António Guterres a souligné l’importance de la lutte contre le changement climatique.

“Cela se produit maintenant tout autour de nous et j’exhorte les gouvernements à régler ce problème”, a-t-il dit, ajoutant que ce qu’il a fait jusqu’à présent en tant que chef de l’ONU est “une goutte d’eau dans l’océan des besoins du peuple pakistanais”.

Il a déclaré qu’une proposition de conférence des donateurs pour le Pakistan touché par les inondations était en cours de discussion.

Depuis juin, de fortes pluies et des inondations ont ajouté de nouveaux fardeaux au Pakistan à court d’argent et ont mis en évidence l’effet disproportionné du changement climatique sur les populations pauvres. Les experts disent que le Pakistan n’est responsable que de 0,4% des émissions historiques mondiales qui sont responsables du changement climatique. Les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’Union européenne de 15 %.

Les inondations au Pakistan ont également blessé 12 722 personnes, détruit des milliers de kilomètres de routes, renversé des ponts et endommagé des écoles et des hôpitaux, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes.

